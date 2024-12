La historia tras la comentada alianza entre Isabel Pantoja y Antonio Banderas: el presunto proyecto y un doble desmentido

La intensa vida de Isabel Pantoja (68 años) ha copado titulares de la prensa y el papel couché, ha sido debate en los programas de televisión y ha dado pie a la publicación de libros. Solo faltaría narrar su historia en un biopic, como vienen haciendo una larga lista de famosos. Un proyecto que no resulta descabellado y del que llegó a hablarse hace escasos meses.

Fue el pasado agosto cuando empezó a comentarse la posibilidad de crear un material audiovisual con los inolvidables momentos que ha vivido la artista. Sobre los interesados en llevar la historia de la tonadillera a la pequeña pantalla, señalaban a Televisa, Mediaset o RTVE. Además, se daba el nombre de Antonio Banderas (64), de la mano de su productora, Teatro Soho TV.

Se citó una cifra millonaria y se puso en el foco una alianza curiosa debido al éxito internacional del afamado actor. Aquello, sin embargo, no fueron más que rumores. Al menos es lo que han querido trasmitir en la última semana los dos protagonistas de la historia: Antonio Banderas e Isabel Pantoja.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel el pasado 27 de noviembre en Madrid. Gtres

El primero en desmentir cualquier tipo de asociación con la intérprete de Marinero de luces fue el artista malagueño. Lo hizo el pasado 27 de noviembre cuando acudió a la gala Elle For Future, celebrada en el Hotel Four Seasons de Madrid y donde se rindió homenaje a Alejandra (41) y Richard Gere (75) con el premio Elle Eco Award 2024.

El protagonista de El Zorro, acompañado por su pareja, Nicole Kimpel (43), tuvo un importante rol en aquella velada, pues fue el encargado de entregar el premio a Alejandra y Richard Gere. Previo al acto, entre otras cosas, fue preguntado por este presumible proyecto de llevar a la pantalla la vida de Isabel Pantoja.

Rotundo, zanjó ante los micrófonos de Europa Press: "No, yo no la conozco además, no la he conocido nunca personalmente. Cuando he leído esas noticias no sé a qué se debe. Y no está en mis planes". Antonio Banderas, por otro lado, aclaró que hasta el momento nadie se ha puesto en contacto con él para llevar a cabo un proyecto de este tipo.

Ahora, quien se ha pronunciado ha sido Isabel Pantoja. A través de un comunicado al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se ha desmentido "categóricamente cualquier tipo de contacto o negociación con la productora de Antonio Banderas en relación con una supuesta serie de ficción sobre la vida de la artista".

Isabel Pantoja durante un concierto en Valencia el pasado septiembre. Gtres

Puntualizan que "la aclaración llega tras la circulación de diversas informaciones en medios y redes sociales que apuntaban a una posible colaboración entre la tonadillera y el reconocido actor malagueño, que en los últimos años ha expandido su carrera como productor de contenido audiovisual".

El texto deja claro que "desde el equipo de Pantoja han sido contundentes: 'No existe ningún vínculo ni conversación con Antonio Banderas ni con su productora en torno a este proyecto. Estas afirmaciones carecen de fundamento y solo contribuyen a la propagación de información falsa'".

Al final del comunicado, difundido este pasado lunes, 2 de diciembre, aseguran que de producirse un proyecto de esta envergadura, sería anunciado por la propia Isabel Pantoja: "La artista, que recientemente ha estado enfocada en su gira de conciertos y proyectos personales, agradece el interés que siempre despierta su figura, pero insiste en que cualquier anuncio oficial relacionado con su carrera será comunicado directamente a través de sus canales oficiales".