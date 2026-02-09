El hijo de Valeria Mazza que debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno: "Agradezco a mi hermano por meterme en esto"

Tiziano Gravier (23 años), el segundo de los cuatro hijos de la modelo Valeria Mazza (53) cumple un sueño: competir en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se celebran en Milán-Cortina d'Ampezzo.

El joven, que el próximo marzo cumplirá 24 años, forma parte del equipo de esquí alpino de Argentina, su país de origen.

En los últimos días, él mismo ha compartido en sus redes sociales su emoción por debutar con los colores de la albiceleste. Previo a la ceremonia de apertura, que tuvo lugar este pasado viernes, 6 de febrero, publicó varios post sobre su preparación.

También se ha mostrado emocionada y orgullosa la modelo Valeria Mazza. "Momento único e inolvidable: vivir la ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos y ver desfilar a Tiziano con los colores de nuestra bandera", escribió la top junto a un carrusel de imágenes familiares el día de la inauguración.

"Disfrutarlo en familia y verlo emocionado, cumpliendo su sueño. ¡Grande, Tizi! ¡Vamos, Argentina", añadió en aquella publicación.

Tiziano ha estado arropado por sus padres, Valeria Mazza y Alejandro Gravier (63), y por dos de sus hermanos, Benicio y Taína, quienes han viajado hasta Cortina d'Ampezzo.

Nacido en Buenos Aires, se acercó al esquí alpino durante unas vacaciones en Bariloche.

Tiziano empezó a calzarse los esquís siendo niño, influenciado por su hermano mayor y por el gusto compartido de toda la familia.

"Mis padres aprendieron de grandes a esquiar y como les gustaba mucho nos llevaban desde pequeños. Gracias a buenos instructores en la escuelita pudimos formarnos bien", recordó el joven en una entrevista en La Nación.

"Cuando Balthazar [su hermano mayor] tenía ocho años y yo cinco, lo invitaron a una carrera y fuimos con mi papá. Lo seguí a todos lados. Le tengo que agradecer a él por meterme en este mundo", contó en aquella charla Tilus, como le llaman cariñosamente.

Su debut oficial en los Juegos Olímpicos de Invierno tendrá lugar el 11 de febrero, en Bormio, Italia. Pero cabe recordar que en 2020, Tiziano participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud, celebrados en Lausana, Suiza. Se hizo con el séptimo lugar en supergigante y decimoquinto en eslalon, resultados que marcaron un antes y un después en su decisión de ser profesional.

En Milán-Cortina d'Ampezzo forma parte del equipo nacional de esquí alpino, donde Argentina presenta tres atletas, y participa en pruebas de descenso y técnicas con el objetivo de mejorar la mejor marca histórica del país y pelear un inédito podio invernal.

En paralelo a los entrenamientos y las competencias, el segundo de los cuatro hijos de Valeria Mazza, cursa la carrera de Negocios Digitales en la Universidad de San Andrés, Argentina. "Encontré un programa para deportistas que se adapta a mi agenda", aseguró en aquella entrevista.