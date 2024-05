Elsa Pataky reaparece en Madrid tras las críticas a Chris Hemsworth: "A mí su gesto me llenó de alegría"

El pasado jueves 23 de mayo fue un día muy especial para Chris Hemsworth (40 años) y su familia. El actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y lo hizo rodeado de su mujer, Elsa Pataky (47), y sus tres hijos: India Rose (11) y los mellizos Sasha y Tristan (10).

Sin embargo, lejos de quedar como un día para el recuerdo, llegó cargado de polémica después de las palabras que pronunció el actor en su discurso. En él, aprovechó para reconocer el trabajo y sacrificio de la española durante todos estos años por su familia, dejando así de lado su profesión para poder dedicarse plenamente a sus hijos.

Ahora Elsa Pataky ha vuelto a reaparecer y lo ha hecho en España. La actriz, que reside en Australia junto a su familia, ha acudido a la presentación de Biotherm Skincare. En este evento, ha aprovechado para compartir sus pensamientos sobre su decisión personal de detener su carrera para dedicarse a sus hijos, destacando que lo haría de nuevo sin dudarlo.

Elsa Pataky, en el evento de Biotherm. Gtres

"Realmente me hizo mucha ilusión, fue una sorpresa para mí. Chris siempre ha valorado mucho a las mujeres. Creo que es fundamental reconocer el increíble trabajo que hacemos las mujeres. Ser madre, trabajar, todo lo que sacrificamos. Siempre ha apoyado mi decisión de dejar mi carrera para cuidar de nuestra familia", ha expresado en el citado evento.

A su vez, ha querido destacar la importancia que tiene que los hombres reconozcan el esfuerzo y sacrificio de las mujeres: "Es vital que los hombres dediquen tiempo a expresarle a sus parejas todo el esfuerzo que realizan. Para mí, las mujeres que trabajan y tienen hijos son verdaderas heroínas. El gesto amoroso de Chris me llenó de alegría y creo que es crucial reconocer ese sacrificio y dedicación".

También ha justificado esta decisión de dejar de lado su carrera profesional. "Sentí que quería estar con mis hijos y tener la oportunidad de sacrificar parte de mi carrera. Fue una decisión mía. Si los dos nos hubiésemos dedicado plenamente a nuestras carreras, nuestros hijos estarían de arriba para abajo sin estar con ninguno de nosotros. Siempre las mujeres, en general, sacrificamos mucho por nuestros hijos, pero los padres también. Chris también ha sacrificado cosas y es un padre maravilloso".

Elsa Pataky y Chris Hemsworth, en el festival de Cannes. Gtres

Elsa Pataky regresa siempre que puede a España, ya sea sola o junto al resto de su familia. Precisamente, ha sido preguntado por las próximas vacaciones y si España será su próximo destino: "Espero que sí, pero nunca se sabe. Siempre quiero que mis hijos pasen temporadas aquí para poder empaparse de la cultura española y practicar el idioma. Les encantan las tradiciones españolas como las uvas en Navidad y el roscón de Reyes".

A su vez, ha bromeado sobre el carácter que tiene su hija mayor. De hecho, no quiso posar junto al resto de su familia en la alfombra roja del Paseo de la Fama. "Mi hija no es nada femenina. Decidió ir en chándal a la premiere y nadie le iba a cambiar de idea. Me identifico con ella porque de pequeña era un poco así. No está interesada en la moda ni en los maquillajes, lo cual me parece genial".