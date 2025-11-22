Nuevos detalles sobre la muerte de Encarnita Polo: prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor del crimen

El proyecto que Encarnita Polo no pudo ver hecho realidad en Sevilla: los detalles y el vínculo con su hermano Manolo

La muerte de Encarnita Polo, fallecida a los 86 años el pasado 14 de noviembre, sigue copando titulares. La cantante y actriz perdió la vida en la residencia de ancianos en la que vivía en Ávila desde principios de 2025.

Al parecer, un compañero de la residencia que apenas llevaba dos días en el centro y que sufría trastornos mentales severos la habría estrangulado. Este hombre, de 66 años, permanece ingresado en un centro psiquiátrico y bajo custodia policial.

La policía sigue trabajando para conocer nuevos detalles sobre el presunto crimen. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila ha decretado prisión comunicada y sin fianza, en unidad de psiquiatría, para el hombre a quien se considera supuesto responsable del suceso.

La proyección artística de Encarnita Polo se consolidó en la década de 1960. GTRES

El supuesto agresor puede recibir visitas

La prisión comunicada es una modalidad de prisión provisional en la que la persona detenida puede recibir visitas y comunicarse con personas del exterior, como familiares y abogado, siguiendo el régimen establecido por el centro penitenciario.

Es la forma más común de prisión cautelar. Se diferencia por completo de la prisión incomunicada, que se emplea en casos excepcionales, como terrorismo o delincuencia organizada. En ella, el detenido no puede tener contacto ni comunicaciones externas a excepción de su abogado defensor.

Este sábado, 22 de noviembre, fuentes de la Fiscalía han confirmado a EFE que el auto de prisión fue acordado después de que en la tarde del viernes el acusado pasara a disposición judicial, una semana después de que se produjeran los hechos.

La artista Encarnita Polo, en el año 2012, mostrando un premio. Europa Press

Ingresado en psiquiatría

Durante este tiempo, el hombre ha permanecido ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila.

Su ingreso ha impedido que pudiera declarar ante el juez que instruye este caso que ha tenido una gran repercusión mediática desde que se conoció la muerte de Encarnita Polo.

Las mismas fuentes han dicho desconocer la prisión en la que ingresará el hombre. Dicha decisión que corresponde a Instituciones Penitenciarias.

Raquel Waitzman, la hija de Encarnita Polo y su heredera universal: dónde están sus enseres y unas redes 'secretas'

Un hombre sin síntomas de agresividad

El presunto agresor, que se encontraba en la misma residencia de mayores que Encarnita Polo en Ávila, estranguló presuntamente a la artista en las dependencias de 'Decanos DomusVi'.

El supuesto responsable de los hechos no había mostrado hasta entonces ningún síntoma de agresividad, según han señalado fuentes de la investigación.

Asimismo, han señalado que su "prioridad" es "velar por el bienestar general en estos momentos tan difíciles". Además, han rechazado realizar cualquier pronunciamiento por "máximo respeto a la confidencialidad" que se les pide, y por "el cariño a la residente".

Encarnita Polo fue una de las artistas más reconocidas de nuestro país en los años 60 y 70. GTRES

Encarnita Polo fue una de las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta, cuando triunfó con su conocida canción Paco, Paco, Paco.

Nacida en Sevilla en 1939, Encarnita Polo logró convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama musical español de los años sesenta y setenta, y una de las más populares gracias a la televisión.

A pesar de su retiro y de abandonar el mundo discográfico, durante años siguió apareciendo como invitada de diversos espacios de la pequeña pantalla.

En noviembre de 2012 desveló ser una de las personas afectadas por las preferentes de Bankia y aseguró haber perdido considerables fondos. Los últimos años vivió alejada de los medios de comunicación y fue tratada de un cáncer.