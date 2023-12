El abrigo de paño blanco que tiene Vicky Martín Berrocal es perfecto para esta temporada

El blanco está siendo uno de los colores protagonistas e inesperados de esta temporada otoño-invierno. Una tonalidad que suele ser muy habitual cuando hace buen tiempo, pero que termina en el armario con la llegada del frío.

Uno de los motivos de este suceso es que los abrigos terminan por opacar cualquier estilismo. Cada temporada, el negro y las tonalidades más oscuras acaban siendo las protagonistas de los looks. Pero cada vez está más en tendencia desafiar estas modas y apostar por prendas que rompan con el molde y que destaquen sobre las demás.

Es por ello por lo que este año en las tiendas el rojo, el verde o el blanco están desafiando las modas establecidas. La última en sumarse a ello ha sido Vicky Martín Berrocal (50 años).

[Rosanna Zanetti consigue el toque 'glitter' de la temporada con los nuevos vaqueros de Zara que arrasan en la web]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

La diseñadora de moda sabe cómo acertar con cada uno de sus estilismos y unir en una misma pieza la elegancia con la comodidad. Ahora ha compartido con sus seguidores una de sus últimas adquisiciones que ha terminado por enamorar a todo Instagram.

Se trata de un abrigo de paño color blanco roto que se ha convertido en el protagonista indiscutible del look. Ante las continuas dudas de sus seguidores sobre la procedencia del abrigo, Vicky Martín Berrocal no ha dudado en responder: "The Frankie Shop".

Su precio en la página web de la firma es de 495 euros y está disponible desde la talla XXS hasta la XL. Tal y como se deja ver en la imagen, es una prenda que llega hasta el suelo y que tiene un toque oversize que lo hace más favorecedor. Para aquellos que no quieran gastarse ese dinero en un abrigo, tiendas como Stradivarius ofrecen alternativas similares a un precio mucho más reducido: 59,99 euros.

Estilismo de Stradivarius.

En este caso, la diseñadora no deja ver nada del estilismo que lleva debajo de la prenda. Pero ha querido combinar la elección con un pañuelo en tonalidades tierra, unos guantes de piel y un bolso acolchado negro.

Los abrigos de paño se han convertido en una apuesta segura para los días de frío y que se pueden combinar con cualquier tipo de estilismo: desde el informal y desenfadado hasta el más elegante. Hacerse con uno no es difícil en estas fechas y es una compra que puede durar varias temporadas.

Sigue los temas que te interesan