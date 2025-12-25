Elsa Pataky y Chris Hemsworth, la pareja que vive entre constantes rumores de crisis, cumple 15 años de matrimonio

Tras tres años de relación, Elsa Pataky (49 años) rompió con Adrien Brody (52) en 2009. La noticia había dejado descolocada a la industria y la prensa del corazón porque llegaron a comprometerse e incluso el doble ganador de un Oscar le regaló un castillo en el estado de Nueva York. Al margen de artimañas publicitarias, lo cierto es que a ninguno de los dos le ha ido nada mal desde que emprendieran caminos por separado.

El protagonista de El pianista está locamente enamorado de Georgina Chapman (49), fundadora de la firma Marchesa y exesposa de Harvey Weinstein (72), el poderoso productor hollywoodiense reconvertido en criminal sexual sentenciado a prisión. Y unos meses después, a principios de 2010, la actriz española conoció a Chris Hemsworth (42), con quien este 25 de diciembre cumple su 15º aniversario de casados.

Que Elsa y Chris se encontraran fue de lo más casual. La profesora de dicción de ambos era consciente del estado del corazón de cada uno y como les había tratado por separado, en su fuero interno sentía que podía surgir cierta atracción entre la española y el australiano.

Por entonces, Hemsworth aún no era una estrella y en España no era muy conocido -la película Thor (2011) le lanzó al estrellato-, mientras que en nuestro país la Pataky lo petaba. Como al intérprete no le sonaba su nombre no dudó en buscarla en Google, “Oh, es guapa” -ha confesado que dijo en cuanto la vio-, consiguió su número de teléfono y tuvieron su primera charla. Pataky quedó obnubilada por su acento. Y quedaron para una cita.

Cuando Elsa apareció conduciendo una potente moto Chris quedó enloquecido. Quedó fascinado porque presentía que era una aventurera. No se confundía. También le encantaba escalar, hacer deporte y surfear, una de las actividades favoritas del actor. Sin embargo, Elsa no estaba demasiado convencida. Ella quería una relación seria y que Chris intentara abrirse camino en la industria norteamericana podría dificultar su sueño. Por ello, el adonis de los mares del sur insistió de tal manera que la belleza de origen rumano no se pudo resistir.

La pareja comparte su afición por el surf. GTRES

Sus encuentros quedaron en suspenso porque la actriz regresó a España para rodar durante unos meses Di Di Hollywood (2010) a las órdenes de Bigas Luna, que desgraciadamente fue la última película del realizador, fallecido en 2013, y que había sido el descubridor de Penélope Cruz (51), Javier Bardem (56) y Jordi Mollá (57).

La presentación en sociedad de Pataky y Hemsworth fue en la alfombra roja en la Gala de Apertura del Pabellón Resnick en el Museo de Arte de Los Ángeles. Nada hacía presagiar lo que ocurriría tres meses después, cuando se fueron de vacaciones a Indonesia a pasar las vacaciones navideñas con sus respectivas familias.

Confesaba Chris Hemsworth en el programa Good Morning Britain que “para ser sinceros, estábamos de vacaciones y dijimos: ¿Por qué no nos casamos? No había planes para ello”. El lugar elegido fue un paraíso del lujo y la sostenibilidad, la isla de Sumba, ubicada al este de Bali, donde todos estaban alojados en el resort de lujo Nihi Simba.

A pesar de que la ceremonia íntima fue muy emotiva, surge una pregunta: Si el actor australiano confesó que habían pronunciado el “sí, quiero” de manera improvisada, ¿cómo fue posible que Elsa luciera un diseño nupcial de Giorgio Armani? Independientemente de cómo aconteciera, ambos estaban felices. Lo que sí llamó la atención es que solo fuera la actriz quien apareciera en exclusiva en la portada de ¡HOLA! ¿Una boda sin el novio?

Mientras Chris afianzaba su corazón, su hermano Liam empezaba en secreto una relación con Miley Cyrus, sobre la que Elsa apenas dio detalle a quien escribe estas líneas cuando promocionó en Barcelona Di Di Hollywood. “Soy muy feliz, he encontrado el equilibrio”, me comentó. Poco después ficharía por la franquicia de The Fast & The Furious.

Portada de la revista '¡HOLA!'.

En los Globos de Oro de 2012, el matrimonio mostró al mundo el estado de buena esperanza de la actriz. Chris no pudo estar más amoroso que cuando acariciaba con su mano la barriguita de su esposa, bellísima con un diseño verde. “Como es nuestro primer hijo, no nos importa si es niño o niña; nuestro único deseo es que sea saludable", dijo a ¡HOLA!

Debido a los compromisos profesionales de él, el nacimiento de India Rose se produjo el 11 de mayo de ese mismo año en Notting Hill, Londres. La residencia principal de los Hemsworth-Pataky estaba en Malibú (California), donde habían comprado una mansión de 600 metros cuadrados a Paul Hogan, el actor australiano conocido por Cocodrilo Dundee. También poseían un apartamento de dos habitaciones en Santa Mónica (California).

El 18 de marzo de 2014 nacieron en Los Ángeles los gemelos Tristan y Sasha, que también han heredado el espíritu aventurero de sus progenitores y posan como vez en el agua en las alfombras rojas.

Conscientes de que querían criar a su prole en un ambiente sano y alejado del mundillo de Hollywood, la pareja decidió que era hora de mudarse a Australia. El lugar elegido fue otro paraíso terrestre, concretamente en Byron Bay, que hace varias décadas se había convertido en una comuna hippy ideal para practicar el surf.

En las tierras de Thor decidieron comprar en 2014 un terreno de 4,2 hectáreas donde tres años más tarde empezaron a edificar su nueva morada que, a medida que se iba construyendo, no tardaron en surgir las burlas en redes sociales a tenor del gran volumen de cemento. “¿Es un centro comercial? ¿Un aeropuerto?”… Tras invertir 9 millones de dólares el resultado es una espectacular residencia de 5 dormitorios en suite, un inmenso salón, una cocina diáfana, un spa, sala de juegos, una piscina de 19 metros de largo, etc.

Durante estos 15 años de amor ha habido un sinfín de rumores que pretendían separar a la pareja. Los medios españoles, australianos y estadounidenses se hicieron eco de ellos por activa y por pasiva y, con el mismo ahínco, Elsa y Chris los desmentían.

En una de sus apariciones públicas en nuestro país como imagen de una marca, Pataky dijo en 2017 que “no somos un matrimonio perfecto, tenemos nuestras discusiones como todas las parejas. Intentamos resolver los problemas lo antes posible".

Este 24 de diciembre cumplen 15 años de casados. Getty Images

En el pasado surgieron cotilleos que vinculaban a Hemsworth con atractivas compañeras de rodaje como Scarlett Johansson (41), Natalie Portman (44) y la última Pom Klementieff (39). A este respecto, el actor australiano responde con sentido del humor cada vez que le vinculan con alguna fémina, tal y como demostró en 2016 en su cuenta de Instagram: "Buscando una nueva mujer según @womansdayaus y otros medios engañosos! Cariño, todavía me quieres, ¿verdad? @elsapatakyconfidential #graciasporelaviso".

Una de las situaciones más divertidas y recurrentes en las entrevistas es cuando a Chris le preguntan si ya ha aprendido español. El pobre se defiende con pocas palabras afirmando que tiene poco tiempo para ello, pero que sus hijos son bilingües perfectamente.

En 2018, el matrimonio protagonizó su primera película, 12 valientes. Posteriormente intervinieron en Interceptor (2022) y en Furiosa: de la saga Mad Max (2024). De momento no se sabe cuándo volverán a coincidir en la gran pantalla. La actriz estrenó recientemente en nuestro país Matices, cuya emisión coincidió con la muerte de uno de los protagonistas, Eusebio Poncela.

La pareja, felizmente enamorada. Getty Images

Durante el rodaje de un documental en 2022, a la estrella de Marvel le diagnosticaron una alta predisposición genética a desarrollar Alzheimer. Debido a este hecho se vio obligado a desmentir al año siguiente en el Hormiguero que se retiraba de la actuación para cuidar de su salud.

Lamentablemente, este pasado mes de noviembre el intérprete confirmó a la edición británica de Esquire que su padre, Craig (71), padece la enfermedad. En una entrevista para National Geographic ha puntualizado que “cuando se le arrebata la memoria a alguien, es tan trágico para los seres queridos y los cuidadores como para la persona en cuestión”.

Justamente ha sido National Geographic la que ha producido el documental Chris Hemsworth, un viaje para recordar -estrenado el pasado 25 de noviembre- donde recorre Australia junto a su progenitor en un viaje que supone una vuelta al pasado. Esta reminiscencia, según los expertos, es fundamental para retardar los avances de la enfermedad.

A finales del año que viene interpretará por última vez a Thor en la saga de Los Vengadores en la película Vengadores: Doomsday.