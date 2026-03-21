Joaquín Torres convierte un local de 1.400 metros en un tríplex de lujo que podría ser el nuevo hogar de Rosalía

Joaquín Torres (55 años) está inmerso en un ilusionante, y sobre todo, rentable nuevo proyecto. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, en exclusiva, el reputado arquitecto ha adquirido un inmenso local, a pie de calle y con más de 1.400 metros cuadrados, que está reformando para convertirlo en vivienda de mega lujo.

La primera idea del empresario gallego fue aprovechar el espacio -o el activo, como dicen los profesionales del sector- para hacer dos viviendas, ya que una sola parecía un tanto excesivo.

Pero ahora, y teniendo en cuenta que el inmueble cuenta con varias alturas, el diseño final se encamina más hacia la construcción de un impresionante tríplex.

Será, sin duda, una de las mejores viviendas del Madrid más urbano. Primero porque su amplitud la hace casi única en el mercado, ya que este tipo de construcciones no se encuentran fácilmente en la capital.

Según los primeros planos del proyecto, la casa cuenta con grandes ventanales y techos altos. Además, como no podía ser de otra forma tratándose del arquitecto de La Finca, las calidades de la casa no solo son de primera calidad, sino que en este caso son las más altas del mercado.

Diseño interior de la vivienda donde se aprecian los grandes ventanales y el trabajo de jardinería. EL ESPAÑOL

El interiorismo, como se puede apreciar en las imágenes a las que ha tenido acceso este medio en exclusiva, es limpio y depurado, seña inconfundible del estudio A-cero -la firma que Torres comparte con su socio y amigo Rafael Llamazares-.

Se han cuidado especialmente aspectos como la iluminación, la domótica de última generación o la insonorización.

Otro de los aspectos más llamativos es el diseño de la jardinería donde el Parque del Oeste, que se encuentra justo enfrente, se fusiona con el interior de la vivienda.

Por supuesto, su localización es otro de los grandes atractivos. El inmueble se encuentra en la zona de Pintor Rosales, que ahora mismo es una de las más cotizadas de la ciudad.

Hace unos días este periódico publicaba que Javier Ambrossi (41) y Loles León (75) son los nuevos vecinos del barrio.

Pero en la famosa calle también viven otros rostros conocidos como el cineasta Pedro Almodóvar (76), el cantante Antonio Carmona (60) y su mujer, Mariola Orellana (62), la actriz Hiba Abouk (39) o la modelo Eugenia Silva (50).

Escalera que conecta las plantas.

Rosalía, interesada

No es de extrañar que si la zona de Pintor Rosales es actualmente la preferida de los personajes más reconocidos del mundo de cine y del espectáculo, otra de las grandes de este país quiera vivir también aquí.

La cantante Rosalía (33) es la persona más interesada en este momento en adquirir el activo de Joaquín Torres. De hecho, que el inmueble se convierta en un tríplex es porque la artista lo quiere todo para ella.

La idea es que pueda construir en su propia casasu estudio de grabación. De aquí, que la insonorización haya sido uno de los detalles más importantes a tener en cuenta.

Una de las personas de máxima confianza de la estrella de la música ha sido vista por los alrededores, quizás para terminar de llevar a cabo la negociación.

La artista española, una de las más influyentes del momento, se ha interesado en la propiedad, atraída por el diseño vanguardista que caracteriza el trabajo de Torres y por la discreción que ofrece la zona.

La cantante, que pasa largas temporadas fuera de España debido a sus compromisos profesionales, podría estar valorando establecer aquí su base madrileña.

Hasta la fecha no tiene ninguna propiedad en Madrid. Su refugio español está en Barcelona, de donde es originaria. En la Ciudad Condal posee una especie de loft industrial, que es una antigua nave reconstruida en vivienda unifamiliar.

Si las negociaciones prosperan, la cantante se uniría a la selecta lista de personalidades que han confiado en Torres para diseñar sus hogares. Su nombre está ligado a proyectos para celebridades como Cristiano Ronaldo (41), Alejandro Sanz (57) y Penélope Cruz (51).

La vivienda, según ha podido averiguar este periódico, estará lista para finales de año, entre octubre y noviembre.

Mientras tanto, Rosalía está en pleno arranque de su nueva gira mundial LuxTour 2026, con conciertos entre marzo y septiembre de este año.

La gira da vida a su cuarto álbum de estudio, presentado como su proyecto más ambicioso hasta la fecha. París, Zúrich, Milán, Ámsterdam o Londres serán algunas de las ciudades europeas que recorrerá.