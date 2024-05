Ana Soria habla como nunca de Enrique Ponce: "Estamos felices. Mis padres lo quieren mucho y son un equipo"

Tres años después de su inesperada retirada, Enrique Ponce (52 años) ha vuelto a los ruedos para afrontar una temporada muy especial, la de su adiós definitivo. Y lo está haciendo, como ha informado EL ESPAÑOL, en plazas muy especiales para el diestro de Chiva. Se cortará la coleta en su tierra natal, Valencia, el próximo octubre.

Qué duda cabe de que se trata de una despedida tan ilusionante como emotiva en la que el torero cuenta con el apoyo incondicional de Ana Soria (25), que como no podía ser de otro modo estuvo a su lado -acompañada por sus padres y por su hermano- en la reaparición de su pareja en Nimes, Francia, el pasado 17 de mayo.

Ahora, la agencia Europa Press ha publicado unas imágenes inéditas en las que Enrique y Ana, felices y derrochando gran complicidad, fueron captados llegando a España, procedentes de Francia. Dicha agencia no sólo inmortalizó a la dupla en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, también pudo hablar con Ana Soria sobre su vida junto a Enrique y acerca de esos planes de boda que en los últimos días han copado titulares.

Ana Soria, atendiendo a la prensa, hace unos días, en Nimes. Europa Press

Minutos antes de la rentrée de Ponce, Ana Soria se sinceró como nunca ante las cámaras. Aunque en los últimos días la almeriense ha negado su casamiento, en conversación con varias periodistas, asegurando que los medios están "muy equivocados", su respuesta en Nimes a Europa Press, que ahora ve la luz, es cuanto menos llamativa y reveladora.

La abogada almeriense -EL ESPAÑOL informó hace unos días que ya ha terminado sus estudios de Derecho- dejó entrever que algo podría haber de cierto en que podría darse el 'sí quiero' en 2025 junto a Enrique Ponce.

"Yo de mi vida... ya tanto no puedo contaros. Espero que lo entendáis, pero, bueno, muchas gracias por... Estamos muy felices, muy contentos, pero no voy a daros detalles de nuestra vida privada, ya tanto no. No me gusta nada hablar, pero entiendo vuestro trabajo y hoy la ocasión lo merece, sí", afirmó, con gran timidez, sin negar sus planes para darle el 'sí quiero' al torero.

"Ha sido una tarde muy bonita, estamos muy contentos y la verdad es que ha sido muy bonito que me brindase un toro. Siento mucha emoción porque es algo muy especial, un momento muy especial y para mí me ha hecho mucha ilusión. Y me ha sorprendido para bien la cantidad de gente que le quiere y cuánto le quieren", reconocía, emocionada, al abandonar la plaza de la localidad francesa.

Enrique Ponce, muy cariñoso con Ana Soria, hace un tiempo, en Madrid. Gtres

También quiso aclarar Soria la polémica que se creó cuando borró algunas imágenes de Enrique de su perfil de Instagram, activando las alertas acerca de que algo no iría bien entre ellos: "Reorganicé mis fotos, quité muchísimas, pero siempre se fijan en lo que da la noticia. Yo he reorganizado mi cuenta mil veces, me dan manías, cambio fotos, las vuelvo a poner. Y sigo teniendo fotos con él, hay un apartado con él, en fin".

"Que, bueno, es por hablar", ha asegurado, revelando que están muy felices y que, más que crisis, es todo lo contrario. Y buena prueba de ello es la presencia de sus padres en la reaparición de Ponce. "Son un equipo, mis padres lo quieren mucho a Enrique y Enrique a mis padres, claro que sí", reveló la joven.

Enrique Ponce es uno más en la familia de Ana Soria. Presumiendo de la maravillosa relación que mantienen con el torero, los padres y el hermano de Ana no se perdieron su regreso a los ruedos, que tuvo lugar el pasado 17 de mayo en Nimes, Francia.

A pesar de la discreción que han mostrado siempre ante las cámaras -y de su silencio en todas las polémicas que han rodeado a la historia de amor de la pareja desde que salió a la luz en 2020-, Federico Soria y Rosa Moreno hicieron una excepción con motivo de la reaparición de su yerno y, encantados, hablaron por primera vez sobre los rumores de boda que rodean a la pareja. "Eso lo tienen que decidir ellos", aseguraron.