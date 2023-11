Muere Salvador, hermano de Bárbara Rey, horas antes de la demoledora entrevista de Ángel Cristo Jr

No va a ser un día fácil para Bárbara Rey (73 años) este viernes, 24 de noviembre. Se esperaba que fuese una noche complicada por las polémicas declaraciones que su hijo, Ángel Cristo (43), va a dar en exclusiva en Telecinco. Sin embargo, horas antes de que esto suceda la vedette ha recibido un nuevo golpe: ha fallecido su hermano Salvador.

Ha sido Sofía Cristo (40), hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo, la que ha desvelado la pérdida en directo en el plató de Espejo Público, donde se encontraba promocionado su nuevo pódcast, Adictos y neuróticos, protagonizado por su madre y en el que hablan de ludopatía y lo que le costó superar la adicción al juego, de la que precisamente habla también su hijo en la entrevista.

"No tengo el día hoy. Me ha llamado mi madre y ha fallecido mi tío ahora mismo", ha desvelado Sofía Cristo en directo. Según ha explicado, "llevaba muchos años mal" y su relación con él "no era muy estrecha por circunstancias". Sin embargo, era una persona muy importante para su madre: "Se ha criado con él, es su hermano".

[La discreta vida de Ángel Cristo: de su infancia rodeado de drogas, peleas y miedo a su faceta como padre soltero]

Bárbara Rey junto a Salvador. Instagram

Un fallecimiento que complica todavía más el día para la vedette. "Joder, esta semana son demasiadas cosas", ha lamentado Sofía Cristo. "Estoy rota por mi madre. Parece que viene todo junto. No porque se haya ido mi tío, él ha malvivido, estaba enfermo de salud mental, pero es mi madre. Y esto ahora de repente para mi madre no puedo explicar lo que significa. La llevo viendo sufrir toda la vida", ha confesado entre lágrimas.

"Yo lo que quiero es que mi madre esté tranquila de cómo lo ha hecho con mi tío y su familia. Que no tenga ningún sentimiento de culpa. Ha hecho todo por mi tío y es la única que ha luchado por su familia" ha declarado sobre cómo se podría sentir ahora su madre.

Una de las imágenes más impactantes de estos últimos días ha sido el momento en el que Bárbara Rey, después de ser preguntada por las declaraciones de su hijo, se rompía a llorar dentro de su coche. Unas palabras que le habrían hecho mucho daño, después de haberla calificado como "verdadera pesadilla" o de darle pastillas cuando era un bebé si no dormía bien.

Bárbara Rey. GTRES

Demoledoras declaraciones

Aunque Sofía Cristo ha evitado responder a las preguntas sobre la entrevista de este viernes de su hermano, su definición de familia lo ha dicho todo: "Para mí, mi familia es mi madre. Tengo algunos primos, personas que son de mi familia...pero mi familia es mi madre, mi gata y mi perra. Mi hermano también, pero lo que pasa es que bueno... no tengo nada que contar".

En la entrevista, Ángel Cristo Jr. revelará cómo era la relación que mantenía con sus padre cuando era pequeño y cómo vivió el acoso sufrido en el colegio. Además, también detallará cómo se encuentra su relación actual con su madre y su hermana, así como el papel que desempeñó en la historia de Bárbara Rey con Juan Carlos I.

Sigue los temas que te interesan