Pilar Rubio apuesta por la gabardina negra estilo 'Matrix' que más estiliza

Con la llegada del invierno, es fundamental escoger bien las prendas que van a formar parte del armario y que van a proteger de las bajas temperaturas. Hay que saber invertir en abrigos que se podrán reutilizar otras temporadas y que serán un acierto seguro.

Cuando llega el frío, los abrigos pasan a ser los protagonistas de los estilismos. Este año, además, han llegado propuestas muy interesantes que rompen con los tópicos y que cada vez se están dejando ver en las firmas más populares de ropa.

Sin embargo, hay otras tendencias que han sido rescatadas y que encajan a la perfección. Es el claro ejemplo de las gabardinas estilo Matrix que tanto protagonismo están adquiriendo en los últimos meses.

Porque sí, siempre va a ser un acierto apostar por los clásicos abrigos de paño, los plumíferos o los de pelo. Sin embargo, no todo el mundo se atreve a combatir las bajas temperaturas con una atemporal gabardina que igual no protege tan bien. Sin embargo, ya está Pilar Rubio (45 años) para demostrar que no es una idea tan descabellada.

La presentadora ha compartido con sus más de 11 millones de seguidores un impactante y acertado look en el que lo que destaca es la gabardina. Ha apostado por una prenda muy versátil, que se puede combinar casi con cualquier estilismo y que cuenta con unos detalles que la hacen diferente.

Aunque no ha detallado de dónde es esa espectacular gabardina, EL ESTILO ha encontrado alternativas similares en tiendas físicas y que son de fácil adquisición. En Zara, hay una parecida con efecto desgastado y que tiene un precio de 79,95 euros. En la web de Pull&Bear hay otra disponible (en negro y en caqui) por 49,95 euros.

En su caso, Pilar Rubio lo ha querido combinar con un vestido de punto negro, que estiliza su figura y que es un fondo de armario indispensable para esta temporada. La presentadora ha querido darle otro toque a esta prenda básica y lo ha acompañado de una cadena alrededor de la cadera. Además, el detalle de que tenga cuello alto aporta una sensación de ir más abrigada. En la página web de Guess hay una opción muy similar a la de Pilar Rubio y que ahora se encuentra rebajado: de 230 euros a 149. Está disponible en dos tallas: la L y la XL.

