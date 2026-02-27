Ni La Moraleja ni Valdelagua: la urbanización a 30 kilómetros del centro de Madrid en la que vive Arturo Pérez-Reverte

Arturo Pérez-Reverte, junto a la urbanización La Navata en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres

Arturo Pérez-Reverte (74 años) es uno de los escritores españoles contemporáneos más conocidos a nivel internacional.

Novelista, periodista y académico de la Real Academia Española desde 2003, es autor de obras como Las aventuras del capitán Alatriste y La tabla de Flandes, traducidas a múltiples idiomas y con gran repercusión cultural y editorial.

Más allá de su fama literaria, su discreta vida personal siempre ha suscitado interés. En concreto, es su patrimonio inmobiliario lo que más incertidumbre continúa generando a día de hoy.

Arturo Pérez-Reverte en una imagen de archivo Europa Press

Pérez-Reverte habita en una zona residencial ubicada a poco más de 30 kilómetros del centro de Madrid. Eso sí, no es ni La Moraleja ni Valdelagua. El afamado escritor ha encontrado su refugio en La Navata, una zona residencial del municipio de Galapagar.

La Navata es un enclave residencial situado dentro del municipio de Galapagar, a aproximadamente 30 kilómetros del centro de Madrid, bien comunicado por transporte público y por carretera (principalmente por la A-6 y la red de Cercanías).

Esta área no forma parte de las urbanizaciones tradicionalmente consideradas más lujosas de la región, pero ofrece un equilibrio entre tranquilidad, naturaleza y proximidad a la capital.

Además, atrae a residentes que buscan viviendas unifamiliares amplias, entorno natural preservado y calidad de vida sin la ostentación típica de las urbanizaciones más caras.

Parroquia de San Antonio, situada en La Navata.

Según datos de mercado, el precio medio del metro cuadrado en zonas como La Navata ronda cifras moderadas comparadas con las de Madrid capital o barrios de lujo, aunque sigue siendo alto para estándares generales debido a la demanda y la calidad de las viviendas.

Este entorno está rodeado de espacios protegidos y del río Guadarrama, lo que potencia su atractivo para personas que valoran la privacidad y la naturaleza, algo que el propio Pérez-Reverte ha reivindicado indirectamente en diversas entrevistas al mencionar que vive "en la sierra"para encontrar paz y evitar ser molestado.

Lejos de la ostentación inmobiliaria de zonas como La Moraleja, la elección de Pérez-Reverte por La Navata refleja una preferencia por la discreción.

La Navata.

Mientras que La Moraleja surgió como una urbanización de lujo en el norte de Madrid con una larga trayectoria de élites económicas y fama entre celebridades -incluso comparada con otras zonas exclusivas como La Finca-, que ofrece servicios de alto nivel, colegios internacionales y una estructura comunitaria muy exclusiva, La Navata es más conocida por su ambiente comunitario y su entorno natural.

Su rutina

En distintas entrevistas, Arturo ha comentado que vive prácticamente aislado en su residencia en la sierra de Madrid, donde trabaja diariamente rodeado de su biblioteca personal, compuesta por decenas de miles de libros, y donde se siente cómodo para desarrollar su labor creativa sin distracciones.

Arturo Pérez-Reverte en Londres.

Su rutina diaria, según él mismo ha dicho, combina trabajo intenso por la mañana con lectura y revisión por la tarde, manteniendo un estilo de vida muy centrado en su oficio de escritor.

Su vida privada

Arturo Pérez-Reverte mantiene una vida privada discreta y alejada del foco mediático.

A día de hoy, no se conocen detalles públicos sobre una pareja actual del escritor, aunque sí que estuvo casado en el pasado. Sí se sabe cuántos hijos tiene Arturo Pérez-Reverte.

El escritor cartagenero tiene una hija, fruto de su relación del matrimonio con su exmujer, Blanca.