Blanca Llandres y Alberto Herrera comparten las primeras fotografías de su hijo, incluida la visita de su tía, Rocío Crusset

Alberto Herrera y Blanca Llandres han compartido las primeras imágenes de su hijo Marco. @blancallandresp

Alberto Herrera (33) y Blanca Llandres (30) se convirtieron en padres de su primer hijo el pasado siete de marzo, cinco meses después de su romántica boda.

El hijo de Carlos Herrera (68) y Mariló Montero (60) y su esposa dieron la bienvenida a un niño llamado Marcos, al que ahora, a punto de cumplirse una semana de su llegada al mundo, han presentado 'oficialmente' en las redes sociales.

La presentación al público de su retoño ha llegado a modo de carrusel de imágenes en Instagram, donde han compartido imágenes tan tiernas como especiales.

Alberto Herrera y Blanca Llandres, con su primer hijo en común. @blancallandresp

La visita de Rocío Crusset

"No tengo palabras para agradecer todos los mensajes que nos enviáis con tanto cariño. Sin duda, este era el sueño de nuestra vida", empieza diciendo la prima de Lourdes Montes (42) en su perfil de Instagram.

Y es que, días después de dar a luz, aún saca tiempo cuando puede para dar las gracias a todos aquellos que les han felicitado tras el nacimiento de su bebé.

Un niño precioso del que ha compartido sus primeras instantáneas -junto a sus fascinados papás, su abuela materna Nieves Parejo, o su tía paterna, Rocío Crusset (31) que ha viajado desde Estados Unidos con su novio, Charlie Schein, para conocer a su primer sobrino-.

Tal y como ha confesado la emocionada madre, al bebé lo llaman cariñosamente con un diminutivo: "Me encantaría poder responder cada mensaje, pero esta primera semana de vida de Marquitos, nos tiene ocupados todo el tiempo".

Blanca Llandres besa a su bebé, Marcos, en unas imágenes que ha compartido en su cuenta de Instagram. @blancallandresp

"Marcos es un niño sano"

"Gracias a Dios, Marcos es un niño sano, el parto fue natural y muy rápido y, gracias al equipo médico y en especial a la Doctora Esther de la Hoz, todo fue increíble", ha añadido.

"Esta nueva familia de 3 os manda muchos besitos", ha concluido su mensaje, que ha acompañado con un álbum que es pura ternura.

Tanto ella como el orgulloso papá, Alberto, miran embelesados a su pequeño en diferentes momentos de estos primeros días siendo tres en casa.

Rocío Crusset, hija de Alberto Herrera y Mariló Montero, con su sobrino Marcos. @blancallandresp

"Un muñeco"

Fue precisamente el hijo de Mariló Montero y Carlos Herrera quien desveló pletórico el pasado lunes, a las puertas del hospital en el que llegó al mundo su bebé, que este había pesado "3,235 gramos" y que era un auténtico "muñeco".

También apuntaba, en tono de humor, que además de ser ya "más del Betis que el escudo", tenía las "orejas idénticas a su abuelo paterno".

Alberto Herrera, con su bebé recién nacido. @blancallandresp

"Un milagro. El acto más excepcional y extraordinario que puede realizar un ser humano, una mujer. Y la mía, mi mujer Blanca, es la cosa más grande que me ha pasado y me pasará en la vida. Jamás veré ni conoceré a nadie que la iguale", expresaba tras el parto.

"Es imposible que quiera más de lo que quiero a mi mujer, y me ha entregado el mayor regalo que Dios le hizo al hombre, que, le soy sincero, por encima de todo es el gran sueño de mi vida: el de ser padre y tener la oportunidad de dejar el mundo mejor de lo que nos encontramos", concluía.

Blanca Parejo, la abuela materna, con su nieto. @blancallandresp

Alberto Herrera y Blanca Llandres dieron la bienvenida a su hijo Marcos el pasado 7 de marzo. @blancallandresp