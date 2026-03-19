Martirio, 71 años: "No tengo casa, vivo de alquiler, el dinero que he tenido lo he gastado en seguir trabajando y en trajes"

Es una de las grandes renovadoras de la copla. Vinculada, de manera indefectible, a la peineta, el abanico y las gafas de sol, -esas que llevan décadas escondiendo sus profundos ojos azules-, su imagen es una de las más icónicas que se recuerdan en el imaginario de la folclórica española.

A lo largo de su extensísima trayectoria, ha explorado muy diversos géneros. Desde la copla a las sevillanas al flamenco-jazz, pasando por el bolero, el jazz, el pop y el rock. Por probar, ha llegado a experimentar hasta con el tango.

Incluso ha coqueteado con el rap. Y es que Martirio (71 años) es, como ella misma dice, una "echá pa´lante". Una mujer "valiente" y "sin complejos" que ha sabido ponerse el mundo por montera para buscarse la vida.

Sin embargo, el camino recorrido a lo largo de su intensa carrera musical la ha llevado a algunas renuncias. Quizás la más relevante es que, en plena madurez, no cuenta con una vivienda propia. A punto de cumplir los 72 años (el próximo 21 de marzo), ha revelado que aún vive de alquiler.

"Tenía una casa, pero la vendí"

En una entrevista concedida a Isabel Gemio (65) en su programa de radio, El último tren, la cantante ha detallado su sorprendente realidad financiera.

Tras décadas de una exitosa trayectoria, no es propietaria de casa alguna. A día de hoy vive en régimen de arrendamiento.

En su caso, su falta de patrimonio inmobiliario se debe a una filosofía de vida que ha dado prioridad a invertir sus ganancias de manera íntegra en su carrera.

A diferencia de la mayoría de personas de su generación, Martirio no ha invertido los beneficios de su trabajo en ladrillo. En su lugar, ha optado por financiar sus propios discos, su vestuario... y su día a día.

"Yo no tengo casa", ha sentenciado en el espacio radiofónico, que se emite de lunes a jueves de 23:30 a 02:00 en RNE, y en el que la periodista aborda la historia más personal de sus protagonistas.

"Tenía una casa en un pueblecito en Málaga, pero como no iba... total, la vendí. Yo vivo de alquiler", ha reconocido.

La cantante Martirio en una foto de archivo. Europa Press

"Cuando he tenido dinero he procurado vivir bien"

Isabel Gemio, a la que le costaba salir de su asombro ("es increíble"), le ha preguntado cuántas décadas llevas trabajando, toda tu vida. Porque, en su caso, comenzó su andadura "jovencísima".

"Yo empecé con Jarcha con 25 años. Y voy a cumplir el día 21 de este de este mes, 72... Me ha costado mucho trabajo cumplirlo", ha expresado.

"Entonces, ¿qué es lo que pasa para para que una mujer con tu experiencia, con tu éxito, con tu público, recorriendo medio mundo, no tenga su casa. Dime, ¿qué pasa en este país?", ha querido saber la presentadora y locutora de Alburquerque (Badajoz).

"Bueno, no sé. El dinero que he tenido me lo he gastado en seguir trabajando. Y en trajes. Y en ponerme siempre lo mejor que he podido", ha respondido, sincera, Martirio.

Martirio

"Cuando he tenido dinero, he ganado, he hecho un disco, he procurado vivir bien. He procurado ayudar a la gente que está a mi lado y nada más", ha subrayado.

En su charla con Isabel Gemio, la coplera ha dejado claro que, para ella, su máxima ha sido la libertad artística y la generosidad consigo misma y con su profesión... por encima de la acumulación de bienes.

Cuando la comunicadora le ha sugerido que "deberías tener más", Martirio ha contestado de manera tajante. Sus decisiones la han llevado a ser dueña y gestora de todos y cada uno de sus avances profesionales.

Por suerte, nunca ha aceptado proyectos que no le hayan proporcionado satisfacciones: "Pues sí, no te digo yo que no. Nunca he hecho nada que no me guste. También te digo, ¿eh?".

Martirio, con una visión personalísima del éxito, ha antepuesto la libertad y la creatividad a la seguridad material que podría haberle proporcionado, -en teoría-, ser propietaria de un inmueble.