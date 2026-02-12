Eugenia Osborne, alto y claro sobre la nueva amiga de su padre: es brasileña, tiene 28 años y 43 más joven que Bertín
La 'influencer' se ha pronunciado sobre la nueva ilusión del cantante y presentador, quien mantiene una relación con una mujer llamada Sofía.
A finales de 2025 salió a la luz que Bertín Osborne (71) podría estar de nuevo ilusionado con una atractiva brasileña de 28 años llamada Sofía. Al parecer, el cantante y presentador llevaría varias semanas conociendo a esta joven con la que estaría viviendo una discreta relación, lejos del foco mediático.
Tras haber llegado a un acuerdo económico con Gabriela Guillén (33) por la manutención del pequeño que tienen en común, David (2), parece claro que el artista está disfrutando de una nueva etapa, más tranquila.
Sobre la incipiente relación de su padre, Eugenia Osborne (39) prefiere mostrarse prudente. La hija mediana de Bertín ha asistido a unos premios en Madrid y se ha pronunciado sobre este asunto.
Responde sobre la "vida privada de su padre"
La coach ha reconocido que "sobre la vida más privada de mi padre yo no sé mucho, así que yo sobre ese tema tampoco voy a hacer muchos comentarios porque no sé".
"Estoy acostumbrada a que me preguntéis, pero de ahí a que haya una nueva mujer en su vida... no lo sé", añadía.
Respecto a cómo se encuentra su padre tras los recientes problemas de salud que le obligaron a cancelar varios compromisos profesionales, la influencer ha contado a Europa Press que "está mucho mejor, la verdad es que tuvo una recaída otra vez con bronquitis, pero bueno, no ha llegado a ser neumonía".
"Fue un principio, pero nada más, menos mal. Y ahora está bien, hoy he hablado con él, y nada, y está fenomenal en el campo y feliz", ha destacado.
Más tajante se ha mostrado cuando le hemos preguntado por Gabriela Guillén, evitando revelar si se plantea conocer a su hermano.
"Es que sobre ese tema, lo siento, no voy a comentar nada. No por vosotros. De verdad, porque hay a veces también que los titulares que sacan los medios son para crear más conflicto y yo ya no voy a entrar ahí. Entonces no voy a hacer ningún comentario más sobre ese tema. Felicidad para todos, pero ya no comento más sobre ese tema", ha sentenciado.
Su relación con Miguel Barreiro
En cuanto a su relación con Miguel Barreiro, con el que ya lleva 3 años y medio, Eugenia ha revelado que marcha "fenomenal". "Ya se vino a Madrid y bueno, ya viviendo en la misma ciudad, pero en la misma casa todavía no. Es que somos muchos. Cuando estoy con los niños... Pues él tiene dos perras, yo tengo una perra, yo tengo tres niños. Somos demasiados todavía para vivir juntos. Pero bueno, ya se andará", ha asegurado.
Eugenia Osborne admite que la cercanía "tiene cosas muy buenas porque momentos difíciles que a lo mejor antes no podía estar él, pues ahora ya sí está. Incluso cuando él tiene un momento difícil también estoy yo para apoyar".
"Y luego también pues hay más roces, lo típico de la convivencia, pero también aprendo a gestionarlos bien y bueno", ha subrayado.
"La verdad es que creciendo mucho como pareja ahora en esta nueva fase. Y tenemos un proyecto en Galicia juntos, una casa, o sea que sí, sí, tenemos muchos proyectos a futuro", ha expresado.
Sobre si tiene planes de boda con Barreiro, se ha mostrado sincera: "Bueno, nunca he dicho que no, pero ya. No, de momento no, y luego porque también hay que, yo prefiero ir poquito a poco, con niños de por medio es mejor ir poquito a poco".
La nueva ilusión de Bertín
Cabe recordar que el vínculo entre Bertín Osborne y una joven brasileña llamada Sofía salió a la luz pública a finales del pasado 2025.
"Mucha gente me ha ido contando muchos datos sobre esto. No es la primera vez que está con esta chica. Esta chica es de origen mitad brasileño, mitad de Holanda. Tiene entre 28 y 29 años, ojos verdes, guapísima, simpatiquísima. Es comercial en un concesionario de coches de Marbella", revelaba el colaborador Luis Rollán (49) el pasado diciembre en el programa Fiesta, de Telecinco.
"Me dicen que, además, él está supervolcado con ella, han estado en el Rocío, en casa de amigos y en la fiesta de Navidad del Turronero, luego la está presentando a sus íntimos y amigos más conocidos", añadía, apuntando que entonces llevarían "unas cuantas semanas juntos".
Poco después, Gloria Camila (29) desvelaba que había coincidido con Bertín y con Sofía en la fiesta de José Luis López Fernández 'El Turronero', y que la nueva amiga del presentador le había parecido "monísima, súper educada y súper respetuosa".
Y ahora, dos meses después, la periodista Beatriz Cortázar (63) revelaba en la web Informalia que la amistad del artista y la brasileña continúa y, aunque aún es pronto para calificarla como "novia".
Asimismo, señalaba que la joven es una persona con la que Bertín hace cada vez más planes, por lo que no sería extraño que tarde o temprano acuda con ella a algún evento público.