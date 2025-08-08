Sofía Palazuelo, en su faceta 'instagrammer': las tres marcas familiares que promociona y los perfiles VIPs que le interesan

2025 está siendo un año de nuevos proyectos para Sofía Palazuelo (33 años). En lo personal y en lo profesional. Por un lado, se encuentra en la recta final de su tercer embarazo. Por otro, está inmersa en un ambicioso negocio junto a su marido, Fernando Fitz-James Stuart (34), que gestiona en paralelo a sus trabajos en el sector cultural y a su perfil de Instagram.

Hace poco más de un mes, la duquesa de Huéscar sorprendió a todos abriendo al público su cuenta personal de Instagram. Hasta entonces, este era un espacio reservado solo para su círculo más íntimo. Hoy suma alrededor de 16.000 seguidores.

Su giro en cuanto a sus redes sociales se refiere no parece casual. Coincidió, prácticamente, con su primera entrevista a un medio de comunicación, acompañada de su marido, el futuro duque de Alba. Una charla con la revista Vogue, con motivo del lanzamiento de su nuevo proyecto conjunto: una firma de alta perfumería, llamada Fitz-James Sturart (F-JS), que según lo previsto, cada año lanzará cuatro fragancias.

Fitz-James Sturart (F-JS), de hecho, es la primera cuenta que figura en la biografía del perfil de Instagram de Sofía Palazuelo. En este mismo apartado, además, la aristócrata deja el enlace de la web del proyecto. En los últimos días, en sus stories, también le ha dado promoción.

Sin embargo, la línea de perfumes no es lo único que promociona. Palazuelo, licenciada en Comunicación y Marketing por Emerson College (Boston), está utilizando su cuenta de Instagram para dar impulso y visibilidad a sus diferentes proyectos familiares.

"Yo me he dedicado siempre a la gestión cultural en colaboración con diferentes museos", recordaba en su entrevista con Vogue. "Hace siete años reactivamos en Toledo el Palacio de Galiana, una construcción muy bonita del siglo XI de la familia de mi madre, en la que ahora organizamos eventos".

En efecto, el Palacio de Galiana es la segunda cuenta a la que Sofía Palazuelo da visibilidad en la biografía de su Instagram. Se trata de un enclave a orillas del Tajo, convertido en un escenario de bodas y eventos exclusivos.

El arte también tiene especial protagonismo en el día a día de la duquesa de Huéscar. Junto a su madre, Sofía Barroso, trabaja en Around Art, empresa que gestiona viajes y eventos culturales y de jardinería en España, Portugal, el resto de Europa y Marruecos. Este, de hecho, es el tercer y último proyecto familiar al que Palazuelo dedica un apartado en la biografía de su perfil de Instagram.

Radiografía del 'feed'

La promoción de sus proyectos profesionales -y familiares- queda plasmada, sobre todo, en la biografía y en los stories. En el feed, al margen de la entrevista concedida a la revista ya citada, Sofía Palazuelo da espacio a sus momentos familiares. Eso sí, con discreción.

Sofía Palazuelo en Marbella. Imagen de 2024. Gtres

La futura duquesa de Alba solo cuenta con 12 publicaciones. La última de ellas, un carrusel de cinco fotografías que dejan constancia de su reciente viaje a Grecia.

Es, en cierta manera, una ventana que abre espacio a un universo más privado al que hasta hace un mes y medio solo tenían acceso sus familiares y su entorno más cercano. Así, sigue la línea de otras aristócratas como Sassa de Osma (37), que en su día también hicieron de su perfil cerrado una cuenta pública, aunque gestionada con detalle y discreción.

Intereses VIP

Sofía Palazuelo cuenta con 16.000 followers en Instagram. Ella, sin embargo, solo sigue a 599 perfiles. Entre ellos algunos rostros conocidos del panorama nacional. En su mayoría, de líneas aristocráticas, como la propia Sassa de Osma.

También sigue a la tía de su marido, Eugenia Martínez de Irujo (56), o a su prima política, Brianda Fitz-James Stuart (41). Asimismo, a la nieta de los reyes Eméritos Victoria Federica de Marichalar (24). A la lista, incluso, se suma el perfil de la Casa Real.

Fernando Fitz-James Stuart y Sofia Palazuelo en la Feria de Abril. Gtres

La cuenta de la marquesa de Griñón, Tamara Falcó (43), es otra de las que figura en el apartado 'seguidos' del Instagram de Sofía Palazuelo. Como perfiles de famosos destacan la presentadora Luján Argüelles (48) o el estilista Josie (45).