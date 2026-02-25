La empresa capilar de Cristiano Ronaldo, resentida tras la salida de Georgina: pierde más de 3 millones y presenta deudas

La empresa capilar de Cristiano Ronaldo (41 años) sigue dándole buenas noticias y también algún que otro quebradero de cabeza. Inspary Hair Medical Clinic S.L, presentó hace unos días sus cuentas anuales con guarismos de 8 cifras.

El grupo capilar, cuya matriz se encuentra en la calle Joaquín Costa de la capital, facturó en sus últimas cuentas declaradas ante el Registro Mercantil 20.789.337 euros.

Una cifra millonaria, sin embargo, inferior a la conseguida el año anterior, cuando la sociedad batió todos los récords, facturando 23,9 millones de euros en un mismo ejercicio (2023).

Los números aunque no preocupantes dibujan un descenso en el nivel de ingresos millonarios de la empresa, que se han visto reducidos en más del 13%, dibujando una caída de las ventas de 3,2 millones de euros.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

La empresa, pese a que declara deudas por valor de casi 1,8 millones de euros, es un negocio pese a todo rentable.

El saldo final bruto del ejercicio de Insparya antes de impuestos fue de 6,5 millones de euros. Otros gastos que resultan llamativos en la empresa son: el capítulo de sueldo del personal, que alcanza los 7.7 millones de euros; o las cuotas a la Seguridad Social, que suman 1,9 millones de euros.

Pese a la caída de ingresos, la empresa se encuentra inmersa en un ambicioso plan de expansión que lleva a cabo por toda España y que la ha llevado a abrir sucursales en Barcelona, Marbella, Bilbao, Valencia y Málaga.

A nivel internacional, el grupo cuenta con presencia en países tan dispares como Portugal, Italia u Omán, con más de 70.000 pacientes tratados en sus 16 años de trayectoria.

Sin Georgina como socia

Se da la circunstancia que son las primeras cuentas que Cristiano Ronaldo presenta en solitario.

Conviene recordar que su mujer, Georgina Rodríguez (32), abandonó el accionariado de Insparya el 30 de julio de 2024 para centrarse en sus otros negocios, principalmente el ladrillo.

La pareja en un evento en 2019. Gtres

En virtud a esa nueva actividad, la modelo e influencer ha amasado un patrimonio inmobiliario que le está generando grandes beneficios. Georgina se dedica ahora a comprar propiedades en zonas premium, reformarlas y dedicarlas al alquiler.

Un modelo de negocio claro, el real estate de lujo, que le está generando pingües beneficios. Casualidad o no, el caso es que la salida de Georgina de la empresa ha significado un retroceso en cuanto al nivel de ingresos de la sociedad.

La sociedad, además de presentar sus números, ha aprovechado para mover ficha en el organigrama de la junta directiva.

Sandro Martins Cardoso, uno de los administradores de la empresa, cesaba en su cargo dejando su puesto a Francisco Fernandes de Freitas, otro hombre de confianza de Cristiano Ronaldo que pasa a convertirse a partir de ahora en la mano derecha del futbolista en su empresa capilar en España.

Inspección de Hacienda

Un capítulo importante en la solvencia económica de la empresa tiene que ver con el pleito que tiene pendiente con la Agencia Tributaria.

La empresa de Cristiano Ronaldo incluye en su memoria el pago del aval que tuvo que presentar ante el fisco por la inspección fiscal que recibió de la Hacienda Tributaria en 2022.

Insparya fue inspeccionada por las declaraciones de IVA de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 y el impuesto de sociedades de los ejercicios 2019 y 2020.

El expediente fue abierto en febrero de 2022 y en mayo de 2023 la Agencia Tributaria daba por finalizadas las diligencias, acordando la apertura del trámite de audiencia, período en el que el equipo de abogados del futbolista presentó alegaciones.

La dupla en una fotografía tomada en Madrid, en 2019.

La razón de la disputa no era otra que la forma de facturar de la empresa.

Insparya cobraba a sus clientes emitiendo facturas sin IVA por considerar que los tratamientos contra la alopecia debían ser considerados como una "enfermedad" y por tanto "los servicios médicos de diagnóstico, prevención, tratamiento y cura" estaban exentos del pago del impuesto sobre el valor añadido.

Una circunstancia ésta con la que los inspectores de Hacienda discrepaban, al considerar que la clínica realizaba trasplantes de pelo en operaciones que tenían "fines puramente estéticos".

Una reclamación que se encuentra en vía administrativa por la que que el fisco español reclama a la compañía el pago de casi 5,9 millones de euros y por la que la sociedad tuvo que presentar un aval hasta la resolución final del procedimiento, para dar cobertura a la reclamación que le hace Hacienda a la compañía, en total 5.879.172 euros.

Pese a que el procedimiento se alarga ya 3 años en los juzgados de lo Contencioso Administrativo, Cristiano Ronaldo y su bufete de letrados tienen esperanzas de que los jueces les den la razón.

Sus esperanzas de éxito se fundan en que la filial portuguesa de Insparya ya se vio envuelta en un procedimiento igual con el fisco portugués del que finalmente fueron absueltos, por lo que esperan una resolución a su favor sin tener que afrontar liquidación alguna.

Premio a su tecnología

Ronaldo, en una fotografía de archivo. Gtres

Pese a su pleito con Hacienda los números avalan la solvencia de la empresa que ha recibido también los parabienes del sector.

En 2025, Cristiano y su clínica fueron distinguidos con la Mención Especial en los I Premios Tecnología Estética de FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria) por su "labor de investigación y desarrollo científico y tecnológico".

El galardón reconocía la contribución del Grupo Insparya en el campo de la investigación biomédica y el desarrollo tecnológico propio.

Con una mención especial para BotHair Ultraplus, desarrollado por el Insparya Science and Clinical Institute, la división tecnológica de la compañía.

El nuevo dispositivo, puntero en la tecnología capilar, ha sido incorporado por la compañía en sus operaciones mejorando la recuperación de la intervención en los pacientes.

Fundado por Paulo Ramos y la empresa CR7 SA, la división española de la sociedad pertenece al grupo Insparya International presente en todo el mundo en ciudades como Braga, Lisboa, Mascate, Milán, Oporto (2), Vilamoura y Viseu.