El mejor regalo de estas Navidades está en 11 ciudades españolas

Madrid se ha llenado de turistas españoles en busca de los aclamados regalos de Papá Noel y los Reyes Magos. La capital ha recibido a tanta gente que, pasear por la Gran Vía se ha convertido en deporte de riesgo para más de un transeúnte. ¿Pero que buscan los españoles? ¿Con que se puede sorprender ahora que todo el mundo tiene de todo?

Muchos españoles optan por regalar tiempo de calidad a sus seres queridos. Lo saben bien en Sibari Republic, la marca española que está triunfando en todo el país debido a su alta eficacia y efectividad de sus productos. Desde que la marca abrió en la calle Goya, no han dejado de recibir a innumerables fans que quieren reabastecer su tocador con sus productos favoritos, pero también han recibido a muchas otras personas que viene recomendadas por amigos y que quieren hacer un regalo especial saliéndose de los típicos regalos de Navidad. Especialmente ahora, que la marca ha decidido extender su promoción hasta el día previo a Navidad para que todo el mundo tenga la oportunidad de regalar productos hechos 100% en España estas fiestas.

¿Pero qué diferencia a este sérum de otros del mercado? Lo que más llama la atención es la eficacia que tiene el producto en la piel de las personas que lo utilizan. Muchas marcas de mercado prometen milagros y no los cumplen, no es el caso de Sibari Republic, que ha tomado el camino contrario; en vez de recurrir a grandes campañas de marketing, la marca española, formada en su gran mayoría por científicos de primer nivel, ha decidido demostrar los resultados de todos sus productos, haciendo que cada uno de ellos se someta a diferentes test instrumentales realizados por laboratorios independientes que demuestren que funcionan. El producto más vendido de la marca, el Serum Origin, pasa las pruebas con matrícula de honor: según han podido comprobar, este ultraconcentrado de ácido hialurónico es capaz de reducir el 58% de las arrugas del rostro en tan solo 4 semanas. Según nos ha explicado su grupo de expertos, el secreto de su efectividad está tras la fórmula.

Laboratorio de Sibari Republic.

“Llevamos más de 10 años estudiando el campo del ácido hialurónico. Esta experiencia nos ha permitido crear la combinación perfecta de ácido hialurónicos para llegar hasta las capas más profundas de la piel y rellenarla desde dentro. La fórmula única y la forma en la que lo fabricamos hace que preserve todos sus componentes totalmente intactos y que sea tan efectivo como lo es”, explica Raúl Pérez el director científico de la marca. Este producto super efectivo, es el más vendido de la marca española, pero no es el único que tiene una efectividad sin igual; todos los productos de Sibari Republic vienen avalados con resultados probados en pieles reales. Está claro que además de los resultados que demuestran su efectividad, también cuentan con el aval de sus clientes quienes les siguen allá donde van e incluso siguen comprando a través de su web y continúan sumando comentarios a los más de 500 que ya tienen.

Sibari Republic no es una marca que podemos encontrar en cualquier perfumería. Se trata de una marca española que nació de la mano de un grupo de científicos que tenían la meta de conseguir mejorar la salud de las personas a través del cuidado de la piel y que, desde el comienzo de la firma, siguen investigando para seguir creando productos tan eficaces como el Serum Origin. Como os decíamos anteriormente, los productos de esta firma española no se pueden encontrar en cualquier sitio: su principal canal de venta es su página web (sibarirepublic.com) pero cada año, abren nuevas tiendas efímeras que permanecen abiertas menos de un mes, para poder dar a conocer sus productos y que la gente pueda ver los resultados en su propia piel. Este año y debido a la alta demanda de sus fans, la firma ha abierto 11 nuevas tiendas por todo el territorio español para poder ofrecer a sus fieles sus productos antiedad favoritos con hasta un 50% de descuento.

Serum Origin.

Es verdad, que no hay mejor regalo que el cuidado, y no ha mejor forma de regalarlo que a través de marcas como Sibari Republic, que dedican todo su esfuerzo y conocimiento para poder crear productos tan únicos y especiales como lo es su Serum Origin. Además, ahora que lo ofrecerá hasta el 23 de diciembre con hasta un 50% de descuento, no hay mejor oportunidad para regalar salud a todos nuestros seres queridos y acertar al 100% con los regalos de estas fiestas.

Podréis encontrar la promoción del 50% activas únicamente en sus tiendas físicas hasta el 23 de diciembre. Las tiendas de Sibari Republic abren de lunes a sábado en horario 10-14 y de 17-20h en las siguientes direcciones:

Madrid: Calle Goya 45

Barcelona: Carrer Pelai 34

Zaragoza: Av. Alfonso I, 1

Oviedo: Calle Uría 44

Pamplona: Av. Carlos III 24

Bilbao: Calle Rodriguez Arias 27, esquina con Ercilla

San-Sebastián: Av. de la Libertad 14

Vitoria-Gasteiz: Calle General Álava 2

Logroño: Calle San Antón 24

A Coruña: Calle Juan Flórez 51

Tarragona: Centro Comercial Parc Central (frente al Women's Secret)

