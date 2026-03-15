Jaime, el discreto hermano de Íñigo Onieva: exbuzo, graduado en CUNEF y director de la firma familiar de electrodomésticos

Jaime es uno de los tres hermanos que tiene Íñigo Onieva. GTRES.

2026 se está presentando como un año de gloria para Íñigo Onieva (36). Recientemente, el marido de Tamara Falcó (44) ha hecho realidad su mayor reto como emprendedor.

Se trata de Vega Members Club, un exclusivo nuevo club privado ubicado en la calle Lagasca, en plena Milla de Oro de Madrid. A la inauguración no faltaron destacados miembros de su familia política, como su suegra, Isabel Preysler (76), sus cuñados, Xandra (59) y Manuel Falcó (61) con su mujer, Amparo Corsini, por citar solo algunos.

También estuvieron presentes en la velada las personas más incondicionales de su clan: su madre, Carolina Molas (56) y su hermano pequeño, Jaime. El joven, un verdadero desconocido para la opinión pública, es uno de los grandes apoyos en la sombra del madrileño.

Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva, con Jaime Onieva. GTRES

Cofundador de una firma inmobiliaria

Su presencia, el pasado fin de semana, en la gran noche de Tamara Falcó, ha hecho que muchos se pregunten quién es Jaime. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su verdadero vínculo con Íñigo Onieva?

Bien podría decirse que Jaime Onieva Molas es el más discreto del clan. Formado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros), trabaja desde diciembre de 2023 en el sector de la inmobiliaria de lujo.

Es socio de OffMarket Real Estate, una empresa especializada en viviendas prime en Madrid.

Dicho negocio, del que es cofundador, se dedica a la gestión de activos inmobiliarios "para la puesta en valor, enfocados en poder realizar todos los trámites urbanísticos y financieros para dar valor a nuestros potenciales clientes", tal y como reza en su perfil de LinkedIn.

En la actualidad compagina su labor al frente de esta entidad con su cargo de director general adjunto en la empresa familiar, Cemevisa.

El negocio, fundado en 1963, se dedica a la distribución de electrodomésticos. En la actualidad dispone de nueve Plataformas de Distribución (Centro, Norte, Gipuzkoa, Cataluña, Rioja-Navarra, Aragón, Levante, Galicia y Baleares) con más de 40.000 metros cuadrados, dotados con los más avanzados sistemas logísticos.

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Formado como buzo de rescate

De 2022 a 2023 desarrolló su actividad laboral como co‑managing partner de Chestertons Atomiun, una empresa de servicios profesionales y financieros especializada en el sector inmobiliario.

De 2019 a 2023 ejerció en el mismo cargo en Atomium Services, una consultora inmobiliaria dedicada a la comercialización y gestión de activos inmobiliarios.

Jaime, que en su infancia estudió en el Colegio Irlandesas de Madrid, anteriormente organizó viajes para jóvenes. "He organizado viajes para estudiantes desde el 2011 hasta el 2015, coordinando viajes a Mallorca para más de 100 alumnos y otros viajes de esquí con destinos como Sierra Nevada, Formigal o Baqueira", ha destacado en sus redes.

Asimismo, ha trabajado en proyectos empresariales propios y como analista financiero en la Riviera Maya (Cancún y Puerto Morelos), donde también se formó como buzo de rescate.

Jaime, el discreto hermano de Iñigo Onieva que triunfa en España y México con sus negocios inmobiliarios

Perfil bajo

En el ámbito profesional, asegura tener grandes aspiraciones como emprendedor. "Me defino como una persona trabajadora y con ambiciones", dice en su perfil de LinkedIN.

"Creo que la base para conseguir cualquier meta es la superación personal y la resiliencia, y que estas deben ir siempre acompañadas de un equipo unido, cualificado y con amplias dosis de comunicación", añade.

Cabe recordar que Íñigo Onieva tiene un total de tres hermanos. Dos de padre y madre, Alejandra y Jaime Onieva Molas; y un hermanastro menor por parte de padre. Este, conocido en la familia como Willy, vive actualmente en México.

Jaime, poco dado a exhibirse en público, sólo se deja ver junto a Íñigo en momentos puntuales, como la reciente inauguración de su club privado, su boda con Tamara o los días más tensos tras el escándalo de la infidelidad, en 2022.