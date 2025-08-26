Retrato de Álex García, expareja de Verónica Echegui: infancia en Tenerife, sin redes y por qué no llegaron a tener hijos

Álex García y Verónica Echegui, en el Festival Internacional de Series de Cannes en 2022. Gtres

España entera se encuentra conmocionada con motivo de la repentina muerte de Verónica Echegui. La actriz fallecía este pasado domingo, 24 de agosto, tras un tiempo ingresada en el Hospital 12 de Octubre a causa de un cáncer.

El trágico deceso de la actriz, como no podía ser de otra forma, ha llevado a numerosos rostros reconocidos de nuestro país a mostrar sus condolencias. Entre ellos, William Miller (46 años), María Castro (43) o Fernando Tejero (60).

También así Sara Sálamo (33) y Paco León (50), quienes han acudido este pasado lunes, día 25, a dar el último adiós a Echegui en el Tanatorio de La Paz en Madrid. Discreta en lo que respecta a su vida más privada, Verónica deja desolado también a su entorno más íntimo.

Álex García y Verónica Echegui, en los Premios Goya 2022. Gtres

Son sus padres quienes no encuentran consuelo ahora al haber perdido a una hija con tan sólo 42 años. El actor Álex García (43), su expareja y único gran amor conocido, encara también un doloroso trance.

La dupla de actores mantuvo una historia de amor que se prolongó algo más de una década, llegando a término en 2023. Por el momento, García no se ha pronunciado al respecto de la muerte de quien fuera su pareja durante 13 años.

Álex, cabe apuntar, mantiene un discreto y bajo perfil público en todo aquello que no sea su faceta profesional.

Si bien el que fuera pareja de la fallecida carga a sus espaldas con importantes proyectos como Seis puntos sobre Emma -donde conoció a Verónica Echegui- o Kamikaze, lo cierto es que escasos son los detalles que se conocen con respecto a su vida privada.

Especialmente desde que hace un par de años desapareciera de las redes sociales. Tal y como él mismo confesó en una entrevista para La Vanguardia en mayo de 2023 -pocos meses antes de que saliera a la luz su ruptura con Echegui-, sus sensaciones con respecto a las plataformas online. "Yo no sigo las redes ahora", relató entonces.

Álex García, en el Festival de Málaga de 2023. Gtres

Podría decirse que desde que hace dos años se conociera su ruptura con Verónica Echegui, el intérprete de Kamikaze ha optado por un enfoque más introspectivo y silencioso. Atrás quedaron aquellos años en los que hacía uso de su perfil de Instagram para compartir contenido junto a su entonces razón de amor.

Completamente inactivo y sin posibilidad de acceder a él. Así se encuentra a día de hoy el perfil de Álex García. No obstante, según publicó Vanitatis, a finales de 2022 el actor se definía en Instagram como "Tinguaro de nacimiento y castizo de adopción". Unas palabras con las que hacía referencia a su Tenerife natal. "Yo nací entre mar y montaña y me crié bañándome casi todos los días en el Atlántico", llegó a espetar.

Consciente desde pequeño que su verdadera vocación era el mundo de la interpretación, García abandonó las islas Canarias y puso rumbo a Madrid con 17 años. Es en la capital española donde consiguió hacerse rápidamente con un hueco en la pequeña pantalla gracias a su participación en la serie Compañeros.

La discreción y el hermetismo han envuelto los últimos años de Álex García. Él mismo ha dejado claro en la mayoría de las entrevistas que ha concedido desde su ruptura con Verónica Echegui que se decanta por el silencio ante el apabullante gentío del centro de la ciudad. De ahí que la dupla de actores viviera en una casa en el campo a las afueras de Madrid durante el tiempo que estuvieron juntos.

Álex García y Verónica Echegui, en los Premios Goya de 2022. Gtres

Entablar una relación como la que tenían Álex y Verónica no es fácil. Aunque su historia no estuvo exenta de polémica y los rumores de infidelidad resonaron en varias ocasiones, lo cierto es que la dupla demostró públicamente el amor que se sentían.

Un vínculo que no se tradujo en descendencia, aunque la idea rondó por la mente de los protagonistas alguna que otra vez.

Verónica Echegui, en conversaciones con la revista Diez Minutos en el año 2019, se sinceró acerca de su posible faceta como madre.

"Siempre me he dicho a mí misma que si no quería ser madre, no lo fuera. Tener un hijo es una decisión muy importante, aunque mucha gente me dice que, si lo pienso mucho, no lo haré", apuntó. García, por su parte, añadió tiempo después que prefería conservar aquello en su parcela privada.

La muerte de Verónica Echegui

Verónica Echegui, fallecida este pasado domingo, 24 de agosto, llevaba ingresada desde finales del mes de julio en el Hospital 12 de Octubre a causa de un cáncer. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la Paz (Alcobendas), donde mañana martes a mediodía será incinerada en una ceremonia íntima.

Con medio centenar de títulos como actriz en su trayectoria, su primer Goya lo ganó por su debut como directora con el corto de ficción Tótem Loba. Yo soy la Juani le valió su primera candidatura al premio de la Academia de Cine de España como actriz revelación.