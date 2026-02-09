Entramos en el salón de la casa de Ana Duato, 57 años, un chalet valorado en 2 millones en el barrio de Valdezarza en Madrid

Ana Duato vive en un chalet familiar ubicado en el madrileño barrio de Valdezarza. Montaje de EL ESPAÑOL.

Hace tiempo que Ana Duato (57 años) ha convertido su hogar en el verdadero centro de su vida familiar. La actriz reside desde hace más de dos décadas en una vivienda de cuatro plantas, valorada en torno a los 2 millones de euros.

El hogar que comparte con su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau Maestro (65), y sus hijos, Miguel Ángel (29) y María (21), está ubicado en el exclusivo barrio de Valdezarza, en la zona de Moncloa-Aravaca, uno de los más exclusivos de la zona Noroeste de Madrid.

La casa, de estilo setentero, es el lugar en el que se evade del ruido mediático que la ha acompañado durante años por el éxito de Cuéntame cómo pasó y por el mediático caso Nummaria, del que ha resultado absuelta.

Una casa reformada

La propiedad, reformada en 2016, cuenta con una zona que sirve como eje central de la actividad familiar. Se trata del salón, unido al comedor, que ofrece grandes ventanales al jardín y funciona como un espacio único y luminoso.

En él se mezclan la comodidad doméstica y cierto aire de distinción. La estancia está presidida por una gran chimenea y se conecta directamente al jardín, uno de los grandes tesoros del chalet.

Uno de los principales atractivos de la vivienda son las ventanas de gran formato que permiten una conexión visual directa con el entorno natural.

En su interior se observa mobiliario de estilo clásico, como el sofá en tono magenta o la mesa de madera del comedor, mezcladas con otras de aire más bien rústico, como un sillón tapizado en tejido de rayas color burdeos o una pequeña lámpara tipo Tiffany's.

Las paredes y techos, pintadas en tonos claros, realzan la luminosidad, dan mayor sensación de amplitud y refuerzan el ambiente acogedor y sereno de la estancia.

Cómo es el barrio de Valdezarza

El jardín, por su parte, es un pequeño oasis verde rodeado de vegetación y muy próximo al parque de la Dehesa de la Villa, un gran parque forestal de 64 hectáreas situado al noroeste de la capital que cuenta con un entorno natural similar a un bosque dentro de la ciudad. Un verdadero pulmón verde en el corazón de la urbe.

Así, la casa de Ana Duato es una especie de refugio casi campestre... pero dentro de la ciudad. Ha sido, precisamente, ese entorno arbolado y tranquilo donde ha criado a sus dos hijos con cierta normalidad, pese a la exposición pública de la familia.

Valdezarza, en el distrito de Moncloa-Aravaca, se ha revalorizado en los últimos años hasta situar el precio medio del metro cuadrado por encima de los 4.500 euros, lo que coloca viviendas como la de Duato en una franja cercana a los 2 millones de euros.

Está situado en una zona residencial tranquila, colindante con la M-30 al norte y delimitado por las calles Villaamil, Francos Rodríguez y Antonio Machado, siendo un área bien conectada por la línea 7 de Metro.

Cabe recordar que en el mismo barrio llegó a vivir la cantante Aitana (26), expareja de su hijo, Miguel Bernardeau, lo que terminó de situar esta zona verde y discreta en el mapa de los enclaves más cotizados de Madrid.

Ana Duato. GTRES

Su cara, refugio en el caso Nummaria

Para la actriz, el salón de su chalet en Valdezarza es el sitio donde ha encontrado estabilidad y paz tras años de juicios y titulares.

Allí recibe a familiares y amigos, descansa cuando no está delante de los focos y reconstruye una rutina marcada por la normalidad: tardes de televisión en familia, lecturas junto a la chimenea y comidas que se prolongan hacia el jardín cuando el clima lo permite. Un escenario doméstico que, lejos de los platós de televisión, resume la nueva etapa vital de Ana Duato.

Siempre al lado de su familia, Ana Duato se dejó ver hace unos días en una cita muy especial: el estreno de La Fiera, el último trabajo cinematográfico de su hijo Miguel Ángel.

Junto a su marido y su hija, la intérprete se mostraba satisfecha por el hueco que ha logrado hacerse su hijo en el sector de la interpretación.

"Son otros nervios diferentes, pero son nervios de emoción, de alegría, de acompañamiento", reconocía. "Estoy muy orgullosa además, mi hijo creo que es un gran actor".

Asimismo, hablaba sin pelos en la lengua sobre cómo se encuentra su situación judicial tras haber sido absuelta de fraude a Hacienda en la tributación de sus ingresos profesionales: "Por ahora lo importante es que salí absuelta de todo eso. Han sido diez años muy duros, pero eso es lo importante, que el tribunal ha dicho absuelta de todos los cargos".

Atrás queda, pues, un proceso judicial que la ha hecho atravesar sinsabores e instantes de mucha preocupación. En ese sentido, su hogar madrileño ha sido su asilo emocional durante sus momentos más complicados. Tras su reciente absolución, este espacio ha recobrado aún más valor simbólico como un rincón de calma y estabilidad familiar.