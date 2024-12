Terelu Campos, muy enfadada, llega a la casa de Alejandra Rubio y se encara con la prensa: "Esto no me parece normal"

Felices y con su primer hijo en brazos, Alejandra Rubio (24 años) y Carlo Costanzia (30) han llegado este pasado domingo, 8 de diciembre, al domicilio de ella en Madrid, situado en Aravaca, después de haber recibido la hija de Terelu Campos (59) el alta hospitalaria tras alumbrar a su primogénito, el pasado viernes, día 6.

Ha sido la hija mayor de María Teresa Campos, Terelu, quien, a su llegada al domicilio de Alejandra, este pasado día 8, en una primera visita, ha confirmado que la pareja ya se encontraba en la vivienda con el recién nacido, de nombre Marco, descansando tras varias horas de intensas emociones.

Horas más tarde, Terelu ha protagonizado un tenso momento con la prensa al desplazarse de nuevo a la residencia de Alejandra. Al caer la noche de este pasado domingo, tras una comida con amigos, la hermana de Carmen Borrego (58) se ha mostrado muy enfadada cuando se ha apeado del coche y se ha encontrado con la prensa.

Terelu ha estallado y ha pedido tranquilidad y algo de intimidad para su hija en este momento tan especial. "A mí, de verdad, me da igual que me grabéis con la cara lavada, no me he preocupado en maquillarme, me da lo mismo. Pero si esto se lo hacéis a Alejandra todos los días y más con el bebé luego diréis que si las relaciones son regulares", ha comenzado a manifestar la abuela primeriza.

Y ha añadido, tajante: "Pero es que, chico, o sea, ¿tú te imaginas que ella salga con su bebé y que haya seis personas corriendo? Chico, esto normal no me parece, cariño".

"Hombre, es que luego... Queremos ser todos amigos, pero tenemos que colaborar todos, ¿entiendes? Que a mí me da igual, os prometo que me da lo mismo. Pero lo que no quiero es que se lo hagáis a ella. Es lo único, que ella vaya a salir de aquí y que haya... Todo el mundo corriendo, por favor", ha sentenciado la colaboradora de ¡De Viernes!, pidiendo así que la prensa respete los primeros días de Alejandra como madre.

Horas antes, en la mañana de este domingo, el ambiente era otro bien distinto en las inmediaciones de la casa de Rubio. Mucho más relajado y propenso al buen humor. Terelu se convertía en la primera familiar en acudir al domicilio de los padres primerizos.

Pendiente de que Alejandra y Carlo no tengan de qué preocuparse al margen de los cuidados del pequeño, la hija de Teresa Campos llegaba acompañada por una amiga y con varias bolsas de un conocido supermercado con comida para facilitarles el retorno a Alejandra y a Carlo.

Feliz, pero parca en palabras, Terelu abandonaba el lugar en torno a las 16:00 horas y confirmaba que "todo está bien", y que su nieto había pasado la noche "muy bien, gracias a Dios". "Me voy a comer que tengo hambre", aseguraba.

Así, acto seguido, Terelu se desplazaba a un restaurante cercano al domicilio de su hija y, en declaraciones exclusivas a Europa Press, agradecía las felicitaciones de la reportera por el nacimiento de su nieto. "Muchas gracias, claro que sí", asentía cuando le comentaban que era una felicidad enorme y había que celebrar la llegada del nuevo miembro de la familia.

Apuntando que Alejandra se encuentra "bien" a pesar de que, finalmente, el parto tuvo lugar por cesárea y tardará unos días en recuperarse, Terelu desvelaba cómo es Carlo como papá primerizo. "Carlo es un padre maravilloso", ha exclamado con una gran sonrisa, dejando entrever que estos primeros días con el bebé está completamente entregado.

En otro orden de cosas, la visita de Terelu no ha sido la única que ha recibido Alejandra Rubio en las últimas horas, ya que un fisioterapeuta se ha desplazado hasta el domicilio de la colaboradora portando una camilla portátil para ayudarla en su recuperación tras un largo parto que acabó en cesárea.