El pueblo español donde Rosalía vivió su infancia: a 25 km de un lugar Patrimonio de la Humanidad y lleno de viñedos

La llegada de Rosalía (33) a Madrid vuelve a situarla en el centro de todas las miradas. La artista catalana inicia esta semana una serie de conciertos en la capital que prometen convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

Y, en paralelo a este regreso al escenario madrileño, resurge también el interés por sus orígenes: el lugar donde creció y dio sus primeros pasos antes de convertirse en un fenómeno global.

Ese punto de partida se encuentra en Sant Esteve Sesrovires, un pequeño municipio de unos 8.000 habitantes situado en la comarca del Baix Llobregat, en la provincia de Barcelona.

Allí nació y creció Rosalía, en el seno de una familia de clase media acomodada, junto a sus padres y su hermana mayor, en una vivienda familiar que forma parte del tejido tranquilo y residencial del municipio.

Sant Esteve Sesrovires, el pueblo de Rosalía en Barcelona.

A apenas 30 o 40 kilómetros de la ciudad de Barcelona, Sant Esteve Sesrovires se caracteriza por su entorno sereno, marcado por viñedos, masías tradicionales y una cierta dualidad entre lo rural y lo industrial.

Este equilibrio ha definido durante décadas la identidad del pueblo, que hoy se ha convertido, además, en un punto de peregrinación para seguidores de la artista que quieren conocer el escenario de su infancia.

Pero el entorno que rodea al municipio también ayuda a entender su singularidad. A muy poca distancia, aproximadamente 25 kilómetros en coche, se encuentra la emblemática Colonia Güell, donde se sitúa la célebre Cripta diseñada por Antoni Gaudí.

Esta obra fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2005, convirtiéndose en uno de los grandes tesoros arquitectónicos de la región y un foco cultural de referencia internacional.

Rosalía en una imagen en un desfile de París. Gtres

El paisaje que rodea Sant Esteve Sesrovires está, además, profundamente marcado por la presencia de la montaña de Montserrat, uno de los iconos naturales y espirituales más importantes de Cataluña.

Integrada en un Geoparque Mundial reconocido por la UNESCO, Montserrat se alza como telón de fondo de buena parte de las rutas, excursiones y panorámicas que definen el territorio.

Este conjunto de elementos -la tranquilidad del municipio, la cercanía a enclaves patrimoniales únicos y la fuerza simbólica del paisaje catalán- contribuye a contextualizar el origen de Rosalía antes de su salto a la fama internacional.

Un entorno aparentemente discreto, pero rodeado de una riqueza cultural y natural que hoy, con la artista en el foco mediático por su llegada a Madrid, vuelve a cobrar especial relevancia.

Así, mientras la capital se prepara para recibirla en el escenario, el interés por Sant Esteve Sesrovires demuestra cómo los lugares de origen siguen siendo una pieza clave en la narrativa de las grandes estrellas contemporáneas.