Qué fue de Kike Supermix, el DJ y locutor de radio que presentó 'La quinta marcha' con Penélope Cruz y Jesús Vázquez

Es un auténtico desconocido para las nuevas generaciones. Y, en cambio, un rostro muy popular para quienes ya peinan canas. Enrique Robles, más conocido como Kike Supermix, fue uno de los rostros más destacados de la televisión en la década de los 90.

Comenzó su trayectoria en 1984 en Los 40 Principales, en Cadena Ser. Cuatro años más tarde, en 1988, dio el salto a la televisión. Entró como colaborador del programa musical Rockopop, que dirigía y presentaba Beatriz Pécker (70) en Televisión española.

Pero el espacio que le hizo ganar mayor fama fue La quinta marcha. Un formato de Telecinco dirigido a público adolescente en el que fichó en 1990. Primero como asesor musical y más tarde como copresentador junto a unos jovencísimos Penélope Cruz (51), Jesús Vázquez (60) y Natalia Estrada (53).

Presentador estrella

En La Quinta Marcha fue donde alcanzó cotas máximas de notoriedad. Y es que el programa musical, que se emitió entre 1990 y 1993, fue una auténtica revolución en su momento.

En el show, que contaba con la presencia de público en el plató, fue el trampolín hacia el éxito para Penélope Cruz y Jesús Vázquez, quienes tuvieron su primera experiencia ante las cámaras durante su emisión.

En él se combinaban actuaciones musicales con videoclips, entrevistas a personajes famosos, juegos, concursos y reportajes sobre temas de interés para los jóvenes.

A pesar de que solo estuvo tres años en antena, el periodo que se vio en la cadena estrella de la época proyectó enormemente a sus jóvenes conductores.

Prueba de ello es que, tras unos meses desde el inicio de La Quinta Marcha, Penélope Cruz abandonó el programa para dedicarse por completo al cine.

En su lugar entró otra presentadora en ciernes, Natalia Estrada, quien años más tarde se convertiría en estrella de la televisión italiana.

Pocos recuerdan ya que una de las aspirantes a sustituir a 'Pe' fue Belén Rueda (60), pero no consiguió el puesto.

Un DJ innovador

Antes de convertirse en una estrella de la pequeña pantalla, Kike Supermix ya se había hecho un hueco en la radio. A principios de los ochenta se hizo popular como uno de los pinchadiscos más destacados del medio.

Incluso se le considera uno de los introductores de la música hip hop en España. También fue el primer locutor en practicar el scratching en una radio en nuestro país.

Para quien sea profano en el universo de los DJ debe saber que el scratching es una técnica que consiste en mover un disco de vinilo hacia adelante y hacia atrás sobre un tocadiscos.

Este toque acelerado del vinilo genera sonidos rítmicos y efectos especiales mediante la manipulación manual del vinilo o el uso del crossfader en la mesa de mezclas. Pues bien, Kike Supermix fue pionero en este método.

Trabajó con Xuxa

Tras el cese de La Quinta Marcha, Kike Supermix se mantuvo un tiempo como presentador de referencia en Telecinco.

En la misma cadena, presentaría el concurso Bellezas al agua en donde compartió presentación con Vaitiare (61), Agustín Bravo (64), Loreto Valverde (59) y el humorista Toni Antonio. Aquel certamen se emitió en los veranos de 1992 y 1993.

Otra de sus incursiones en televisión en la edición española del programa infantil Xuxa Park, de la artista Xuxa Meneguel (62).

Al regreso de la artista brasileña a su país participó en el concurso La casa de la guasa (1994), junto a Teresa Rabal (73). Corría entonces la temporada televisiva 1993-1994

También en esta temporada se trasladó a Milán para presentar El Gran Circo de Telecinco junto a Amparo Larrañaga (62), con la que presentó varias galas para la cadena.

A mediados de los 90 es contratado por Publiespaña y Fininvest para hacer publicidad de diversas marcas dentro de cada programa. Alguna de ellas: Coca Cola, Custo, El Giro de Italia o El Trivial.

Regreso a las ondas

En los años siguientes a su paso por Telecinco, Kike Supermix centró su carrera en la radio, donde había empezado su trayectoria profesional.

Así, empezó a colaborar con Onda Cero (en el programa This is America) y con Radio España (en La Mañana Cadena Top Radio).

Posteriormente asumió la dirección de programas en Z Radio, perteneciente al Grupo Zeta, cargo que mantuvo hasta 2001. Más adelante presentó los espacios Mix Maquetas y Escuela de Rock en Radio Castilla-La Mancha.

Entonces ya había decidido abandonar su nombre artístico y empezó a presentarse como Quique Robles. En el año 2006 fichó por Castilla-La Mancha TV como presentador.

En esta cadena condujo el programa musical CMTOP hasta octubre de ese año. Y entre esa fecha y marzo de 2007 acompañó a Irma Soriano (62) en la presentación del espacio Irma de Tarde. Posteriormente, continuó en la misma cadena con un programa de bromas y cámara oculta.

Su vida actual

Actualmente, Kike Supermix trabaja como DJ profesional en eventos, fiestas y galas en distintos puntos del país. Desde Marbella, en la Costa del Sol, e Ibiza.

Gracias a la fama que ganó en sus años en radio y televisión, colabora como pinchadiscos para sesiones de música funk, disco y pop.

Y es que su faceta como disc jockey, esa que comenzó con solo 18 años en las discotecas más destacadas de Madrid, sigue siendo una de sus grandes pasiones.

En su perfil de Instagram, donde cuenta con 1.218 seguidores, se define a sí mismo como "premium DJ" y "radio and tv host".

Asimismo, destaca que lo suyo es la "buena música" y las "buenas vibraciones" de la música de los años 70, 80 y 90.