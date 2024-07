Enrique Ponce habla como nunca de su relación con Ana Soria: "Me llena la vida. Es extraordinaria, mi musa"

Paloma Cuevas (51 años) y Enrique Ponce (52) están de plena de actualidad y por situaciones que nada tienen que ver con su extinto matrimonio. La socialité, debido a la gira de conciertos de Luis Miguel (54) en España. El diestro, porque se despide de su afición tras su retirada a mitad de temporada en 2021. A propósito de ello, el torero fue invitado al programa de radio de Carlos Herrera (66), donde habló de sus proyectos profesionales, pero también de temas personales, como su relación sentimental.

Sobre su novia, Ana Soria (25), no hizo más que deshacerse en halagos. Este pasado jueves, 4 de julio, en Herrera en Cope, Enrique Ponce dejó a un lado su discreción habitual y habló como nunca de su relación con la joven: "El estar a su lado me llena la vida. Es una mujer extraordinaria, me está apoyando muchísimo en esta decisión de regresar para despedirme".

En referencia a las dificultades que enfrenta Ana Soria al tener una pareja dedicada a los toros, comentó: "Pasa más mal rato esperando a ver qué pasa. Es normal, se pasa mal y por eso para mí es muy importante su apoyo, el sentirla conmigo. Es mi musa también".

Ana Soria y Enrique Ponce en una imagen compartida en redes sociales. Instagram

Enrique Ponce, además, se hizo eco de los duros momentos que han atravesado como pareja, debido a la repercusión mediática que generó su relación: "Hemos querido estar apartados de todo eso y hemos tenido que aguantar muchísimas mentiras, muchísimas difamaciones en algunos momentos".

Sobre el tema, prosiguió: "Te lo tienes que tomar como puedes. No es agradable, sobre todo cuando no estás en eso, cuando lo estás evitando, cuando no vendes nada, cuando no quieres entrar en ese juego maléfico que muchas veces te hacen sentir mal".

El diestro de Chiva, rotundo, reiteró que tanto él como Ana Soria siempre se han mostrado "muy discretos". Por suerte para ambos, cuatro años después de conocerse su relación, disfrutan de tener más tranquilidad: "Poquito a poco yo creo que lo vamos consiguiendo".

Casualmente, la entrevista tuvo lugar el mismo día en el que se cumplían cuatro años desde que salió a luz su ruptura con Paloma Cuevas. Sobre ella no hizo ningún comentario, pero sí hubo un mensaje relacionado con la actual pareja de ella, Luis Miguel, y quien en su momento formó parte del círculo de amigos del torero.

Enrique Ponce y Ana Soria en las calles de Madrid. Gtres

Poco antes de que terminara la charla, Carlos Herrera, aprovechó para hacerle una pregunta con doble intención. "Una maldad que me manda un amigo... Dile que cuando vaya a torear a México, invite a Luis Miguel a la plaza", expresó el comunicador en tono de humor. Tras unas risas, Enrique Ponce respondió: "¿Eso es una maldad o qué? Yo estoy por encima de todo eso, Carlos".

La gira de 'Luismi'

La entrevista de Enrique Ponce ha coincidido con la gira de Luis Miguel en España. El tour comenzó el pasado viernes, 28 de junio, en Córdoba, lugar de origen de Paloma Cuevas. Arropado por la socialité, el Sol de México ha continuado con sus espectáculos en otras ciudades de nuestro país, como Sevilla.

Este próximo fin de semana, tanto el sábado 6 de julio, como el domingo, día 7, se presentará en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.