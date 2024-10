Pilar Rubio, más clara que nunca: "Cambiaría ciertas cosas del día de mi boda con Sergio Ramos"

Con el fin del verano y el inicio del curso, muchos son los que deciden retomar rutinas perdidas y ponerse otros objetivos de cara a esta próxima temporada. El deporte es fundamental en la vida de millones de personas, que encuentran en estos ratos la desconexión.

Pilar Rubio (46 años) ha demostrado en infinidad de ocasiones ser una mujer deportista, sana y que cuida su día a día. Ahora ha vuelto a unirse a Selmark para presentar su nueva colección deportiva con la que sentirse a gusto a la vez que se entrena.

EL ESPAÑOL ha estado presente en el acto en el que se han desvelado las nuevas prendas y accesorios en los que ha estado trabajando. La presentadora se ha mostrado muy cercana con la prensa y no ha rehusado ninguna pregunta.

Hoy está de presentación... cuéntenos los detalles de esta colección.

Estoy presentando la nueva línea de Selmark Tech, que está basada en una mujer que sobre todo es contante, que intenta retarse día a día y que su meta es alcanzar la mejor versión de ella misma. ¿Cómo se consigue? Pues teniendo ropa que sea tu aliada, que sea cómoda, que la puedas disfrutar día a día, que no parezca que te vas a disfrazar para entrenar. Siempre he querido que sea ropa muy versátil.

Parece que se está definiendo a usted en esa lucha de alcanzar siempre la mejor versión.

La suerte es que se me ocurren cosas y tengo un equipo detrás que las hace realidad. No se puede pedir más. Es muy importante ofrecer un producto de calidad máxima y poder respaldarlo. Para mi es una suerte.

¿De dónde saca el tiempo?

El día tiene 24 horas, si ocho las voy a dedicar a dormir, todavía me quedan 16 horas. Te vas dividiendo el tiempo para hacer unas cuantas cosas, es muy importante organizarse.

¿Es organizada?

Lo intento. Hay momentos que me saturo y ese día pues no hago nada. Hay que darle al reset y volver a empezar.

¿Está contenta con su nuevo proyecto nupcial en Canal Sur?

Mucho. De hecho, no pensaba que lo iba a disfrutar tanto porque me lo paso bien. Es que al final vas a grabar a un sitio donde la gente está celebrando el amor y está todo el mundo contento. De vez en cuando hay algún drama, las relaciones a veces no son todas tan bonitas.

Pilar Rubio en la presentación de la nueva línea deportiva de Selmark. Gtres

¿Volvería a repetir la suya tal y como fue?

Cambiaría ciertas cosas. En vez de empezar a las cinco de la tarde, empezaría a las doce del mediodía para que me diera tiempo a todo, porque es que se me pasó demasiado rápido. Todo el rato saludando, dando besos, fotos... Es bonito porque al final estás con toda la gente que quieres. Por eso está muy bien lo de la preboda, porque ya ves a todo el mundo y luego en la boda a disfrutar y se va organizando mejor. En Andalucía hay bodas que tienen preboda, boda y la postboda, para comentar lo que ha pasado.

¿Se ha arrepentido en algún momento de darse el 'sí, quiero'?

No. Me volvería a casar porque ya sé cómo funciona y lo haría más rápido.

¿Qué tal está Sergio Ramos? Dicen que ha rechazado una oferta para irse a jugar a Egipto.

Si ha sido hoy no me he enterado porque me he ido muy pronto. Es verdad que hoy debería de hablar de deporte, pero es que no soy muy de fútbol.

Pero ¿no te inquieta la situación de que Sergio esté sin equipo?

Son minucias. Son cosas en la vida que no son importantes, lo importante es estar sano, porque te puedes mover donde sea y puedes con todo sin problema. Los grandes problemas son cuando alguien tiene una enfermedad y no puedes moverse, no puede trasladarse... Intento relativizar cosas que me preocupan, ¿pero eso? Cuando le veo un lunar a mi hijo voy corriendo al médico, porque sí que me preocupo por esas cosas. El resto, sinceramente, me parecen cosas salvables.

Ya se ha mudado de ciudad y de país por su familia.

Sí, y cada año es más fácil porque lo que tengo que hacer es no desempaquetar. Entonces que todo se quede en cajas y ya está.

En el caso de mudanza, ¿le gustaría alguna zona más que otra?

Donde vayas vas a aprender algo. Era muy feliz en París, pero son etapas en la vida. En Sevilla también he sido muy feliz.

¿Ahora dónde se encuentra viviendo?

En Madrid. Los niños están escolarizados, imagínate si no... me volvería loca.

Hace mucho que no se habla de una crisis entre Sergio Ramos y tú.

Si queréis nos inventamos una. Es que realmente nosotros nunca tenemos crisis. Llega un momento en que una persona es madura y ve la familia como algo importante y se deja de tonterías, por lo menos en mi caso.

¿Se acostumbra uno a que hablen tanto de las supuestas crisis?

Es que a mí no me importa. Lo que me importa es lo que realmente pasa.

Ha comentado algo que es feliz en el caos ordenado, que su vida siempre había sido así.

Al final el caos es trabajar de autónoma desde que tienes 17 años sin saber lo que te va a pasar al día siguiente, yendo a castings, yendo a pruebas... Al final nunca tienes una estabilidad. Hoy trabajas aquí, mañana en Málaga y pasado en China. No es como tener un trabajo con un horario y unos días. Estoy acostumbrada y me gusta.

¿Qué sueños le quedan por cumplir?

Me encantaría ser estrella del rock, pero llego demasiado tarde.

¿Sus cuatro hijos ya apuntan maneras?

Le apunté a circo y a drama, porque creo que es súper importante que desde pequeños aprendan a hablar en público, se quiten la vergüenza y que adopten esa naturalidad. Y respecto a circo, que aprendan todas las diferentes modalidades para tener un mejor control de su cuerpo. Bueno, pues no quieren. Les apunté, han estado dos semanas y me han dicho: "Mamá, circo no". Pero también hacen yudo, tenis, fútbol...