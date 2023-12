Elio, viudo de Jesús Mariñas, ante su segunda Navidad más triste: "Olvidarlo sería ser un desagradecido. Aún le lloro"

El 10 de mayo de 2022, por la mañana, el mundo del corazón perdía a un referente, a toda una institución en el gremio de la crónica social. Al hombre que lo sabía casi todo y, lo que no, lo intuía. El emblemático y afilado periodista Jesús Mariñas fallecía a los 79 años tras más de un mes ingresado en un hospital madrileño, a causa del cáncer de vejiga.

Meses antes, era hospitalizado en el Ramón y Cajal de Madrid por complicaciones derivadas de la enfermedad que sufría y que, finalmente, acabó con su vida. El entorno más íntimo de Mariñas quedó destrozado con aquella dura e irremplazable pérdida. Por más que fuera esperable, nadie se quería hacer a la idea.

Muy especialmente roto, hecho jirones, quedó el hombre que lo acompañó gran parte de su vida, su sostén, su marido: Elio Esteba Valderrama Prescott (56 años). Elio no lo dejó en ningún momento en el peor trance de la enfermedad, no le soltó la mano y estuvo al quite día y noche. Hasta ese final que destrozó y desarboló al fotoperiodista para siempre.

El periodista Jesús Mariñas en una imagen tomada en septiembre de 2016. Gtres

"Echa muchísimo de menos a Jesús, sobre todo en la casa. Son muchos recuerdos, muchos años y muchas las vivencias juntos", detalló a EL ESPAÑOL entonces, a los pocos meses, el entorno de Elio. Todos arroparon al viudo de Jesús, sabedores de que se estaba enfrentando al peor momento de su vida. Explicó un amigo que cuando conformas tu vida en pareja, y todo en y para dos, cuando una parte se va sólo queda vacío.

Eso es lo que le pasó a Valderrama. "De pronto estoy bien y me viene su recuerdo. (...) Fuimos una pareja que vivimos momentos de todo tipo, pero yo me quedo siempre con lo positivo. No sabes la de llamadas que recibo todos los días", manifestó Elio, vía telefónica, cuando se cumplió un año del deceso. Ahora, en la que será la segunda Navidad sin Mariñas, Valderrama sigue mal, triste, alicaído.

Elio Valderrama junto a Jesús Mariñas en una imagen de las redes del fotoperiodista. Gtres

Este periódico coincidió con él el pasado miércoles, día 13, en un acto público, y nada más interpelarse por los días navideños una punta de emoción aparece en Elio: "Para mí Jesús no se me va a quitar nunca de la cabeza. Y si se me quita, soy un hijo de puta, un mal agradecido. Siempre lo tengo en la memoria. Le hablo mucho".

Sostiene que cuenta con varios planes de amigos, que lo han llamado para que no esté solo en noches tan señaladas, como la del 24 y el 31. Pero él ha tomado la determinación de quedarse en casa, acompañado de los recuerdos: "Tengo muchas invitaciones de gente que conozco, pero muchísimas. Lo que pasa es que prefiero estar en casa. No voy a amargarle las navidades a otras personas que no se le merecen".

Y añade: "Si están con sus familias y yo voy a estar triste, en una esquina... Voy a recordar cosas y se me van a salir las lágrimas. Va a ser incómodo para quien me invite". En la conversación con este medio, Elio admite que puede proyectar una imagen, pelín despreocupada, que nada se correspondería con la realidad: "Sé la imagen que doy. Trato de tomarme la vida de forma alegre, pero es muy jodido esto".

En sus palabras, "a veces salgo, claro, porque tampoco me voy a encerrar". Especialmente lacerantes se hacen estas fechas tan marcadas en el calendario de todos. Mariñas adoraba la Navidad y su casa era todo fiesta: "A Jesús le encantaba la Navidad. Yo lo organizaba todo. Siempre decía 'que se encargue el Elio. Mi casa era la ONU, que si amigos de Rusia, de aquí y de allí. Recuerdo que la Navidad siempre la pasábamos en Nueva York".

En la casa que fue conyugal, en Madrid, siguen, casi intactos, los enseres de Jesús. Así lo recuerdo el hombre de su vida: "En casa siguen sus recuerdos, aunque yo mezclo unas cosas con otras. Es muy jodido esto. El duelo es tremendo. Cuando convives con una persona tantos años, eso no se puede olvidar de la noche a la mañana. Tantos años...".

Elio intenta paliar la honda ausencia de Mariñas hablándole mucho y teniéndole cerca de muchas maneras como, por ejemplo, a través de las flores. También frecuenta mucho el fotógrafo un espacio muy especial para Jesús, como una segunda casa: el restaurante madrileño Casa Lucio.

Jesús y Elio, posando, felices, a la salida del restaurante Casa Lucio, junto al dueño. RRSS

Mariñas fue íntimo amigo del dueño del establecimiento, Lucio Blázquez. "Lucio sintió especialmente su muerte. Le afectó porque Jesús llenaba el local cuando llegaba. Siempre ocupaba el mismo lugar y nunca hacía falta que pidiera nada; ya sabían todos los camareros lo que quería", informó hace unos meses una fuente consultada.

En los últimos tiempos, se han celebrado comidas en el citado restaurante, en las que Elio Valderrama, el viudo de Mariñas, es el artífice y precursor. Jesús tenía tantos amigos, se explica, que estas reuniones se han tenido que prolongar, espaciar y diseminar en varios días desde su fallecimiento. Especial mención e hincapié se hace con los componentes de la peña periodística Cuarto Poder, de la que Jesús era el presidente.

