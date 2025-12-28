Qué fue de Borja Voces, el niño prodigio español que participó en 'Operación Triunfo 3' y es el "mejor presentador" de Miami

En 2003, las puertas de la academia de Operación Triunfo se abrían por tercera vez en la historia. En esta ocasión, recibían a 16 nuevos concursantes que lucharían por un mismo sueño: convertirse en cantantes.

Nadie sabía qué les depararía el futuro, y lo único cierto era que serían recordados, en mayor o menor medida. Entre ellos se encontraba un madrileño de 19 años llamado Borja Voces (41 años). Llenó la academia de alegría, respeto y buenos acordes, pero tuvo que conformarse con ser el octavo expulsado.

Le llamaban el "pequeño Latin Lover" sin saber que algún día se convertiría en un ídolo de masas. Dicen que no todo el mundo es profeta en su tierra, y eso le pasó a Voces: llegó hasta lo más alto, pero no en la capital española, sino mucho más allá, en Miami.

Pero, ¿cuál es la verdadera historia de Borja Voces y cómo ha evolucionado su carrera artística? EL ESPAÑOL hace un pequeño recorrido por su trayectoria profesional: desde sus comienzos hasta la actualidad.

Borja Voces en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Borja Voces nació en Madrid el 2 de agosto de 1984 y desde niño mostró un interés claro por la música, la televisión y la interpretación. Desde muy pequeño fue vocalista de un grupo infantil llamado Tic Tac, una formación que llegó a tener programa propio en Telecinco, presentado junto a Verónica Mengod (58).

Además, participó en espacios como Veo, Veo, de Teresa Rabal (73), en Canal Sur, y dio sus primeros pasos como actor en series de televisión como La casa de los líos y Manos a la obra, cuando aún era menor de edad.

Tras esta temprana trayectoria en los medios, con tan solo 19 años decidió presentarse al casting de Operación Triunfo 3, edición que todavía estaba presentada por Carlos Lozano (63). En pleno auge del formato, se convirtió en uno de los concursantes más queridos por el público, llegando hasta la novena gala, a solo dos programas de la gran final.

Fue entonces cuando se ganó el apodo de "el pequeño Latin Lover". Tras ser el octavo expulsado, siempre temió quedar encasillado bajo la etiqueta de "Borja, el de OT", algo que él mismo ha confesado que le perjudicó, ya que contaba con una carrera previa como actor.

Después del boom de Operación Triunfo, su trayectoria en España estuvo ligada principalmente a la interpretación, los musicales, la televisión nocturna y el doblaje, un ámbito que descubrió durante su proceso de crecimiento profesional.

Participó en series como El comisario, Paraíso, La casa de los líos y Manos a la obra, además de realizar trabajos de doblaje en títulos como The Full Monty, según recogen bases especializadas del sector.

En el plano televisivo, también formó parte del grupo musical Supersingles, vinculado al programa Qué tiempo tan feliz, presentado por María Teresa Campos. Asimismo, participó en formatos de call TV como Adivina quién gana esta noche, en Antena 3, y protagonizó el musical Los 80 son nuestros junto a Claudia Molina (40) y Natalia Sánchez (35).

Sin embargo, Voces no se sentía plenamente realizado. Fue entonces cuando decidió dar un paso más allá y replantearse su futuro profesional. Comprendió que la carrera artística que estaba construyendo no le ofrecía lo que buscaba y comenzó a mirar hacia el periodismo y la comunicación.

Se licenció en Marketing y Gestión Comercial en ESIC y fue orientando su carrera hacia el ámbito informativo. En ese proceso vital y profesional, Miami se cruzó en su camino.

Borja Voces en su primera edición de los Latin Grammy. Instagram

Borja Voces decidió trasladarse a la ciudad estadounidense con la intención de "empezar de cero" y perseguir su sueño como presentador. Allí es donde ha logrado consolidarse como una de las caras más reconocidas de la televisión hispana, aunque el camino hasta llegar a donde se encuentra hoy no ha sido nada fácil.

Saltó a la fama en Miami

El extriunfito decidió tomar las riendas de su vida lejos de su país natal. Llegó hasta Estados Unidos, donde comenzó a dar sus primeros pasos profesionales.

Inició su carrera en Primer Impacto, un programa en el que empezó como reportero, aunque no tardó en afianzarse en el plató. Allí dirigió un segmento propio titulado Secreto a Voces, antes de dar el salto definitivo como presentador gracias a su estilo cercano y natural con el público.

Univisión lo fichó entonces como una de las grandes promesas del grupo televisivo y, según el propio Borja, la cadena ha sido el auténtico motor de su carrera.

En 2017 se convirtió en uno de los presentadores del Noticiero Univisión Edición Digital, siendo considerado por algunos medios latinos como uno de los "mejores presentadores de Miami".

Desde entonces no ha dejado de trabajar. Ha formado parte del programa Mira Quién Baila y ha estado presente en citas clave como los Latin Grammy, Premios Juventud y Premio Lo Nuestro, ejerciendo como copresentador de las alfombras rojas.

En 2023, presentó Noche de Estrellas de los Latin Grammy y se convirtió en una de las figuras más comentadas en España al reaparecer como maestro de ceremonias en la alfombra roja.

Borja Voces, en la actualidad

A día de hoy, Borja es uno de los rostros principales de Univision en Estados Unidos, donde compagina su labor como presentador de programas informativos con un formato de true crime en prime time.

Además, continúa desarrollando su carrera como periodista y reportero de entretenimiento y cultura. En los últimos meses ha entrevistado a figuras de la talla de Rosalía (33) y, en clave nacional, a Aitana (26), durante la alfombra roja de los Latin Grammy.

Desde enero de 2025 es el conductor de C.D.I. (Código de Investigación), el primer programa de true crime de Univision, en el que se analizan casos reales junto a expertos.

El formato ha crecido hasta contar con especiales titulados C.D.I. Archivos Abiertos, con nuevas entregas y una segunda temporada ya en marcha, reforzando su imagen como periodista de investigación.