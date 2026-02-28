Alba Flores, emocionada, dedica el Goya a su familia: "A mi padre, a mi abuelo El Pescaílla y a mi desconocida abuela Violeta"

Alba Flores (39 años) ha sido una de las grandes protagonistas de la 40ª edición de los Premios Goya. En la gala, celebrada en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, todas las miradas estaban puestas en ella.

La hija del desaparecido Antonio Flores era una de las grandes favoritas de la ceremonia. Contaba con dos nominaciones por su documental, Flores para Antonio: como productora en la categoría de Mejor película documental y como compositora e intérprete en Mejor canción original por el tema del mismo título.

Al final, el galardón al documental más destacado se lo ha llevado Tardes de soledad, de Albert Serra. Pero la nieta de la mítica Lola Flores sí se ha hecho con una estatuilla, –cómo no–, por el rango que mejor domina su familia: la música.

Emocionada, la actriz ha recogido el reconocimiento visiblemente conmovida. "Muchísimas gracias, lo primero que tengo que hacer es agradecer al equipo de productores, a Isaac y Elena, a todas las personas que han participado delante y detrás de las cámaras", ha arrancado diciendo.

Alba Flores, en la alfombra de los Premios Goya 2026. GTRES

Este año, los premiados solo han podido contar con apenas un minuto para mostrar sus agradecimientos. Un tiempo más que suficiente para ofrecer un emocionado discurso.

"Este premio es muy especial para nosotras y quiero agradecer a Silvia por haberme traído de la mano hasta este momento y por haberme ayudado a parir una canción".

También ha destacado que trabajar en el cortometraje, basado en la figura de su padre, ha sido un "viaje", una "catarsis", y una "sanación".

Alba Flores, en los Premios Goya 2026. GTRES

A continuación, ha dedicado su estatuilla a los miembros de su familia. En primer lugar, a su progenitor: "Este premio es también para su música y su inspiración". No se ha olvidado de otros de sus seres queridos, como su abuelo paterno o su abuela materna.

"Quiero dedicarle este premio a la influencia musical que hemos bebido de nuestras familias, sobre todo a mi abuelo, Antonio González 'El Pescaílla', que estamos en su tierra, y a mi desconocida abuela Violeta, que me cantaba nanas para dormir. Es tan importante una cosa como la otra para mí", decía.

Por último, concluía entonando algunos versos de una de las canciones más míticas de su padre, No dudaría: "En estos tiempos que estamos viviendo solo puedo decir: Prometo vivir la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia ¡Viva Palestina libre!".

Alba Flores toca la guitarra, en una escena del documental 'Flores para Antonio'. Movistar Plus+

Flores para Antonio, el documental con el que Alba Flores rinde homenaje a su padre, se estrenó en cines el 28 de noviembre de 2025, tras su première mundial en la sección oficial fuera de concurso del Festival de San Sebastián de ese mismo año.

La cinta está dirigida a cuatro manos por Elena Molina e Isaki Lacuesta, que firman también el guion y articulan un relato íntimo a partir de archivos familiares, entrevistas y material inédito.

En la producción, Alba Flores ejerce como productora creativa y una de las productoras de la película, implicándose en las decisiones artísticas y en la construcción del relato, mientras que su madre, Ana Villa (53), es productora desde la productora familiar Flower Power Producciones, que lidera el proyecto junto a otras compañías.

El documental ha cosechado un importante recorrido de premios: ha ganado el Premio Forqué a Mejor Película Documental, el Premio al Mejor Largometraje Documental Nacional en el Festival In-Edit de Barcelona y el Premio del Público en el CiBRA – Festival del Cine y la Palabra, además de sumar dos nominaciones a los Goya 2026 (Mejor Película Documental y Mejor Canción Original).