Amaia Salamanca, actriz, 39 años: "Siempre estás en la cuerda floja y nunca sabes lo que te va a deparar esta vida"

Amaia Salamanca, en la presentación de 'Pura Sangre' en Madrid en enero de 2026. Gtres

Amaia Salamanca (39 años) protagoniza Pura Sangre, la nueva serie de Telecinco. La actriz da vida a una joven empresaria hija de una marquesa encarnada por Ángela Molina.

El proyecto vio la luz en la cadena de Mediaset el pasado 28 de febrero. Un mes después, Amaia ha concedido una entrevista para la revista Lecturas sobre su nuevo papel en la pequeña pantalla.

"Tener una madre [en la ficción] como Ángela Molina ha sido maravilloso, me ha encantado trabajar con ella", ha relatado Salamanca en su charla con el citado medio.

Ángela Molina, Blanca Romero y Amaia Salamanca protagonizan 'Pura sangre'.

A estas alturas de la vida, poca gente no conoce a Amaia Salamanca. De hecho, a día de hoy, la actriz continúa haciendo castings antes de embarcarse en un proyecto profesional.

"Yo estoy encantada de hacer pruebas, no se me caen los anillos, al revés. Los nervios siguen siendo los mismos, porque quiero hacerlo lo mejor posible, dar lo mejor de mí", ha verbalizado, sincera.

Con respecto a las actrices que se quejan de que no les ofrecen papeles, Amaia ha comentado: "Siempre estás en la cuerda floja y nunca sabes lo que te va a deparar esta vida profesional".

Y ha añadido: "Yo antes tenía papeles románticos y ahora ya he pasado a la siguiente generación, ahora soy yo la madre de esos hijos. Pero sí, ojalá más proyectos como este en los que el papel de la mujer adquiere una gran magnitud".

Aitor Luna y Amaia Salamanca en posados oficiales de la serie 'Pura sangre'. Mediaset

Pura Sangre, la nueva serie de Telecinco, trata también la diversidad sexual. Una realidad sobre la que ha hecho hincapié la pareja de Rosauro Varo (47) en su charla con la revista Lecturas.

"Cada vez hay más proyectos abiertos en cuanto a la sexualidad. Yo ya he hecho papeles de lesbiana, bisexual, y heterosexual. Está muy bien dar visibilidad a todo tipo de personas para que todo el mundo se sienta representado", ha remachado, tajante, la actriz.

Su rutina

Fuera de la pequeña pantalla, Amaia Salamanca es mamá de familia numerosa. De ahí que sus hábitos de descanso sean fundamentales y tengan que seguir una estricta rutina.

Amaia Salamanca Esteban Palazuelos

"Yo duermo muy bien, del tirón. Ocho horas o, incluso, si puedo, más", reconocía en una charla junto al chef Jordi Cruz (47), en el pódcast Xperiencias de Caixabank.

Y añadió: "También duermo con la conciencia muy tranquila", defendiendo como, evadirse de los problemas del día a la hora de dormir, ayuda a conciliar mejor el sueño.

Eso sí, que duerma las horas deseadas no quiere decir que, como otras muchas celebridades, también empiece su día pronto.

"Por trabajo, al final siempre hay que madrugar un montón", comentaba, añadiendo que suele despertarse "a las 6:00 o 7:00 de la mañana", aunque sea una rutina que no abrace porque "me cuesta la vida madrugar", continuaba en su charla con Jordi Cruz.