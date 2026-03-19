La rutina de Kiko Matamoros a los 69 años: 45 minutos diarios de pesas, entrenamiento 6 días por semana, y pocos "caprichos"

La imagen de Kiko Matamoros a los 69 años no es fruto de la casualidad ni de un golpe de suerte genética, sino de una disciplina férrea. Tanto en el gimnasio como en la mesa.

Tal y como ha indicado el propio colaborador de televisión, para mantenerse en forma entrena con pesas 45 minutos al día, seis días por semana. Y cuida al máximo su alimentación, sobre todo en lo relativo a los "caprichos" que tanto le gustan: los dulces.

Todo ello le permite para seguir luciendo un físico definido y musculado cuando está a nueve meses de cumplir los 70. Su rutina la ha ido puliendo a lo largo de los años y demuestra, según él mismo reconoce, que la voluntad sigue siendo el músculo más importante que hay que trabajar.

"El secreto es querer cuidarse"

En una conversación con Cuerpos Perfectos TV, hace 13 años, Kiko desveló lo que considera la base de todo cuidado físico y mental: la mentalidad.

Para él, el punto de partida es tan simple como contundente: "El principio del secreto es querer cuidarte un poquito, simplemente, y si salimos desde ahí lo tienes prácticamente todo hecho".

Desde esa premisa, ha ido adaptando cada etapa de su vida a un estilo más saludable, dejando atrás excesos y aprendiendo a escuchar mejor a su cuerpo, algo que también ha compartido en otras entrevistas sobre su cambio físico y su constancia deportiva.

Matamoros admite abiertamente que ya no entrena igual ahora que con 30 años, y que el paso del tiempo obliga a ajustar sus sesiones de entrenamiento.

Explica que, con la edad, el organismo responde de otra manera y hay que ser más selectivo con tres pilares: descanso, alimentación y entrenamiento.

Señala, por ejemplo, que ahora necesita menos horas de sueño, pero insiste en que ese descanso debe ser intenso y reparador. En cuanto a la comida, subraya la importancia de reducir el aporte calórico porque el metabolismo ya no funciona como antes, algo que encaja con el giro que muchos rostros televisivos han dado a su estilo de vida para mantenerse en forma con los años.

"El secreto es querer cuidarse"

Su visión del entrenamiento también ha cambiado con el paso de los años. Kiko reconoce que ha dejado atrás "lo de las cargas superpesadas", pero defiende que se puede seguir ganando potencia y fuerza incluso después de pasar la barrera de los 40.

Para compensar el déficit que produce la edad, recomienda rutinas "más intensas y más cortas" y, además, dedicarle más tiempo al cardio, un enfoque que ya había mostrado cuando abrió las puertas de su gimnasio en casa, equipado con máquinas de fuerza y aparatos de resistencia para trabajar todo el cuerpo.

En teoría, su rutina ideal está perfectamente calendarizada: 45 minutos diarios de ejercicio con pesas, durante seis días a la semana. En la práctica, admite que sus obligaciones laborales le impiden cumplir siempre ese esquema, así que se adapta.

Lo habitual, reconoce, es terminar entrenando una media hora al día y acudir al gimnasio siempre que puede, entre cuatro y cinco días por semana, tratando de no perder el hábito aunque tenga la agenda llena.

Ese equilibrio entre lo ideal y lo posible es, según él, lo que le permite sostener la constancia en el tiempo.

La alimentación es el otro gran frente en el que Kiko procura no bajar la guardia. Confiesa que es goloso. Los dulces le gustan "más que a la media", pero también que se controla.

Su norma es sencilla: se permite un capricho una vez a la semana, ya sea un helado o un poco de chocolate. Lo hace con la idea firme de que a su edad "no hay más remedio" que cuidarse si se quiere mantener el físico y la salud. Esa combinación de entrenamiento regular, control de la dieta y gestión moderada de los 'pecados' dulces es su receta magistral para sentirse bien y estar en plena forma.