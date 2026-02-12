Isabel Díaz Ayuso luce por primera vez en la Asamblea de Madrid unas gafas de carey para "descansar la vista"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (47 años), ha participado, este jueves, 12 de febrero, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en la avenida Pablo Neruda.

La política ha hecho su entrada en el hemiciclo minutos antes de las 10, hora fijada para la apertura de la sesión. El primer punto del día ha sido la sanidad madrileña con las preguntas de control de los portavoces, Mar Espinar (43), Isabel Pérez Moñino y Manuela Bergerot (49).

El caso de acoso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (50), y el debate sobre la reprobación de MAR también han estado en la agenda del día.

Ayuso con sus nuevas gafas de ver.

Sin embargo, aunque no era el objetivo, uno de los temas más comentados, al margen de las cuestiones políticas, ha sido las gafas que ha lucido la líder de los populares.

Es la primera vez que la presidenta madrileña se deja ver con ellas. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Ayuso "lleva un tiempo utilizando lentes en reuniones", aunque efectivamente hoy ha sido el primer día que las ha lucido públicamente.

Al contrario que otros políticos, que han hecho uso de este complemento por cuestiones de imagen o para desviar la atención de otros asuntos importantes, parece que en el caso de la madrileña se trata de cuestiones médicas de visión.

"Son para descansar la vista", aseguran a este periódico desde su equipo.

Se trata de un modelo clásico, de lente grande y montura carey, que aportan un aire intelectual y sofisticado. El resto del look, totalmente sobrio, formado por un pantalón y una camisa de raya diplomática en tonos oscuros.

La presidenta de la Comunidad con un look de raya diplomática.

Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, en su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, el pasado 30 de octubre, también apareció por primera vez ante los medios usando gafas de ver.

En su caso, se trataba de unas monturas de estilo retro claramente ochenteras de la firma Dior. Eran de pasta marrón oscura, adquiridas hace años en la óptica madrileña GafaVintage, con un precio aproximado de entre 250 y 290 euros.

El revuelo fue tal que el propio Pedro Sánchez publicó en sus redes un mensaje titulado "Lo de las gafas" acompañado de un enlace al perfil de la tienda donde las compró, aclarando el origen del complemento.

Pedro Sánchez con unas gafas Dior.

Desde la óptica explicaron que el político es cliente desde hace aproximadamente una década y que esas gafas concretas se las vendieron hace unos cinco años, no son un simple capricho improvisado.

Analistas de comunicación señalaron entonces que las gafas de Sánchez proyectaban una imagen más intelectual y de "hombre de Estado", reforzando un perfil de gestor serio en un momento políticamente delicado.