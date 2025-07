Qué fue de Natalia Ferviú, la estilista que trabajó para Dolce & Gabbana y dejó la televisión por una pelea con Pelayo Díaz

Natalia Ferviú (43 años) se hizo conocida en Telecinco en el año 2015, cuando comenzó a formar parte del jurado del programa de televisión Cámbiame. Pero, desde que acabó el programa, poco se ha sabido de su carrera profesional y de su presente laboral. La que fuese una de las grandes apuestas televisivas de Mediaset, y que se convirtió en fenómeno viral, acabó de la peor manera: con una pelea televisiva entre Natalia y Pelayo Díaz (39).

Natalia Fernández Viudez, más conocida como Natalia Ferviú, nació en Tenerife el 20 de enero de 1982. Se trasladó a Madrid para licenciarse en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de la capital y, ya desde muy joven, mostró su interés por el mundo de la moda; tanto es así, que sus looks siempre marcaban la diferencia entre sus compañeros.

No fue hasta el año 2006 cuando comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda. Trabajó como editora de moda para revistas como Glamour, Cosmopolitan o Vanidad; después fue directora creativa de la firma de complementos masculinos SOLOio y participó en grandes campañas publicitarias para Loewe, Nike, Adolfo Domínguez y la firma de gafas Ray-Ban.

Natalia Ferviú en Cámbiame. Telecinco

Aunque su mundo siempre ha sido la moda, sus inicios también pasaron por la música. Se consolidó como DJ en eventos de marcas importantes como Dolce & Gabbana o Aristocrazy, que la contrataban para amenizar sus actos con un toque transgresor.

En esa misma época conoció también el mundo de la docencia, ya que el IED (Instituto Europeo de Diseño) quiso contar con ella para impartir la asignatura de especialización de Estilismo de Moda. Esto duró varios años en su carrera profesional, aunque no tardaron en fijarse en su talento y, en 2015, fue fichada por Mediaset para un nuevo programa de televisión.

Esta nueva andadura profesional significó un reto para Ferviú. El programa Cámbiame marcó un antes y un después en la televisión de moda en España. Un formato que tuvo mucha trascendencia, ya que entró como sustituto de Mujeres y hombres y viceversa en una franja horaria previa a los informativos de mediodía de Telecinco.

Cámbiame comenzó presentado por Marta Torné (47) y, posteriormente, por Carlota Corredera (50). Sin embargo, los jueces siempre fueron los mismos (aunque hubo sustituciones): Cristina Rodríguez (56), Pelayo Díaz, y Natalia Ferviú. Aunque aparentaban tener buena relación, casi de amigos y confidentes, las cosas entre ellos no acabaron bien, sobre todo entre Díaz y Ferviú.

El conflicto entre los estilistas fue uno de los momentos más tensos y recordados de la televisión española reciente. Ambos compartieron plató durante tres años, pero su relación se rompió abruptamente en 2018, tras una fuerte discusión en directo en la última etapa del programa. ¿El detonante? Un comentario de una nueva estilista -sustituta- del programa que molestó a Natalia y en el que Pelayo echó más leña al fuego.

Natalia Ferviú, Pelayo Díaz, Cristina Rodríguez y Marta Torné en 'Cámbiame'. Instagram

Paloma González (34) -que era su nombre- habló sobre el físico de una de las participantes: "Tiene un cuerpo difícil, es ancha y, luego, tiene un tobillo ancho", dijo en directo. Estas palabras no le gustaron nada a la canaria, que defendió que el programa no debía asociar la moda con la superficialidad ni con actitudes altivas de nadie.

La discusión se intensificó cuando Pelayo Díaz defendió a Paloma y reprochó a Natalia la reacción de sus seguidores en redes sociales, quienes habían sido muy duros con la nueva estilista.

"Me sorprende que tú, que estás siempre a favor de los débiles, no hayas tenido más tacto con Paloma, porque todos tus fans han sido muy injustos con ella", dijo el catalán. A lo que la estilista respondió: "Por ahí no voy a pasar, porque os juro que me quito el micrófono y me voy". Y así fue: ese fue su último día como estilista en Cámbiame.

Fue entonces cuando Natalia Ferviú decidió romper su amistad con Pelayo, quien se había convertido en un amigo tras tantos programas juntos. Años más tarde, el exnovio de David Delfín reconoció su parte de responsabilidad y expresó su deseo de reconciliación, aunque ambos han seguido caminos separados y no han retomado su relación.

Tras su paso por televisión, a la canaria le tocó reinventarse. En 2017 fichó como colaboradora en el programa Yu: No te pierdas nada, en el que estuvo durante tres años. En 2020 decidió lanzar un programa de radio en Radio 3: El club con Carlangas y Natalia Ferviú.

Mientras tanto, ha trabajado y colaborado en pequeños proyectos con Netflix y fue invitada a Tu cara me suena, donde participó como corista en la actuación del estilista Josie (45) durante su interpretación de Video Killed the Radio Star, de The Buggles.

Su vida actual

Natalia Ferviú se convirtió en madre en 2021 de su primer hijo, Marcelo. La maternidad le ha supuesto un giro vital y profesional, ya que a partir de ahí nació su pódcast Que si quiero o que si tengo, centrado en la maternidad, psicología y pedagogía, con un enfoque divulgativo y social. Además, ha fundado Caries Records, un sello musical que apuesta por nuevos talentos y la escena indie en España e internacionalmente.

Natalia Ferviú en su discreta boda. Instagram

Desde el año 2024 participa como colaboradora en el programa Zapeando, de LaSexta, donde ha recuperado su presencia en la pequeña pantalla, reconciliándose con aquella Natalia que dejó la televisión de forma abrupta.

En cuanto a su vida personal, este mes de julio la estilista ha anunciado que se ha casado en secreto con Carlos Pereiro, su pareja desde hace siete años. Una boda que se ha celebrado en la más estricta intimidad y con un diseño nupcial a medida.

A raíz de la boda, hace una semana Pelayo Díaz se sentó en el plató de De viernes y fue preguntado por la situación actual con sus compañeras del programa. El estilista quiso dejar clara su postura: "He hecho daño y he pedido perdón. Yo respeto que no todo el mundo, después de un problema, quiera volver a ser amigos. Eso hay que respetarlo. Los errores nos ayudan a mejorar", expresó el catalán en directo.

Sin embargo, ante estas declaraciones no ha habido ninguna reacción por parte de sus excompañeras, por lo que parece un conflicto enterrado y, con estas palabras, queda sellado. Eso sí, Natalia Ferviú continúa su vida alejada del foco mediático, con pequeñas dosis de televisión en su día a día.