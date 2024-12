Bárbara Rey, sobre su hijo, Ángel Cristo Jr.: "Yo sentía miedo. Era imposible vivir con él, que no me obligue a contar por qué"

"Es el día más complicado". Con estas palabras Bárbara Rey (74 años) ha comenzado, este pasado lunes, día 16, la segunda parte del especial Bárbara Rey, mi verdad, que ha emitido Mediaset. Una nueva entrega en la que la vedette se ha centrado en su relación (rota) con su vástago, Ángel Cristo Jr. (43).

A corazón abierto, Bárbara ha respondido a todas las acusaciones que Ángel ha vertido sobre ella, y ha sembrado la duda como nunca antes sobre el exconcursante de Supervivientes 2024. La Rey le ha lanzado una amenaza velada advirtiéndole que puede contar episodios que Sofía Cristo (41) y ella han vivido a su lado y que revelarían su verdadera cara y por qué ambas le han tenido miedo.

"¿Sabes lo que llevo pasado todo este año? No hay palabras para describir el sufrimiento. Estoy convencida de que él se cree sus mentiras y se cree que es un ser maravilloso, tiene una habilidad especial para convencer a la gente. He visto cosas que él ha dicho y la forma de contestarme, con esa chulería, como si yo no hubiera sido nada en su vida", ha manifestado la artista.

Bárbara Rey, este pasado lunes, día 16, en el especial 'Bárbara Rey. Mi verdad'.

Y añade, al cabo: "Todavía no me puedo creer que todo eso haya salido de la boca de mi hijo. (...) Él no tiene miedo a nada y no me tiene miedo porque sabe que yo no soy capaz de decir no las mentiras que él ha dicho sobre mí, sino las verdades que yo y mi hija hemos vivido con él".

Sin embargo, no lo hará porque, en sus propias palabras, "no quiero agredirle porque yo podría y puedo demostrar muchas cosas, él lo sabe. Podría decir cosas de mi hijo muy gordas y muy fuertes".

"Ha querido tener una buena relación conmigo hasta el 2023, tengo WhastApps, fotografías y muchas cosas, dinero continuamente. De pronto, se ha acabado el dinero, yo ya no puedo llevar el ritmo que él quiere que lleve y es cuando viene el ataque", ha asegurado, rotunda.

Mirando a cámara, Rey ha aseverado: "Tu madre nunca ha sido una víctima, he sido víctima de mucha gente, pero no voy de víctima, voy con un par de ovarios, que aunque me los quitaron hace muchos años los tengo mucho más grandes que otras que los tienen. Con la misma frialdad que tú has hablado de tu madre te hablo yo a ti, pero con la seguridad de que lo que estoy diciendo es cierto, que es la pura verdad".

Bárbara Rey, en una fotografía de archivo. Gtres

Firme, Bárbara ha negado muchas de las vivencias que Ángel ha contado, como que le ponía orfidal en el biberón cuando era un bebé para que no llorase: "Tendría que estar loca. Es de una maldad infinita querer hacer ver a la gente que soy una mala persona, es como si yo hubiera sido un bicho, un ser totalmente despreciable y que no tengo escrúpulos".

"¿Cómo puedes llamar a tu madre maltratadora? Es lo más fuerte que yo he escuchado de mi hijo. ¿Dónde está el maltrato?", ha añadido desconsolada.

Dando un vuelco al relato que el joven ha contado en el último año, la artista ha reconocido que tanto Sofía como ella llegaron a sentir "miedo" de su hijo. "Hubo un momento en que era imposible vivir con él. Espero que nunca me obligue a contar por qué, algunas veces he estado en mi habitación encerrada y otras veces en la calle".

Bárbara ha asegurado que nada hay de cierto en que tratase a su hijo como un "esclavo" o un "criado", obligándole a darle masajes o a hacer tareas del hogar: "No sé qué pretende dando a entender cosas que nada tienen que ver con la realidad. Es de una maldad infinita. Es indigno lo que estás haciendo con tu madre. Si yo fuera tan malvada como tú, no sabes la cantidad de barbaridades que podría decir y son ciertas, no mentiras como las que tú has dicho".

Bárbara también ha hablado sobre la mujer de su hijo, Ana Herminia: "Si no la hubiera tenido al lado, posiblemente lo hubiera hecho porque llevaba dos años queriendo venderlas y las robó con esa intención, pero no sé si habría llegado tan lejos".

"No tengo ninguna nuera ahora mismo, la familia es otra cosa distinta, hay unión, respeto y en este caso eso no existe. Yo no tengo nada con esta señora, solo sé que la he tratado muy bien", ha añadido rotunda, reconociendo que a pesar de todo lo que quiere es que la venezolana "haga feliz a mi hijo" y cree que lo está haciendo porque los ve muy compenetrados.

La 'vedette', saliendo de un establecimiento en diciembre de 2023. Gtres

Como no podía ser de otra manera, la vedette también ha hablado de su hija Sofía, su gran prioridad en estos momentos. "Es una mujer valiente, luchadora. Mi hijo le ha dicho cosas muy fuertes a su hermana que no se las permito ni a él ni a nadie. Que no me la toque ya más para nada. Siempre le ha dicho fea, gorda y muchas cosas más".

"Mi hija se ha creído siempre el patito feo de la familia, cuando es una joya de ser humano", ha afirmado Bárbara, revelando que en muchas ocasiones ha "desatendido" a la Dj en favor de Ángel, y que su hija llegó a irse de casa "porque no podía soportar estar con su hermano por muchas cosas".

"Ángel se ha portado muy mal con su hermana y ahora me toca protegerla", ha expresado, lanzando un nuevo y contundente mensaje a su hijo: "No te olvides que tienes una hermana a la que has tratado muy mal. Ha tenido tu maldad y mi desprotección. Daría su sangre por mí y la hubiera dado por ti si yo se lo hubiera pedido, como le he pedido montones de veces que te hable cuando no quería saber de ti por motivos sobrados".

En otro orden de cosas, abierta en canal, la artista ha relatado los malos tratos que sufrió por parte de Ángel Cristo padre desde el mismo viaje de novios, llegando a estar completamente anulada y teniendo que soportar no sólo palizas y momentos críticos delante de sus hijos: también infidelidades hasta en el día en el que se convirtió en madre de sus hijos.