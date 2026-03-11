Alaska, 62 años, sobre las críticas: "Tú en mi casa no vienes a insultarme. Te quedas al otro lado del felpudo virtual"

El pasado 9 de marzo, se celebró la quinta edición de los Premios Fearless Woman, rindiendo homenaje al talento, la determinación y la valentía de 20 mujeres españolas que han marcado el último año en sus respectivos campos. Desde la moda y el arte hasta la comunicación y la música.

La gala, organizada por la revista Fearless, reunió en Madrid a un nutrido grupo de personalidades femeninas que encarnan la esencia de su nombre: sin miedo. Entre ellas, Alaska (62 años).

La artista, acompañada de su marido, Mario Vaquerizo (51), fue una de las protagonistas de la gala. No solo por su distinción, sino también por mostrarse rotunda con un tema que ha dado que hablar en los últimos días: la publicación de la primera novela de Alejandra Rubio (25).

Mario Vaquerizo y Alaska en los Premios Fearless. Gtres

La única hija de Terelu Campos (60) ha anunciado el lanzamiento de Si decido arriesgarme, un proyecto que ha generado controversia en redes sociales y en ciertos círculos mediáticos.

Fiel a su estilo directo y sin censuras, Alaska no esquivó las preguntas sobre la polémica. "¿Y por qué no va a escribir un libro Alejandra? Vamos a ver, yo también he escrito un libro. Maravilla, claro", comenzó diciendo, en defensa de la joven.

"Es que todo esto es lo de la intrusión... El día que yo empecé a presentar La bola de cristal, yo nunca había presentado un programa. Qué bien que haya gente a la que se le ocurren esas cosas. Tonterías", sentenció en una charla con Europa Press.

Alaska, así, reivindicó el derecho de cualquiera a experimentar con nuevas facetas profesionales.

Alaska y Mario en ARCO. Gtres

"Trabajar en lo que te gusta es un regalo, y seguro que yo también recibo críticas, pero cuando las ves, las borras y punto", zanjó.

En esta misma línea, lanzó un mensaje claro: "Tú en mi casa no vienes a insultarme, básicamente. Te quedas al otro lado del felpudo virtual". Una suerte de consejo a Alejandra Rubio para que haga oídos sordos a los ataques ante la publicación de su primera novela.

Mar Flores, opina

A dicha gala también asistió Mar Flores (56), suegra de Alejandra Rubio. "Una persona por escribir un libro no es escritora. Me refiero a mí. Por supuesto, no estoy hablando de nadie. Yo solamente hablo de mí", confesó la modelo, quien hace unos meses publicó sus memorias, Mar en calma.

Por otro lado, lejos de mostrarle un apoyo incondicional a la hija de Terelu Campos, reconoció que no se ha leído su libro Si decido arriesgarme': "Pues no, la verdad es que no. No lo he leído".