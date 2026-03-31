Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, el romance inesperado que ha sorprendido a todos: las fotos de sus apasionados besos

La noticia ha sorprendido a propios y extraños este martes, 31 de marzo, en plena Semana Santa. Aitana Sánchez-Gijón (57 años) y Maxi Iglesias (35) son pareja sentimental.

Al menos, las imágenes que este martes la revista Lecturas ha avanzado no dejan lugar a dudas: Aitana y Maxi se besan apasionadamente en plena calle de Madrid. Se dejan llevar, pues, por la pasión y el amor incipiente.

Los actores, que se conocieron hace más de una década durante el rodaje de la serie Velvet, han sido fotografiados compartiendo gestos de cariño y complicidad que confirman lo que hasta hace poco parecía impensable: entre ellos ha surgido algo más que una amistad.

Según detalla la revista, las instantáneas captadas en distintas citas muestran a la pareja feliz y relajada, sin ocultarse demasiado, aunque procurando la discreción que ambos han cultivado a lo largo de sus carreras.

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, pareja sorpresa: la foto que lo confirma https://t.co/MS1zmszozr — El tiempo justo (@eltiempojusto) March 31, 2026

Uno de esos encuentros tuvo lugar en los alrededores de un conocido teatro madrileño, donde Aitana interpreta estos días la obra Malquerida.

Maxi acudió a verla, y al término de la representación esperó pacientemente a que la actriz saliera para compartir con ella una copa en el bar próximo al teatro.

Allí, lejos de las cámaras pero no de las miradas curiosas, se les vio fundirse en un abrazo que dejaba entrever la conexión tan especial que existe entre ambos.

El origen de esta historia se remonta a 2013, cuando ambos coincidieron en el exitoso drama televisivo Velvet.

Ella, veterana intérprete con una trayectoria sólida en cine y teatro; él, un joven galán que entonces daba sus primeros pasos en la madurez profesional tras triunfar entre el público adolescente.

La química fue evidente desde el principio, y ya por aquel entonces ambos se profesaban admiración mutua en entrevistas y ruedas de prensa. Maxi Iglesias llegó a confesar tiempo después que trabajar junto a Aitana había sido "un sueño cumplido".

Aitana Sánchez-Gijón en un acto público. Gtres

"Estar rodeado de un elenco así me hace exigirme más, me obliga a crecer como actor", aseguraba.

Pese a compartir pantalla con nombres tan destacados como José Sacristán (88), Paula Echevarría (48) o Miguel Ángel Silvestre (43), Iglesias reservaba unas palabras especialmente cariñosas hacia Sánchez-Gijón, a quien calificaba como "una actriz excepcional y una mujer inspiradora".

Por su parte, Aitana tampoco ocultaba su buena sintonía con el joven actor madrileño.

En plena promoción de Velvet, reconocía con humor y ternura: "Las secuencias de pasión con Maxi Iglesias las llevo con mucha alegría. Es un galán fantástico, educado y respetuoso. Muy contenta de haber trabajado con él".

Aquellas declaraciones, que entonces parecían simples halagos entre compañeros, hoy cobran un nuevo significado. 12 años después de aquel primer encuentro, la vida ha querido darles una segunda oportunidad.

Sánchez-Gijón, de 57 años, atraviesa un momento especialmente pleno en lo personal y profesional. Acaba de estrenar película a las órdenes de Pedro Almodóvar (76) y ha regresado al teatro, su verdadera casa artística, con una obra de gran intensidad emocional.

Maxi, de 35, continúa consolidando su carrera con proyectos tanto en televisión como en cine, y se ha ganado el reconocimiento como uno de los actores más versátiles y queridos de su generación.

El romance entre ambos parece haberse gestado en silencio, lejos del ruido mediático. Lecturas asegura haber sido testigo de varias citas en la capital en las últimas semanas, todas ellas marcadas por una cercanía que trasciende la amistad.

El actor en un evento. Gtres

Las fotografías, tomadas en plena calle, capturan a la pareja caminando de la mano, compartiendo risas y confidencias, o dejándose llevar por la pasión durante un beso nocturno.

"Las imágenes muestran amor, complicidad y confianza", señala el semanario, que sitúa a los intérpretes como "la pareja sorpresa del año".

La noticia ha causado revuelo entre los seguidores de ambos, sobre todo por la diferencia de edad que los separa: 22 años. Sin embargo, ni Aitana ni Maxi parecen conceder importancia a este detalle.

Ya en 2013, la actriz comentaba con naturalidad sobre su joven compañero: "Maxi tiene una cosa muy de hombre bien plantado. Con otros chicos más jóvenes te puede dar más pudor, pero él tiene seguridad y planta, y eso lima un poco esas diferencias".