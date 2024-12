Así es Bea Archidona en su faceta más familiar: comida italiana y paseo con su marido, Carlo Danza, y sus dos hijos

Beatriz Archidona (40 años) se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos y queridos de la pequeña pantalla, máxime desde que se puso al frente del espacio ¡De Viernes!, en Mediaset España, junto a Santi Acosta (56). Cada viernes, a las 22:00 horas, ella se cuela en los hogares españoles y entretiene y hace compañía.

Fue el 23 de noviembre de 2023 cuando la periodista tarraconense se estrenó en las noches de los viernes en un programa que, hoy en día, cuenta con una gran solidez y respaldo de audiencia. Costó fidelizar, claro, pero se consiguió. Cierto es que la trayectoria de Archidona es prolífica y vasta y, en absoluto, comienza con el mencionado formato.

Años atrás, Bea -como la conoce su entorno- fue la sustituta de Ana Rosa Quintana (69) -ahí es nada- cada verano en el extinto El programa de Ana Rosa. Su primera incursión en Mediaset España está fechada en el año 2015. Hoy, nueve años después, su buen hacer y su impecable trayectoria hablan por ella.

Beatriz junto a su marido, Carlo, y sus dos hijos paseando por Madrid. EL ESPAÑOL

Además de copresentar el programa estrella de los viernes por la noche, Archidona también colabora y hace las veces de presentadora en TardeAR. No cabe duda de que es, en la actualidad, una de las presentadoras más versátiles del mundo audiovisual.

Ahora bien, más allá de la televisión, en el plano familiar y personal y sentimental, ¿cómo es Beatriz Archidona? EL ESPAÑOL la ha inmortalizado en los últimos días durante el plan familiar del que disfrutó la natural de Tarragona junto a su familia más directa; su marido y razón de amor, Carlo Danza, y sus dos hijos, Leo (6) y Gabriel (4).

El matrimonio, junto a los pequeños Leo y Gabriel, tras comer en un restaurante italiano.

Este periódico ha fotografiado a la familia Archidona Danza a la salida de un restaurante italiano donde comió. Según los testigos oculares, Beatriz y su familia decidieron disfrutar de una amena comida en un establecimiento próximo al domicilio de la presentadora, situado en el elitista barrio Salamanca de la capital de España.

Un inmueble del que, por cierto, la comunicadora pretende mudarse en los próximos meses, cuando se instale en un ático que está reformando. Tanto Beatriz como su marido, publicista italiano experto en comunicación y marketing, se muestran, a la luz de las fotografías, cómplices y cariñosos.

En distintos momentos, incluso, se dedican miradas de cariño. Sin descuidar a sus vástagos -ni ella ni Carlo Danza los sueltan de la mano en ningún momento-, Archidona se muestra, al mismo tiempo, pendiente de su teléfono móvil. En otro orden de cosas, a nivel estilístico la familia deja patente la gran compenetración que tiene.

Beatriz, por su parte, se decanta por unos vaqueros de pernera ancha, a juego con una sudadera blanca y una chaqueta de efecto piel sobre los hombros. Todo ello combinado con unas zapatillas deportivas blancas. Su esposo, en la misma línea de comodidad y sincronización, ha elegido unos pantalones cargo y sudadera blanca.

La presentadora de '¡De Viernes!' junto a su familia, hace unos días.

Los pequeños de la casa, Leo y Gabriel, también han lucido sudadera, en esta ocasión idénticas. A juego, dos jeans también iguales. Uno de los pequeños, además, portaba entre sus brazos una libreta en la que, de seguro, estimula su creatividad dibujando.

Cuentan quienes conocen a Beatriz Archidona que su faceta de madre está por encima de todo, que ése es su mayor cometido y objetivo en la vida. "Ellos ya han normalizado que su madre aparezca en televisión. (...) Me dicen: 'Mamá, te vas a la tele a trabajar'. Aunque no entienden del todo lo que hago, les hace gracia verme en pantalla", contó Bea hace un tiempo.

Cuando nació el benjamín, Gabriel, así hablaba Bea en su red social: "Es la sensación más animal que he tenido. Yo pensaba que las primeras veces ya estaban cumplidas. Pero quizá, la experiencia, me ha hecho disfrutarlas más. Tienes la sonrisa más generosa que he visto".

Beatriz y el amor

Archidona no sólo conoce el éxito como presentadora y madre, también en el amor. Está feliz junto a Carlo Danza. Él dirige una empresa de representación de influencers, en la que figuran nombres muy conocidos del panorama nacional como Cristina Pedroche (36), Lorena Castell (43), Susi Caramelo (44), Dani Mateo (45) y Marta Torné (46), entre otros.

Beatriz Archidona, muy pendiente de su teléfono móvil, el día que comió con su familia en Madrid.

Bea y Carlo, además de matrimonio, son amigos, confidentes. Ella confía ciegamente en su razón de amor, también en su criterio y beneplácito. Tal es así que Archidona ha contado en una entrevista reciente que cuando la llamaron para proponerle estar al frente de ¡De Viernes! a la primera persona que contactó fue al padre de sus hijos.

"A la primera persona que llamé fue a mi chico, a Carlo, que tenía que estar informado porque sus viernes iban a cambiar, como los míos. Él entiende perfectamente lo duro que puede ser el trabajo de periodista, con horarios complicados y fines de semana sacrificados. Era justo que lo supiera primero", aseguró en dicha interviú.

La pareja, amén de amor y compenetración, también comparte hobbies como viajar, disfrutar de la gastronomía y pasar tiempo con sus vástagos. Uno de sus enclaves preferidos para el solaz y el relax es Ibiza. Entre los grandes viajes que ha emprendido Beatriz, destacan sus escapadas a Maldivas, Nueva York, México, Grecia, Suiza y Londres.

En cuanto a los pasatiempos, se ha publicado que Beatriz es fan acérrima de Alejandro Sanz (55). Además, la comunicadora practica meditación y yoga y es una gran amante de la naturaleza.