Muere Benita, la madre del Maestro Joao, a los 94 años: "Te fuiste tranquila, discreta, en paz, como viviste toda tu vida"

El Maestro Joao (60 años) está viviendo uno de los momentos más difíciles en lo personal después de una importante perdida. El colaborador de televisión ha anunciado a través de sus redes sociales el fallecimiento de su madre, Benita, a los 94 años. Lo ha hecho a través de una sentida publicación con un emotivo mensaje.

Muy activo como siempre en redes sociales, el vidente ha querido compartir una de las noticias más tristes de su vida. "Adiós mamá. Te fuiste tranquila, discreta, en paz, como viviste toda tu vida", comienza el texto dedicado que acompaña a una fotografía de Benita.

"El último vídeo que me mandaste decías: 'Vuelve pronto, por favor,'. Lo he escuchado mil veces, pero no sabía que serían las últimas palabras que te escucharía decir. Ahora ya estarás siempre junto a mí", continúa.

El Maestro Joao ha reconocido que no sabía si era una buena idea compartir esta noticia en Instagram, pero el cariño que sus seguidores siempre le han mostrado a su progenitora le ha empujado a hacerlo. "Sé que muchísima gente la queríais y me parece que por respeto a todas esas personas debía contarlo y porque sé que ella también quería despedirse de todas las personas que la quieren y me quieren", ha afirmado.

Los mensajes de cariño y apoyo no han tardado en llegar, demostrando así lo respetada y querida que era por todos. Entre ellos ha destacado el de su pareja, Pol Badía: "Lo siento muchísimo. Sé lo importante que era tu madre para ti y como lo estarás pasando ahora mismo. Aquí me tienes para lo que necesites". Otros como Blas Cantó también han querido dejarle un escrito: "Lo siento mucho. Siempre recordaré como hablaste de ella la última vez que nos vimos".

Este fallecimiento llega en un momento muy delicado para él, después de que revelase hace unos meses el paso importante que iba a dar en su vida. A sus 60 años decidió iniciar el proceso de transición para ser la mujer que es. Además, aseguró que ahora se llamaría Benita, como su querida madre.

"Cerró los ojos y no los abrirá más, pero yo sigo viendo su mirada, sus ojitos valientes y bondadosos. Mama, ya eres eterna", concluye el texto que ha compartido en su perfil. Actualmente, el colaborador se encuentra de crucero, tal y como se ha encargado de compartir en sus redes sociales.