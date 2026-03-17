El dolor de Jorge Anegón, el hombre que acompañó a Gemma Cuervo en las redes: su emotiva carta de despedida

La muerte de Gemma Cuervo ha dejado al mundo de la interpretación sumido en una gran tristeza, de esas que sólo provocan las figuras que han acompañado a varias generaciones desde la pantalla y los escenarios.

A los 91 años, la actriz se ha despedido con un legado inmenso de películas, obras de teatro y series que ya forman parte de la memoria sentimental de este país.

Su carisma, su cercanía y esa mezcla inconfundible de humor y ternura hicieron que el cariño hacia ella traspasara edades y formatos: del blanco y negro al 'prime time', y de ahí al universo digital, donde encontró en los últimos años una inesperada segunda juventud.

Porque Gemma no sólo fue una actriz de referencia; también supo, con una lucidez admirable, que las nuevas generaciones se mueven en las redes sociales.

Por eso, en septiembre de 2023, decidió abrirse cuentas en TikTok e Instagram y lo anunció con un vídeo que se ha convertido ya en documento de culto para sus seguidores.

"Hola, soy Gemma Cuervo y hoy estreno mis redes sociales, nada menos. Así que quiero muchos followers, ya sabéis que 'followers' es 'seguidores'. ¡Hasta ahora! Os quiero", dijo, muy emocionada.

Ese debut, entre la sorpresa y la ternura, fue el preludio de una relación intensa con miles de usuarios que no querían perderse su día a día. Desde entonces, sus perfiles no dejaron de crecer.

Cada vídeo sumaba visualizaciones y comentarios, y Gemma respondía con naturalidad, compartiendo recuerdos, escenas icónicas y reflexiones sobre la vida, el paso del tiempo o la importancia del cariño.

Gemma junto a su amigo.

En poco más de dos años, su presencia en redes se convirtió en otra forma de entrar en las casas, esta vez a través del móvil. Pero detrás de esa etapa hubo una figura decisiva, alguien a quien ella consideraba mucho más que un colaborador: Jorge Anegón.

Amigo cercano de la familia Guillén Cuervo, Jorge se convirtió en su community manager, pero también en su confidente y en el motor que le devolvió la ilusión en una etapa delicada.

Él organizaba las grabaciones, pensaba los contenidos, le explicaba las dinámicas de TikTok y la protegía de la cara menos amable de las redes.

Gracias a ese trabajo conjunto, Gemma encontró un modo de seguir conectada con el público más joven y de recibir, casi a diario, una ola de afecto que la acompañó hasta el final.

A través de esas cuentas, la actriz pudo conocer y reencontrarse con artistas a los que admiraba profundamente. Gracias a Jorge Anegón, Gemma se acercó a figuras como Mónica Naranjo (51), Vanesa Martín (45) o Pablo Alborán (36); con este último, incluso, llegó a coincidir en persona.

Tras su deceso, Jorge, como es natural, ha quedado roto de dolor. El actor le ha dedicado una desgarradora, dura y emotiva carta a su amiga Gemma.

"Tengo el corazón roto y, al mismo tiempo, lleno de gratitud por todo lo que la vida me permitió compartir con ella", ha comenzado diciendo, resumiendo el sentimiento de tantos seguidores que hoy sienten esa mezcla de dolor y agradecimiento.

"Gemma tenía una forma muy especial de mirar el mundo. Una mezcla de ternura, inteligencia y dignidad que hacía que todo a su alrededor tuviera más sentido", ha expresado.

"Haber podido caminar un pequeño tramo de la vida a su lado ha sido uno de los regalos más hermosos que guardaré siempre en mi corazón. Y quiero agradecer también a sus hijos el cariño con el que me acogieron, haciéndome sentir uno más de la familia", ha añadido.

"Gracias también a todos sus 'followers', como ella decía. El amor que le habéis enviado a través de las redes sociales, fue para ella un regalo inmenso. Jamás se sintió olvidada; al contrario, siempre se sintió acompañada, en contacto con los suyos. Vosotros", agrega Jorge.

"Estos últimos días han sido muy duros, pero también profundamente hermosos. Juntos, a su lado, en silencio, abrazados por el cariño y el respeto, compartiendo amor en la máxima discreción", confiesa.

Para concluir: "Gemma creía profundamente en dos palabras: amor y dignidad. Y así vivió. Hoy el mundo despide a una gran actriz. Una gran esposa. Una gran madre. Una gran amiga. Pero sabemos que las personas que han amado tanto no desaparecen: se vuelven eternas en el corazón de los demás. Jamás podré olvidarte, Gemma. Gracias por tanto. Te admiro y quiero".