María Amaro, la mujer que lleva más de 20 años junto a Santiago Segura: maquilladora y madre de sus hijas, Calma y Sirena

María Amaro, la mujer que lleva más de 25 años junto a Santiago Segura. @mariaamarog

El estreno de Torrente, Presidente ha devuelto a Santiago Segura (60 años) al centro del foco mediático y, de rebote, ha iluminado también la figura de la mujer que siempre ha permanecido a su lado: su pareja, María Amaro.

Lejos de los flashes, la discreta maquilladora es la mujer con la que el cineasta comparte vida y familia, y madre de sus dos hijas, Calma (18) y Sirena (12).

Mientras el director ha celebrado, el pasado 13 de marzo, el lanzamiento de la sexta entrega de su saga más famosa, ella continúa fiel a su papel de apoyo más allá de su universo, el de la comedia y el éxito de taquilla. Un mundo que conoce a la perfección, ya que desarrolla su actividad profesional en el mismo sector.

Santiago Segura, con su familia, en una imagen de sus redes sociales. @mariaamarog

Cómo se conocieron Santiago Segura y su mujer

Maquilladora de profesión, María Amaro ha trabajado tanto delante como detrás de las cámaras. Conoce bien las interioridades de una industria que, casualmente, les ofreció el entorno perfecto en el que conocerse.

Se conocieron hace casi 28 años. El propio Segura ha relatado públicamente cómo surgió el 'flechazo'. Ha contado con humor que la vio por primera vez en 1998, durante el rodaje de la primera entrega de Torrente.

En aquel largometraje, María trabajaba como maquilladora. Y él quedó prendado de ella. No dudó en empezar a conquistarla.

"La conocí haciendo ‘Torrente I’. Ella era la meritoria de maquillaje. Estuve diez años persiguiéndola hasta que me dijo que sí", confesó en una entrevista en Lecturas.

A diferencia de otras parejas de estrellas del cine, María Amaro ha optado siempre por un perfil bajo. Su nombre apenas aparece en photocalls ni en exclusivas, pese a que lleva años siendo el pilar más estable de la vida del artista.

Santiago Segura, con su mujer, María Amaro, y sus hijas Calma y Sirena. @mariaamarog

"Hablo poco de ella"

Quienes los tratan de cerca subrayan que su relación se ha construido al margen del ruido. Ella se mantiene volcada en su trabajo y en la educación de sus hijas, mientras él asume la cara visible de la familia en estrenos, promociones y apariciones televisivas.

En una de sus escasas declaraciones en medios sobre su pareja, Santiago Segura confesó que su compañera es una parte fundamental de su vida.

"Hablo poco de ella porque me da pudor, pero es lo mejor que me ha pasado en la vida", expresó en la citada revista.

Lo cierto es que son muy pocos los detalles que se conocen de su historia de amor. Porque Segura, tan extrovertido a la hora de hablar de sus proyectos profesionales, es muy reservado en lo que atañe a asuntos personales.

"He sido muy enamoradizo. He tenido historias largas y con gente bonita", deslizó en 2025.

María Amaro, mujer de Santiago Segura, con Toni Acosta. @mariaamarog

La "normalidad" de su familia

Ahora, el regreso de José Luis Torrente a la gran pantalla con Torrente, Presidente marca un hito especial en la trayectoria del cineasta.

Han pasado 12 años desde la última entrega y su personaje estrella vuelve ahora en plena era de redes sociales, corrección política y nuevas sensibilidades.

En este contexto, el apoyo del entorno íntimo cobra más importancia que nunca. Y ahí es donde la figura de María resulta clave.

Desde un discreto segundo plano, ha acompañado al director en sus cambios físicos, en sus proyectos más arriesgados y también en los momentos más delicados de su carrera, manteniendo siempre una máxima: proteger la intimidad de Calma y Sirena por encima de cualquier tentación de fama.

La pareja ha formado un clan muy unido en el que las niñas son el centro. Calma y Sirena, cuyos nombres ya delatan el gusto de Segura por la imaginación y el sentido del humor, crecen entre rodajes, estudios de doblaje y alfombras rojas.

No en vano han participado ya en numerosas cintas de su padre, como Padre no hay más que uno, ¡A todo tren! Destino Asturias, A todo tren 2: Sí, les ha pasado otra vez, o Vacaciones de verano.

Eso sí, ellos se mantienen muy atentos en lo que respecta a su desarrollo. Y procuran que su día a día sea tan cotidiano como el de cualquier otro joven.

Cuando las luces de los eventos de cine se apagan, en casa reina, citando las palabras de Segura, la "normalidad absoluta": deberes, cenas y escapadas en familia y rutinas domésticas.

"Yo hago con ellas lo que hicieron mis padres conmigo: decirme que estudiara", ha sentenciado el actor y director.