Las dos grandes fiestas que pondrán el broche de oro a los Goya en Barcelona: la oficial y la otra, a la que todos quieren ir

La Academia del Cine ha vuelto a elegir Barcelona para celebrar la edición número 40 de los Premios Goya y lo ha hecho un cuarto de siglo después de la primera vez que salieron de Madrid.

Entonces, en el año 2000, Antonia San Juan (64 años) ejerció de maestra de ceremonias y la Ciudad Condal se estrenó como sede.

Con esta, será la novena vez en la historia que los galardones se entreguen fuera de la capital española y el auditorio Fòrum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) ha sido el lugar elegido para acoger la gran gala.

Hasta el momento, los Goya han viajado a Barcelona (en el año 2000), Sevilla (en 2019 y 2023), Málaga (en 2020 y 2021), Valencia (2022), Valladolid (2024) y Granada (2025).

La alfombra roja se desplegará este sábado, 28 de febrero, y será la antesala de una gala, que como siempre, será retransmitida por la 1 de TVE a las 22 horas.

Rigoberta Bandini y Luis Tosar serán los presentadores de la gala. GTRES

La velada, en la que se entregarán treinta estatuillas, estará presentada por el actor Luis Tosar (54) y la cantante, compositora y actriz Rigoberta Bandini (35).

Actores, directores, productores, guionistas y otras estrellas invitadas nacionales e internacionales, como Susan Sarandon (79), se darán cita en la fiesta del cine de la que EL ESPAÑOL tiene todos los detalles.

Las estrellas

La Academia ha confirmado que por la alfombra roja de la 40ª edición de los Goya desfilarán más de 60 grandes nombres del cine y la cultura.

Actores y actrices como Eduard Fernández (61), Laia Costa (41), Anna Castillo (32), Loles León (75), Leticia Dolera (44), Silvia Abril (54) o Michelle Jenner (39) son algunos de los rostros catalanes que participarán en la noche más importante del cine español.

También recorrerán los 200 metros de alfombra Paco León (51), Arturo Valls (50), Miguel Herrán (29), Salva Reina (47) o J.A. Bayona (50), entre otros.

Susan Sarandon en la Fashion Week de Madrid. GTRES

Uno de los rostros más esperados es, sin duda, el de Susan Sarandon. Si el año pasado el Goya Internacional recayó sobre Richard Gere (76), en 2026 lo hace sobre la actriz estadounidense por su filmografía "extraordinaria" y sus interpretaciones inolvidables en clásicos como Thelma & Louise, Atlantic City o Pena de muerte.

No es la primera vez que la estrella de Hollywood visita la Ciudad Condal en los últimos años. La actriz participó en 2023 en el BCN Film Fest y aprovechó para visitar el museo Picasso y las obras emblemáticas de Gaudí.

Quien no asistirá este año será Pedro Almodóvar (76). EL ESPAÑOL ha podido confirmar que el director, uno de los máximos exponentes del de cine español, no viajará a Barcelona por motivos profesionales, ya que se encuentra inmerso en la promoción de su nueva película, Amarga Navidad.

Fuera del mundo cinematográfico, también se podrá ver en la alfombra roja a artistas como Belén Aguilera (30), Bad Gyal (28), Dani Fernández (34) o Ana Mena (29), que serán los encargados de poner la nota musical de la noche.

El cóctel

Tras la gala, los invitados disfrutarán de un catering diseñado por la Dirección de Restauración del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).

Kira Miró y María León disfrutando de un cóctel en la fiesta del pasado año.

Su chef y su equipo de cocina, formado por 17 profesionales, serán los encargados de elaborar todos los platos, según ha podido conocer en primicia EL ESPAÑOL.

El menú incluirá bocados fríos y calientes. Entre los primeros, gilda de otoño con alcachofa del Baix Llobregat, el inconfundible jamón ibérico "amb pa de coca amb tomàquet", símbolo por excelencia del tapeo catalán; y un tartar de atún con aliño mediterráneo.

La Bomba de La Barceloneta, buñuelos de brandada y un mini fricandó en brioche con setas de temporada serán algunos de los platos calientes que se servirán.

En cuanto a la bebida, será Rioja, una de las denominaciones más antiguas de España, la que se encargue de servir los vinos; mientras que Don Julio se ocupará de los cócteles, como en ediciones anteriores.

Barcelona es una ciudad que es referente mundial de la coctelería de autor. Por eso, este año en la sala VIP estarán presentes cinco de las coctelerías más prestigiosas de la Ciudad Condal –Paradiso, Dr. Stravinsky, Kyara, Sips y Boadas– que servirán creaciones únicas inspiradas en las cintas nominadas a Mejor Película.

Fiestas postgala

El propio auditorio Fòrum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) acogerá la fiesta 'oficial' de los Goya, que estará amenizada por Ladilla Rusa y el Dj Carlos Bayona, hermano de Juan Antonio Bayona.

Aunque lo realmente excitante es ser invitado a algunas de las numerosas celebraciones privadas que organizan en paralelo las productoras de las películas nominadas.

Paz Vega en los Goya de 2025 en Granada. GTRES

Una de las más aclamadas es la que organiza Bululú, empresa de Orson Salazar. Y es que el marido y representante de Paz Vega (50) se ha consolidado como el gran organizador del after más VIP de los Goya en los últimos años. Esta es la fiesta 'no oficial' a la que todos quieren ir.

Según la información a la que ha tenido acceso este medio, el Palauet del Paseo de Gracia, joya del modernismo barcelonés, se transformará por una noche en la casa del cine.

La velada, de acceso limitido, promete sorpresas y su majestuosa entrada volverá a convertirse en un auténtico desfile de talento y rostros reconocidos.

Un total de 230 personas están invitadas a este espectacular evento conocido como Cinema Mansion, que funciona más bien como un club privado. Las invitaciones son nominativas y si no estás en lista sencillamente no puedes pasar.

Algunos de los nombres que ha podido averiguar este medio que sí están invitados son Hiba Abouk (39), Aitana Sánchez-Gijón (57), Karla Sofía Gascón (53), María León (43), María Pedraza (30) o Victoria Abril (66).

Representando al sector masculino estarán Miguel Herrán (29), Paco Léon (51), Sergio Carvajal (32), Oriol Pla (32) o Arturo Valls (50). Así se despedirá Barcelona de los Goya 2026.