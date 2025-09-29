Pablo López reaparece en un circuito de MotoGP una semana después de casarse por segunda vez con Laura Rubio

Los últimos meses para Pablo López (41 años) han sido de lo más emocionantes. El cantante se ha casado dos veces en menos de 90 días y lo ha hecho junto a Laura Rubio (30), quien ya es su esposa de forma oficial y legal. Desde la celebración de su boda, con más de 300 invitados en la sierra de Cádiz, no se le había visto de forma pública; sin embargo, este domingo ha reaparecido.

El cantante malagueño ha elegido este fin de semana un destino inesperado para su reaparición pública. López ha visitado el Twin Ring Motegi, el circuito de MotoGP situado en Japón, concretamente dentro de un parque temático del país asiático.

Esta visita ha sido desvelada por el expiloto Fonsi Nieto (46), quien ha compartido una imagen en sus redes sociales bajo el texto: "Visitas molonas", sobre una fotografía en la que se les puede ver sonrientes a él y a Pablo López, a pie de pista.

La publicación llega en uno de los momentos más importantes para este deporte, ya que Marc Márquez (32) ha alcanzado el podio en este circuito, y así lo celebraban los españoles que estaban presentes en dicho evento.

Fonsi Nieto y Pablo López en Japón. Instagram

En la imagen se puede ver cómo Fonsi, vestido con el uniforme del equipo en el que trabaja, y Pablo López, de azul y con gafas negras de cristales amarillos, sonreían y se divertían ante la emoción del momento. Además, se aprecia la buena conexión que existe entre ellos, pues se conocen desde hace años.

La instantánea de Pablo López en Japón llega después de su segunda boda con Laura Rubio, celebrada el pasado 21 de septiembre en La Casería de los Tomillos, situada en Alcalá del Valle, Cádiz. Una boda que parecía íntima, pero que finalmente acogió a 300 invitados y en la que el cantante salió a hablar con la prensa tras darse el 'sí, quiero'.

Sus dos bodas

La primera boda del cantante malagueño fue en una ceremonia muy íntima, privada y discreta, celebrada en secreto con la presencia exclusiva de sus familiares y algunos amigos cercanos a su entorno. Esta primera unión se llevó a cabo en la Iglesia el pasado 19 de julio de 2025 en la Basílica de Jesús de Medinaceli, en Madrid.

Pablo López y Laura Rubio en su segunda boda en Cádiz. Gtres

Los protagonistas evitaron cualquier tipo de filtración mediática y quisieron mantener una discreción absoluta. De hecho, no existen imágenes públicas ni declaraciones sobre este evento, al contrario que en sus segundas nupcias.

La última celebración tuvo lugar en Cádiz y fue muy diferente a la primera. Se trató de una ceremonia civil a gran escala que contó con invitados de renombre, como Luis Fonsi (47), Vanesa Martín (44), David Bustamante (43) o Lola Índigo (33). Uno de los rasgos más característicos de esta boda fue la prohibición del uso de teléfonos móviles, con el objetivo de evitar la filtración de imágenes del interior.

Eso sí, de estas segundas nupcias sí se publicaron fotografías. Los propios novios posaron ante la prensa tras darse el 'sí, quiero', donde pudieron mostrarse sus estilismos y, sobre todo, el vestido de la novia, que acaparó gran parte de los comentarios. Laura optó por un diseño blanco con corpiño de encaje, escote corazón y falda de corte sirena, que destacaba por su toque romántico y moderno. Él, por su parte, eligió un chaqué en azul noche con el que brilló junto a la novia.

Pablo López siempre ha sido muy discreto con sus relaciones sentimentales pero, tras esta boda, ha querido exponer públicamente su amor por Laura Rubio. Así lo expresó tras la ceremonia: "Sabéis cómo somos. Es natural, sencillo, es simplemente amor, familia, amigos, libertad y amor", declaró ante la prensa el mismo día de su enlace.