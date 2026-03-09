Joan Manuel Serrat será bisabuelo: su nieta Luna se convertirá en madre de gemelos junto al futbolista Dani Ceballos

Joan Manuel Serrat junto a su nieta Luna y la pareja de ésta, Dani Ceballos. Gtres y Redes Sociales

Buenas noticias para el cantautor Joan Manuel Serrat (82 años). Este 2026, el artista se estrenará como bisabuelo. Lo hará por partida doble, como así ha anunciado su nieta más conocida, Luna Serrat (29): está embarazada de gemelos.

La actriz ha anunciado la buena nueva a última hora de la tarde de este pasado domingo, 8 de marzo, en un emotivo post. "Lo soñamos tanto, que vino doble", ha posteado Luna, junto a una tierna imagen en la que ella y su razón de amor, Dani Ceballos, enseñan la ecografía.

En las imágenes, la pareja posa visiblemente emocionada, con el futbolista besando el vientre de Luna y ambos sosteniendo las imágenes del ultrasonido.

El post se ha convertido en cuestión de horas en uno de los más celebrados del perfil de la actriz, que acumula miles de 'me gusta' y comentarios.

Las felicitaciones no se han hecho esperar. A los mensajes de seguidores anónimos se han sumado numerosas caras conocidas del entorno mediático de Luna, como Alejandra Rubio (25), Andrea Molina (55) o Alba Díaz (26), habituales en el circuito de amigas cercanas de la actriz.

Todas se han volcado en comentarios de cariño, bromas sobre su papel de 'tías' y muestras de entusiasmo ante la futura llegada de los bebés. Por parte del mundo del fútbol, compañeros y excompañeros de Ceballos también han dejado constancia pública de su alegría.

En lo personal, el anuncio llega en un momento particular para el centrocampista del Real Madrid.

Ceballos se recupera de una lesión en la pierna derecha sufrida el pasado 22 de febrero en un partido frente a Osasuna, que le mantendrá aproximadamente dos meses alejado de los terrenos de juego.

Ese paréntesis competitivo, sin embargo, le permitirá acompañar de cerca a Luna en las primeras etapas de su embarazo y vivir con calma un periodo que suele ser frenético para cualquier deportista de élite.

Luna y Dani, en una fotografía de sus redes.

La relación entre Luna Serrat y Dani Ceballos salió a la luz en 2024, cuando ambos comenzaron a compartir en redes sociales imágenes juntos y dedicatorias públicas, confirmando un romance que muchos ya intuían por su constante interacción en Instagram.

Desde entonces se han mostrado como una pareja muy unida, con apariciones frecuentes en el Santiago Bernabéu –donde Luna es ya un rostro habitual en el palco– y viajes compartidos que han ido consolidando una historia de amor que ahora da un nuevo paso con la futura paternidad.

Luna Serrat es, además de nieta mayor de Serrat, hija de Queco Serrat y de la exmodelo Mercè Domènech, y pertenece a una generación que ha decidido hacer suyo el apellido desde la interpretación y las redes sociales.

Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual, empezó en radio pero pronto viró hacia la actuación y la música, formándose como actriz y sumando trabajos en teatro mientras consolida un perfil muy activo en Instagram, donde supera las decenas de miles de seguidores.

También ejerce como influencer de estilo y cultura. Su historia de amor con Ceballos arrancó de forma discreta en 2024.

Desde entonces, la pareja ha pasado de la máxima discreción a compartir, siempre con medida, escenas de su vida juntos: viajes, celebraciones deportivas y momentos cotidianos en Madrid, donde conviven y proyectan un futuro en común.