El refugio de Carmen Machi (63 años) en el centro de Madrid: una casa de 100 metros cuadrados y sin grandes lujos

Carmen Machi (63 años) atraviesa un gran momento profesional. El pasado viernes, 30 de enero, se estrenó en cines de toda España la película Aída y vuelta. La producción está centrada en el regreso de los icónicos personajes.

En plena promoción, la actriz encuentra refugio en una humilde casa ubicada en el centro de Madrid. En concreto, está situada en en pleno barrio de Malasaña.

La intérprete vive desde hace más de dos décadas en Malasaña, el barrio que mejor encaja con su espíritu urbano, alternativo y auténtico.

Carmen Machi, en una fotografía de archivo. Gtres

Su piso está ubicado cerca de enclaves emblemáticos como la plaza del Dos de Mayo o calles tan icónicas como San Andrés o Pez, rodeado de edificios históricos, tiendas de moda y vida cultural a todas horas.

La vivienda de Carmen Machi, eso sí, no es una mansión de lujo, sino una vivienda de tamaño medio en una finca tradicional, en la que la intimidad y la calma son premiadas por la mítica actriz.

Se trata de una residencia de poco más de 100 metros cuadrados, descrito por quienes la conocen como una vivienda "sin pretensiones", acogedora y llena de encanto.

No destaca por grandes alardes de lujo, sino por la calidez de sus estancias y por los pequeños detalles personales que hablan de una vida ligada al teatro y al centro de Madrid.

Carmen Machi, en una fotografía tomada hace un tiempo. Gtres

El piso está construido en una antigua finca del centro, con distribución clásica y carácter histórico, en un edificio que conserva las características tradicionales del barrio.

Además, predomina una paleta de tonos neutros y cálidos que potencian la luz natural filtrada por balcones estrechos típicos de las fincas de Malasaña, creando un ambiente sereno ideal para recargar energías tras rodajes intensos.

Esta vivienda en el centro de Madrid también alberga recuerdos familiares discretos, como fotos con sus hijos o pequeños homenajes a sus raíces humildes en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, que contrastan con el bullicio del barrio.

En una entrevista reciente, la icónica actriz ha aludido a cómo este refugio le permite equilibrar su agenda frenética con momentos de auténtica desconexión, paseando por las calles vecinas o disfrutando de cafés en terrazas locales sin ser importunada.

Calle del barrio de Malasaña de Madrid. iStock

Frente a otras casas de famosos, la vivienda de Carmen Machi es un absoluto refugio urbano que se percibe como un lugar cómodo para desconectar, leer guiones, preparar funciones y compartir el día a día con su discreta pareja, Vicente, con quien mantiene una historia de amor desde hace varias décadas.

Un refugio sencillo en una de las zonas más caras

Malasaña es hoy uno de los barrios con el metro cuadrado más caro de Madrid, con precios que superan los 7.500 euros por metro cuadrado, claramente por encima de la media de la ciudad.

Tener un piso en esta zona supone un importante esfuerzo económico, pero a cambio ofrece vida de barrio, patrimonio arquitectónico y una conexión directa con el corazón del centro.

La vivienda de Carmen Machi encaja en ese equilibrio. Y es que se trata de una casa cómoda y cálida en un entorno muy cotizado, pero alejada del concepto de mansión o chalet de lujo que suelen elegir otras estrellas.

La actriz adquirió esta vivienda cuando comenzaba a despuntar en televisión con la serie 7 Vidas, en los años de su primer gran éxito mediático.

Desde entonces, ha preferido mantenerse en este mismo hogar del centro, en lugar de mudarse a urbanizaciones exclusivas.