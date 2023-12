Sofía Cristo desvela qué familiar abusó de ella a los cinco años: "No hay mayor castigo que su final"

Están siendo unas semanas muy complicadas para Bárbara Rey (73 años) tras las duras declaraciones que su hijo, Ángel Cristo (42), ha dado en tres entrevistas en televisión. Unas apariciones públicas en las que no ha dejado títere sin cabeza y en las que ha contado detalles hasta ahora desconocidos y que implican incluso a su hermana, Sofía Cristo (40).

Unas entrevistas en las que ha removido todo el pasado y con las que ha vuelto a poner en el foco mediático temas olvidados y sin resolver. Una de las cuestiones de las que se habló este pasado viernes, 8 de diciembre, fue la muerte de su tío Salvador, hermano mayor de Bárbara Rey, y cuyo fallecimiento coincidió con la primera entrevista de Ángel Cristo Jr.

"No debería haber ido al entierro jamás. Yo sé que mi madre se ha ocupado toda la vida de mi tío, él no estaba bien mentalmente, pero después de que mi madre sea conocedora de ciertos hechos que ocurrieron en La Moraleja, ella debería haberle dejado que se muriera solo", explicaba contundente el primogénito de la vedette.

Sofía Cristo y Bárbara Rey. GTRES

Pero, ¿de qué hechos está hablando y qué fue lo que ocurrió en La Moraleja? Fue hace dos años, durante la participación de Sofía Cristo en el programa Secret Story, cuando la DJ confesó que sufrió abusos sexuales "por parte de una persona muy allegada" a la familia cuando tenía cinco años.

Unos hechos hasta entonces desconocidos tanto para su madre como para el resto de la familia. En aquel momento, se trató mucho el asunto, pero jamás se reveló la identidad de la persona que había abusado de ella.

Cuando Ángel Cristo Jr. se refirió a lo ocurrido en La Moraleja, todo el mundo recuperó las declaraciones de Sofía Cristo. Ahora, este lunes, 11 de diciembre, la hija de Bárbara Rey ha confirmado en Espejo Público las palabras de su hermano, contra el que va a interponer "acciones legales".

Bárbara Rey junto a Salvador. Instagram

Tras estas declaraciones, Sofía Cristo entiende que su hermano ha vulnerado su intimidad y ha revelado algo que ella nunca llegó a contar públicamente. "He hecho terapia para estar bien y a mi madre le honra mucho acompañarle el último día de su vida. Entendí que mi madre hablase bien de él, yo le he perdonado a él", ha explicado en televisión. Además, también ha señalado que "no hay mayor castigo que el final que ha tenido, solo y enfermo" y ha detallado que ni siquiera sus hijos iban a verle.

De hecho, fue la propia Sofía Cristo quien anunció, en el mismo programa, el fallecimiento de su tío y señalaba que su relación "no era muy estrecha por circunstancias". Apenas dos semanas más tarde se ha conocido el motivo de ese distanciamiento.

