Hija de Cayetano Rivera: "Me estáis bombardeando. Me da vergüenza esto, y no voy a hablar de mi padre"

La vida sentimental de Cayetano Rivera (49 años) vuelve a situarse en el centro del foco mediático. Tal y como ha trascendido este domingo, el torero podría estar de nuevo ilusionado, en esta ocasión junto a Tamara Gorro (39).

Según las informaciones que han salido a la luz en los últimos días, ambos llevarían conociéndose alrededor de tres meses y habrían dado un paso más en su relación con una escapada romántica a Dubái, un viaje que ha avivado los rumores sobre un posible nuevo romance.

Ha sido Lucía Rivera (27), hija de Cayetano y Blanca Romero (49), quien se ha pronunciado por primera vez sobre esta supuesta relación. Las declaraciones de la modelo han sido recogidas por Europa Press, y en ellas ha optado por la máxima discreción, evitando confirmar o desmentir el vínculo entre su padre y la influencer.

Ni Cayetano Rivera ni Tamara Gorro han confirmado públicamente su historia de amor. Al parecer, ambos habrían decidido vivir este momento con cautela y mantenerlo en la más estricta intimidad hasta que la relación se afiance.

Lucía Rivera reacciona al romance de su padre, Cayetano, y Tamara Gorro John Reyes

En medio de este revuelo mediático, Lucía Rivera ha querido marcar distancias. Entre risas y visiblemente incómoda, reaccionaba ante las preguntas de la prensa con un claro "no".

"¿Tú te crees que te lo voy a contar a ti? Ya sabéis que no hablo de estos temas, está todo genial y ya está". Además, pedía que dejaran de preguntarle porque la situación le daba "vergüenza", ha insistido en que es a su padre a quien hay que preguntar por su vida sentimental.

La modelo se mostró rotunda al asegurar que no iba a hablar del asunto. "No pongas palabras en mi boca que no. Me estáis bombardeando a muchas preguntas y no voy a hablar", ha afirmado mientras paseaba a su perro cerca de su domicilio, dejando en el aire si Cayetano le ha hablado de Tamara o si ya la conoce.

Eso sí, Lucía no dudó en mostrar su apoyo a su padre. Presumiendo de que "es muy guapo", ha confesado que "obviamente" se alegra por su felicidad y ha recalcado que "esté como esté lo importante es que esté feliz".

Un mensaje claro con el que dejó zanjado el tema, subrayando que no será ella quien confirme (ni desmienta) la supuesta historia de amor entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro.

Sin embargo, el entorno del torero no sería tan optimista. Tal y como ha contado Makoke (56) en el programa Fiesta, personas cercanas a Cayetano le habrían reconocido que "no dan un duro por esta relación", asegurando que el diestro estaría "viviendo la vida" desde su retirada de los ruedos y que no se encontraría tan implicado sentimentalmente como Tamara.

Una versión que contrasta con la actitud de la propia influencer, que sí estaría ilusionada. De hecho, Tamara Gorro se habría sincerado con su gran amigo Omar Suárez, confesándole que este romance era especial para ella.

"Amigo, ¿cuántas veces en este tiempo te he hablado yo de una relación? Nunca. Pues si te estoy hablando de esta es porque, para mí, significa algo", reconocía días antes de que su idilio con el exmarido de Eva González (45) saliera a la luz.

Por el momento, los protagonistas no han hecho declaraciones públicas al respecto de su relación y su hija Lucía ha dejado claro que no quiere hablar de la vida sentimental de su padre. Habrá que esperar a que sean ellos mismos quienes confirmen o desmientan la información publicada.