El nuevo trabajo de Paco, hijo de Arévalo, en la noche valenciana y cómo lo compagina con el cuidado de su hermana, Nuria

El pasado 8 de noviembre, EL ESPAÑOL se hizo eco de una información que concernía directamente a Nuria Rodríguez (46 años), la hija del desaparecido humorista Francisco Rodríguez Arévalo. Nuria, aquejada de síndrome de Williams, no va a ingresar en un centro de día, después de que su hermano, llamado cariñosamente Paquito, lo anunciara.

Fueron meses de papeleos y de activa burocracia; la intención parecía tomada y era firme. Así lo deseaba la propia Nuria, pero, en las últimas semanas, todo ha cambiado. Todo un giro de 180 grados que compartió Paquito con este diario: "He decidido que no irá a ningún lado". "Ella está de acuerdo en quedarse en casa. Mientras yo tenga fuerzas y el cuerpo me aguante, la cuidaré", aseveró.

Para entender esto conviene matizar que el síndrome que padece Nuria es un trastorno multisistémico del neurodesarrollo y ella necesita de atención y cuidados las 24 horas. En eso se sustentó la primigenia idea de ingresarla, pero ya no: Nuria se quedará en su casa. En medio de esta noticia, a este medio llega un dato que, en esta ocasión, afecta a Paquito.

Paquito junto a su hermana Nuria en una fotografía facilitada a EL ESPAÑOL.

Hasta donde este medio conocía, Paco hijo, a nivel profesional, hacía frente, de forma intermitente, a "sustituciones" y "extras" como camarero. Falto de trabajo, habida cuenta de que ahora es un puntal económico capital en su casa, Paquito respondía a todo empleo "que salga". Y ahora, EL ESPAÑOL puede confirmar que está trabajando en la noche valenciana.

En concreto, Paco hijo ha encontrado un flamante empleo en una discoteca de Valencia, llamada Play. Paquito está feliz, porque, sobre todo, este trabajo es de fin de semana y, por tanto, le permite estar con su hermana, a su cuidado, las 24 horas del día entre semana.

Paco Rodríguez junto a su hermana, Nuria, atendiendo a la prensa el pasado día 4 de enero. Gtres

De acuerdo a los datos que maneja este medio, Paco lleva unos meses al frente de esta ocupación. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el hijo del recordado y emblemático humorista Francisco Arévalo para contrastar esta información. Si bien Paquito es un hombre que desea vivir apartado de la primera línea mediática, confirma el extremo.

"Sí, es verdad", admite inicialmente. Más tarde, se explaya. "Estoy súper contento, porque soy amiguete de toda la plantilla y me llevo fenomenal con todos. La verdad es que estoy súper a gusto". ¿Cómo se organiza de cara a la dedicación que requiere su hermana?

Paco hijo resuelve: "El resto de la semana estoy con mi hermana atendiéndola en todo. Y cuando me voy a currar el fin de semana por la noche se queda un matrimonio amigo mío con ella".

Nuria, en la intimidad

A lo largo de estos meses, Francisco Rodríguez hijo ha retratado, en distintos momentos, en conversación con EL ESPAÑOL, cómo es la vida actual de su hermana. Nuria es una mujer, pese a todo, plena y feliz, que tiene un día a día muy nutrido de actividades. Conserva un espíritu pizpireta y alegre, y le gusta mucho sociabilizar.

"Ella vive en su mundo. Es una enfermedad complicada. En España hay pocos casos, uno o dos más. Ella tiene un síndrome que es más frecuente en Estados Unidos. Ella es feliz con su YouTube. Es feliz con poquito también. Se da paseos por el barrio y tengo que ir yo detrás sin que ella lo sepa... a escondidas", reflexionó Paquito con este medio en marzo de 2024.

"Aparte de eso, tengo que ducharla, vestirla, cambiarla... Son 24 horas del día. Ella no puede hacerlo sola. Lo hago encantado: ojalá me dé Dios salud para que pueda hacerlo muchos años más", aseguró Paquito en una interviú con EL ESPAÑOL el pasado es de marzo.

Cuando este diario le interpeló a Paquito sobre el amor, éste reflexionó: "El amor, para mí, es mi hermana y mi hija. No quiero nada más. Soy un hombre, tengo amigas, claro. Pero lo que no quiero son compromisos. No tengo a nadie. Es que es muy complicado... No me gusta tener una relación seria. Estoy muy tranquilo así".