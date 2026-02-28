Antonia San Juan, rotunda, rechaza hablar de su cáncer en los Goya: "No me gusta hablar de este tema, es muy pesado"

Fue el pasado 2 de enero cuando Antonia San Juan (64) anunció que estaba curada del cáncer. Emocionada y aliviada, comunicó en las redes sociales que los médicos le habían dado la mejor de las noticias: su tumor había remitido.

"Hoy he hecho la última quimio, todavía tengo el apósito de la vía, me dejaron la huellita. Estoy muy contenta porque me han dicho que el tumor ya ha remitido, no tengo metástasis y ya estoy curada", detallaba en su cuenta de Instagram.

La evolución de su estado de salud, que en los últimos meses ha copado titulares de la prensa, ha sido una de las primeras preguntas que le han hecho en la alfombra roja de los Premios Goya 2026, celebrada este sábado, 28 de febrero, en Barcelona. Pero la actriz ha evitado responder a este tipo de cuestiones.

Antonia San Juan, en la 40ª edición de los Premios Goya. GTRES

Enfundada en un elegante vestido blanco, la actriz ha dejado claro que no deseaba hablar de su dolencia.

"No me gusta ese tema, es muy pesado", ha espetado cuando Nuria Marín (44) e Inés Hernand (33), encargadas de charlar con los invitados a la ceremonia en la alfombra roja, minutos antes del arranque de la gala.

A Antonia San Juan le diagnosticaron cáncer de garganta a principios de septiembre de 2025. Entonces, ella misma hizo público, en un vídeo en redes, que se retiraba temporalmente de los escenarios para centrarse en el tratamiento.

Al comenzar el 2026, por suerte, terminaron sus sesiones de quimioterapia. "Estoy tan contenta pero también aparece la incertidumbre de cómo ahora es toda la recuperación y cómo será la vida nueva", reconocía a comienzos del pasado mes de enero.

Entonces dejaba claro que su mayor deseo era retomar su vida profesional lo antes posible. Tiene ganas de volver a trabajar y de recuperar la normalidad, que es exactamente lo que ha procurado en su aparición en los Goya.

Antonia San Juan, en la gala de los Goya 2026, en Barcelona. GTRES

Así, Antonia San Juan solo ha querido charlar sobre cine... aunque sin mojarse por ninguna cinta ni ningún compañero en concreto: "Poner una película en pie es tan complicado que decantarme por alguien y dejar a alguien fuera me parece feo".

También ha recordado que ella, además de actriz, es escritora, guionista y productora. Una faceta que le ha brindado un sinfín de satisfacciones: "Yo escribo muchísimo. He hecho 10 cortometrajes Los he escrito, dirigido y producido".

San Juan, que presentó los Goya en el año 2000, ha manifestado estar feliz de poder estar junto a sus compañeros de profesión. Eso sí, sin sentimentalismos. "Los Goya... mi casa no es... Es un sitio donde estuve hace 25 años".

"Barcelona la amo, es una de mis ciudades favoritas, sobre todo después de leer Nada, de Carmen Laforet", añadía.