Anabel Pantoja reaparece tras ser investigada por un presunto maltrato a su hija: "Es una situación injusta, una pesadilla"

Anabel Pantoja (38 años) ha roto su silencio este jueves, 30 de enero, después de hacerse público que tanto ella como su pareja sentimental, el fisioterapeuta David Rodríguez (26), están siendo investigados como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil hacia su hija, Alma.

Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se están analizando las causas de las presuntas lesiones con las que la hija de Anabel y David ingresó durante 18 días en el hospital Materno Infantil de Las Palmas. La colaboradora y su razón de amor ya han prestado declaración en calidad de investigados y con asistencia legal.

En medio de este delicado trance, la sobrina de Isabel Pantoja (68) ha publicado un vídeo en sus redes sociales explicando todo lo que ha sucedido en estos difíciles días de enero. "Me duele tener que hacer este vídeo y que me veías así después de todo lo que he pasado. No estoy aquí para justificarme de algo que no ha sucedido", comienza Anabel el vídeo.

"Que esto es un tú a tú, que la gente que está ahí detrás, que me quiere y que me ha seguido todo este tiempo. Los medios que me han apoyado y cuidado. No estoy aquí en calidad de nada. Hemos vivido una situación muy desagradable, que han vivido muchos padres".

Prosigue la colaboradora: "Que esto es un tú a tú, que la gente que está ahí detrás, que me quiere y que me ha seguido todo este tiempo. Los medios que me han apoyado y cuidado. No estoy aquí en calidad de nada. Hemos vivido una situación muy desagradable, que han vivido muchos padres".

"El 9 de enero Alma sufre un episodio, una crisis puntual. Nosotros actuamos como padres y vamos al hospital. Sabéis lo que hemos pasado estos días. Todo sale bien y estamos en casa. Hay un protocolo, porque el menor tiene mucha protección, cosa que nos encanta y apoyamos. Los médicos pasan el parte porque es un protocolo rutinario. Nos lo comunican y se nos cae el mundo al suelo. Vamos a contarle al juez todo lo sucedido, colaboramos. Por supuesto. Fuimos el lunes y contamos la verdad, nuestra versión, porque con la verdad se va por delante. No nos defendemos de nada. Lo único que hacemos es amar, cuidar, intentar salvar y proteger todo lo que tiene que ver con Alma", explica Pantoja.

"Se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades. No me preocupa, aunque me duele en el alma. Se me está acusando de algo que no soy. No me preocupa porque tengo la cabeza en que esto se resuelva y en la salud de Alma. Todo lo que está pasando lo pillaré cuando me recupere de esta situación. La única comprensión que encuentro es mi verdad. Y la única verdad que tengo es que Alma está en casa de sus padres y feliz. Esperamos que toda esta pesadilla termine para poder estar feliz", reflexiona.

No cabe duda de que están siendo unas horas aciagas y muy complicadas para Anabel Pantoja y David Rodríguez. Después de vivir el peor inicio de año de sus vidas con el ingreso de su hija, este jueves, día 30, han tenido que hacer frente a la publicación de una dura y desagradable noticia.

"El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria confirma la incoación de diligencias previas desde el 21 de enero a los progenitores, como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil. (...) La investigación tiene como fin aclarar las causas y el mecanismo de producción de lesiones apreciadas en la bebé, en aras de proteger a ésta y considerando únicamente su interés superior", reza parte del escrito oficial emitido desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

"Los progenitores prestaron declaración el pasado lunes 27 de enero ante la autoridad judicial, en calidad de investigados y con asistencia letrada. En ningún momento fueron detenidos", se agregó desde dicho tribunal. Este delicado momento acontece justo cuando Anabel Pantoja y su razón de amor se han mostrado felices y tranquilos tras llegar a casa con su pequeña.

"Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña. Solo queríamos de verdad, de corazón, agradecer todo lo que hemos sentido de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor. Ha sido impresionante todo lo que hemos vivido con 50 días", manifestó Anabel en su Instagram.

Fue el 10 de enero cuando Alma ingresó en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Desde entonces, las noticias trascendieron a cuentagotas, pues Anabel pidió máxima discreción a su entorno.