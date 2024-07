La hoja de ruta de Nuria Roca y Juan del Val en Menorca: de navegar en un barco familiar a su habitual plan gastronómico

Menorca se ha convertido en el destino de verano de Juan del Val (53 años) y Nuria Roca (52). Cada julio, los colaboradores de El Hormiguero viajan con sus hijos a la isla balear para disfrutar de la temporada estival. Su elección no es casual. Además de ser uno de los enclaves más impresionantes de España, es el hogar de Ruth, hermana de la presentadora. Para el matrimonio, así, las vacaciones también son sinónimo de reencuentros familiares.

Fue el pasado lunes, 15 de julio, cuando Nuria Roca desveló que ya había aterrizado en Menorca. Lo hizo con un variado álbum de fotos en el que posaba junto a su hermana y su sobrina. La misma serie de imágenes dejó constancia de otros de sus planes: paseos y comidas con vistas al mar.

Dos días más tarde, la presentadora volvió a recurrir a su perfil de Instagram para dejar otros datos de su hoja de ruta en verano. Las fotos, en su mayoría, mostraban algunos detalles de su paseo familiar en barco. Un plan que ya se ha hecho habitual en cada uno de sus viajes a Menorca, pues su cuñado, tal y como ella misma ha promocionado en alguna ocasión, regenta un llaut.

Se trata de una embarcación tradicional de las Islas Baleares que, en el caso del cuñado de Nuria Roca, puede reservarse por días. Su puerto base es Ciutadella, pero realiza un recorrido por las calas más impresionantes de Menorca. Su estética es clásica y muy característica del lugar: casco azul intenso, timón en caña de madera, revestido en teca y con blancas colchonetas en la proa.

Nuria Roca compartió los detalles de este plan junto a un álbum de fotos que describió con la siguiente frase: "What a great day!". Unas palabras que no resultarían curiosas si la televisiva no hubiese sumado una aclaratoria que da lugar a incógnitas y expectación: "Lo digo en inglés porque estoy practicando para algo".

En el mismo álbum, la presentadora de La Roca reveló que el plan en barco incluía la degustación de la cocina balear La propuesta era de la panadería Forn Can Bep, un "clásico" de la isla, según comentó Nuria en un story. Antes de navegar, ella y Juan del Val acudieron personalmente al local. Un encuentro que a los encargados del local emocionó especialmente, pues la visita también incluyó la firma de un libro por parte del escritor.

"Para Laura. Que sepas que eres la mejor del verano. Siempre es un placer venir a darte un beso cada año. Viva Can Bep. Besos, Juan", escribió el televisivo como dedicatoria en un ejemplar de su último texto, Bocabesada. De esta manera, quedó en evidencia que las visitas a este local también forman parte de su hoja de ruta en Menorca.

Este año, como otros, el viaje ha coincidido con la celebración de cumpleaños Juan, el hijo mayor del matrimonio. Este pasado jueves, 18 de julio, el primogénito de Nuria Roca y Juan del Val sopló 22 velas en la tarta en medio de sus idílicas vacaciones familiares en Menorca.

Escapada a Nueva York

Antes de poner rumbo a las Baleares, los colaboradores de El Hormigueron disfrutaron de una escapada romántica a Nueva York, otro de sus destinos predilectos. Allí se alojaron en el NH Collection New York Madison Avenue, un hotel ubicado en el corazón de la Gran Manzana.

Según pudo advertir EL ESPAÑOL, durante su estancia se hospedaron en una espectacular suite, cuyo precio va desde 1.250 euros hasta 1.823 euros la noche. Durmieron en una habitación de 37 metros cuadrados y con todo tipo de comodidades: cama king, escritorio, sala de estar, ducha y una espectacular terraza con vistas al Empire State.

Su escapada a Nueva York incluyó planes como andar a The Vassel y continuar el paseo -corriendo para mantener la rutina deportiva- hasta la orilla del río Hudson, disfrutar del cine de verano en Bryant Park, contemplar el atardecer y no dejar de admirar las impresionantes vistas que ofrecía su habitación de ensueño.

Perderse en las calles de la Gran Manzana, degustar su variada gastronomía, hacerse un tatuaje y hasta disfrutar de los partidos de España de la Eurocopa fueron otras de las actividades que llevaron a cabo a comienzos de la temporada estival. Ahora siguen el verano en Menorca con una rutina mucho más relax.