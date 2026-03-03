Quién es quién en la familia de Fernando Ónega que llora su muerte: de su mujer, Ángela, a su célebre hija Sonsoles

Fernando Ónega, junto a su mujer, Ángela Rodrigo, y sus tres hijos, Fernando Jr., Cristina y Sonsoles, en Madrid el pasado mes de marzo. Gtres

Adiós a una de las voces más respetadas de la comunicación en nuestro país. Fernando Ónega ha perdido la vida este martes, 3 de marzo, a los 78 años.

El periodista, tal y como ha informado 65YMÁS, diario del que era Presidente, será velado en una capilla ardiente que estará abierta este miércoles, día 4, de 10:00 a 21:00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.

Por el momento, no han trascendido las causas de su muerte. Sin embargo, cierto es que Ónega había hecho frente a diversos problemas de salud en los últimos años.

Fernando Ónega, en su entrevista con Jenaro Castro, como invitado de 'Plano general', en La 2.

Uno de esos momentos tuvo lugar en 2021, cuando tuvo que someterse a un trasplante de riñón. Entonces recibió un órgano donado por su esposa, Ángela Rodrigo.

Sobre ello, de hecho, se sinceró el pasado mes de noviembre en una entrevista para Plano General, el programa de entrevistas de La 2 que conduce Jenaro Castro (64).

"Mi mujer se ofreció desde el primer instante", declaró Fernando. "De mi mujer puedo decir millones de cosas a favor. La que más me duele y me dolerá toda mi vida es que yo he pasado por todos los quirófanos de Madrid", añadió al respecto.

Aunque retirado desde hace años, el autor de la célebre frase "puedo prometer y prometo" de Adolfo Suárez siguió siendo un referente en el mundo de la comunicación española.

El periodista Fernando Ónega presenta su último libro Juan carlos I, el hombre que pudo reinar, una crónica sobre el reinado de Juan Carlos I que cuenta con el testimonio en exclusiva del propio monarca. Europa press.

Es más, este pasado martes, día 2, fue distinguido con el Premio de Periodismo El Correo-Fundación Vocento en su 39.ª edición por su artículo Salvar las instituciones.

Fernando Ónega será siempre uno de esos periodistas que quedarán en el recuerdo colectivo. Sin embargo, la discreción fue llevada por bandera en lo que concierne a su vida privada.

¿Quién es quién en la familia que ha arropado estos años a Fernando Ónega y llora ahora su muerte?

1. Su mujer | Ángela Rodrigo

Fernando y Ángela contrajeron matrimonio en el 2000, aunque cierto es que escasos son los detalles que se conocen acerca de su historia de amor. De hecho, prácticamente no existen fotografías públicas de la dupla.

El 13 de marzo de 2025, la Real Academia Europea de Doctores (RAED) reconoció al periodista como académico de honor. Al acto de investidura, celebrado en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, acudió una discreta Ángela Rodrigo, que no dudó en mostrar la emoción de presenciar tal evento.

Junto a Ángela, el comunicador fue padre de Fernando, un joven de 23 años igual de discreto que su madre y del que apenas se conocen datos. En el año 2012, todos ellos disfrutaron de unas vacaciones en la comarca gallega del Barbanza.

Según reveló entonces El Correo Gallego, Fernando y Ángela tuvieron la oportunidad de plantar un árbol junto a su único vástago en común.

Lo hicieron en el Parque da Comunicación de Boiro y en presencia del secretario general de Medios, Alfonso Cabaleiro Durán, y del alcalde de Boiro, Juan José Dieste Ortigueira.

2. Su hija mayor | Cristina Ónega

Cristina Ónega, directora del Canal 24 Horas

Es la hija mayor de Fernando y su anterior esposa, Marisol Salcedo. Aunque ha seguido los pasos de su padre, lo cierto es que se ha decantado por un perfil público más bajo.

Licenciada en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo, inició su carrera en RTVE en 1996. Desde 2018, dirige el Canal 24 Horas de Televisión Española, consolidándose como una de las figuras clave detrás de las cámaras.

Entre sus proyectos laborales más destacados se encuentra el Premio Larra en el año 2005. En cuanto a su vida personal, siempre ha sido muy discreta y se sabe poco al respecto. De hecho, su perfil en redes sociales es privado.

Al igual que Ángela Rodrigo, no dudó en romper la barrera de la discreción el pasado en marzo de 2025 para arropar a su padre al ser distinguido como académico de honor.

3. Su hija mediana | Sonsoles Ónega

Fernando Ónega, con su hija Sonsoles, en el funeral de María Teresa Campos, el 5 de septiembre de 2023. GTRES

Nadie puede poner en duda que se ha convertido con el paso de los años en una de las periodistas más consagradas del país. Tras varios años en Mediaset, finalmente en el año 2022 fichó por Atresmedia.

Desde entonces, presenta el programa diario Y ahora Sonsoles en las tardes de Antena 3. Además de su faceta televisiva, ha desarrollado proyectos como escritora. Entre ellos se encuentran Las hijas de la criada o Después del amor. La primera de ellas le otorgó el Premio Planeta en el año 2023.

Su padre, cabe mencionar, ha sido una figura fundamental en su carrera profesional. "Sigue siendo mi comodín de la llamada cuando tengo dudas en el día a día del programa. Es mi gran maestro", confesó Sonsoles en su programa televisivo unos meses atrás.

En el ámbito personal, Sonsoles tiene dos hijos, fruto de su primer matrimonio con el abogado Carlos Pardo, del que se separó a principios de 2020. Ahora, mantiene una discreta relación con un financiero de 52 años, llamado Juan Montes.

4. Su hijo pequeño | Fernando Ónega Jr.

El pasado mes de junio, el hijo menos conocido de Fernando Ónega cumplió 23 años. Pese a la diferencia de edad con sus hermanas mayores, mantiene una estrecha relación con ambas.

En junio de 2023, Sonsoles Ónega publicó una fotografía junto a él y otro familiar, llamado Jaime Romero Ónega, en las instalaciones de Antena 3 durante la celebración del Día Mundial del Perro en el Trabajo. En la imagen, se mostraban sonriendo y disfrutando junto a su mascota.

Fernando Ónega Jr. no ha optado por centrar su carrera profesional en el mundo de la comunicación. Así, se ha enfocado en Ingeniería Informática en la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente, se especializó en el desarrollo de software e inteligencia artificial.